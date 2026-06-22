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Vodohospodárska výstavba pokračuje v príprave projektu PVE Málinec
Vodohospodárska výstavba upozornila na to, že aktuálny proces nesúvisí s výkupom pozemkov ani s prevodom vlastníckych práv.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pokračuje v príprave projektu prečerpávajúcej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky. V tejto fáze bude pristupovať k uzatváraniu dohôd o dočasnom užívaní pozemkov s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností. Tie majú umožniť realizáciu geologických prác. TASR o tom informovali z kancelárie generálneho riaditeľa VV.
„Geologický prieskum je štandardnou a nevyhnutnou súčasťou prípravy takéhoto rozsiahleho projektu. V najbližšom období budú vlastníkom dotknutých pozemkov postupne doručované písomné ponuky na uzatvorenie dohôd o rozsahu, spôsobe a dobe výkonu geologických prác. Predmetom dohôd bude v súlade s ustanoveniami zákona o geologických prácach poskytnutie dočasného práva užívať pozemky v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie geologických vrtov a ďalších odborných prieskumov,“ priblížili.
Vodohospodárska výstavba upozornila na to, že aktuálny proces nesúvisí s výkupom pozemkov ani s prevodom vlastníckych práv. „Cieľom pripravovaných dohôd je výlučne umožniť vstup na pozemky a realizáciu geologických prác potrebných pre ďalšiu prípravu projektu. Uzatvorenie dohody o dočasnom užívaní pozemku je občianskoprávny vzťah, ktorý nemá žiadny vplyv na vlastnícke práva k pozemku. Týmto dojednaním nedochádza k predaju, prevodu ani k žiadnej inej zmene vlastníctva nehnuteľnosti v prospech investora,“ doplnila.
Dočasné užívanie pozemkov sa obmedzí výlučne na rozsah potrebný na vykonanie geologických prác. VV zdôraznila, že každý vlastník dostane informácie o účele, rozsahu a predpokladanom trvaní prác aj o podmienkach náhrady za dočasné užívanie pozemku. „Samotné vŕtanie sa odhaduje približne na 36 hodín, pokiaľ nedôjde k nepriaznivým poveternostným podmienkam alebo iným objektívnym prekážkam. Ďalší čas je potrebný na prípravné práce, merania a následný zásyp vrtu. Dohody s vlastníkmi sa budú uzatvárať na obdobie 12 mesiacov, ktoré zohľadňuje celý rozsah činností,“ ozrejmila.
Vlastníci sa budú môcť v tejto súvislosti obrátiť na určené kontaktné osoby. „Tie im poskytnú doplňujúce informácie a vysvetlenia k jednotlivým podmienkam dohôd,“ skonštatovala Vodohospodárska výstavba. Geologické práce podľa nej predstavujú jednu z kľúčových etáp prípravy projektu. „Ich cieľom je získať podrobné informácie o geologických, hydrogeologických a geotechnických pomeroch v území, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie, technických riešení a nadväzujúcich procesov štúdie. (...) Nasledujúcimi krokmi prípravy projektu bude realizácia a vyhodnotenie geologického prieskumu, spracovanie získaných údajov do technických podkladov a pokračovanie v projektových procesoch potrebných pre vytvorenie štúdie,“ dodala.
„Geologický prieskum je štandardnou a nevyhnutnou súčasťou prípravy takéhoto rozsiahleho projektu. V najbližšom období budú vlastníkom dotknutých pozemkov postupne doručované písomné ponuky na uzatvorenie dohôd o rozsahu, spôsobe a dobe výkonu geologických prác. Predmetom dohôd bude v súlade s ustanoveniami zákona o geologických prácach poskytnutie dočasného práva užívať pozemky v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie geologických vrtov a ďalších odborných prieskumov,“ priblížili.
Vodohospodárska výstavba upozornila na to, že aktuálny proces nesúvisí s výkupom pozemkov ani s prevodom vlastníckych práv. „Cieľom pripravovaných dohôd je výlučne umožniť vstup na pozemky a realizáciu geologických prác potrebných pre ďalšiu prípravu projektu. Uzatvorenie dohody o dočasnom užívaní pozemku je občianskoprávny vzťah, ktorý nemá žiadny vplyv na vlastnícke práva k pozemku. Týmto dojednaním nedochádza k predaju, prevodu ani k žiadnej inej zmene vlastníctva nehnuteľnosti v prospech investora,“ doplnila.
Dočasné užívanie pozemkov sa obmedzí výlučne na rozsah potrebný na vykonanie geologických prác. VV zdôraznila, že každý vlastník dostane informácie o účele, rozsahu a predpokladanom trvaní prác aj o podmienkach náhrady za dočasné užívanie pozemku. „Samotné vŕtanie sa odhaduje približne na 36 hodín, pokiaľ nedôjde k nepriaznivým poveternostným podmienkam alebo iným objektívnym prekážkam. Ďalší čas je potrebný na prípravné práce, merania a následný zásyp vrtu. Dohody s vlastníkmi sa budú uzatvárať na obdobie 12 mesiacov, ktoré zohľadňuje celý rozsah činností,“ ozrejmila.
Vlastníci sa budú môcť v tejto súvislosti obrátiť na určené kontaktné osoby. „Tie im poskytnú doplňujúce informácie a vysvetlenia k jednotlivým podmienkam dohôd,“ skonštatovala Vodohospodárska výstavba. Geologické práce podľa nej predstavujú jednu z kľúčových etáp prípravy projektu. „Ich cieľom je získať podrobné informácie o geologických, hydrogeologických a geotechnických pomeroch v území, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie, technických riešení a nadväzujúcich procesov štúdie. (...) Nasledujúcimi krokmi prípravy projektu bude realizácia a vyhodnotenie geologického prieskumu, spracovanie získaných údajov do technických podkladov a pokračovanie v projektových procesoch potrebných pre vytvorenie štúdie,“ dodala.