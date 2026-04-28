P. Molda podáva trestné oznámenie za tunelovanie štátneho podniku
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Generálny riaditeľ štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV) Peter Molda podáva trestné oznámenie v súvislosti s podozrením z tunelovania štátneho podniku. Trestné oznámenie súvisí s dlhodobými poistnými zmluvami, ktoré mali poisťovať majetok bez skutočnej hodnoty. TASR o tom informoval Marián Bocák z kancelárie generálneho riaditeľa VV.
Podotkol, že Vodohospodárska výstavba od nástupu Moldu zrušila viaceré pochybné zákazky, ktorých prínos bol minimálne otázny. Takisto, že VV od jeho nástupu pokračuje v systematickom znižovaní nákladov. „Po úspešnom vysúťažení novej štátnej kompy, ktorá ročne štátu ušetrí milióny eur, a vytvorení vlastného potápačského tímu, ktorý nahradil drahé externé služby, sme zrušili aj nevýhodné poistky za milióny eur, vďaka čomu šetríme verejné financie, a to obzvlášť v čase konsolidácie,“ zdôraznil Molda.
Štátny podnik zároveň deklaroval, že pokračuje v ozdravných a nevyhnutných racionalizačných procesoch aj pri údržbe brehov Dunaja vrátane kosenia trávnatých porastov na hrádzach a v okolí vodných diel.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v minulosti kritizoval poistné zmluvy na majetky ministerstiev, prostredníctvom ktorých podľa jeho slov ročne odchádzajú milióny eur zo štátnych peňazí.
