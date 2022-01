V Predajnej vykonávajú technicko-bezpečnostný dohľad gudrónových jám

Bratislava 22. januára (TASR) - Vodohospodárska výstavba (VV) vykonáva odborný technicko-bezpečnostný dohľad gudrónových jám v obci Predajná v okrese Brezno. O výsledkoch je informované Ministerstvo životného prostredia SR. Pre TASR to uviedli z kancelárie generálneho riaditeľa VV.



"V rámci technicko-bezpečnostného dohľadu realizujeme odborné merania a pozorovania, ktorých následné odborné zhodnotenie vyúsťuje do návrhu nápravných opatrení pre zaistenie bezpečnosti vodnej stavby," vysvetlila VV s tým, že všetko prebieha pod kontrolou ich odborníkov.



Vodohospodári pripomínajú, že envirorezort zabezpečuje realizáciu nápravných opatrení a je tiež povinnou osobou v súvislosti s riešením envirozáťaže.



Ministerstvo životného prostredia zrušilo vlani verejné obstarávanie na sanáciu gudrónových jám v obci Predajná. Dôvodom bolo, že podmienky súťaže boli nastavené diskriminačne a zamedzilo sa tým konkurencieschopnosti. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) uviedol, že si vie predstaviť, že by sanáciu robili organizácie spadajúce pod ministerstvo, ako sú Vodohospodárska výstavba, Slovenský vodohospodársky podnik či Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.



Gudróny predstavujú odpad vznikajúci pri spracovaní ropy. Tieto jamy nad obcou Predajná vznikli uskladnením jedovatých látok z výroby olejov v Petrocheme Dubová už v 60. a 70. rokoch 20. storočia.