Výbavu viacerých policajných áut doplnia defibrilátory

Bratislava 11. decembra (TASR) - Výbavu viacerých nových áut zakúpených z plánu obnovy doplnia automatické externé defibrilátory. Zvýši sa tak efektivita nasadenia policajtov pri záchrane ľudí a šanca na prežitie zranených osôb do príchodu záchranárov. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Denisa Bárdyová.



"Služobné cestné vozidlá výkonných útvarov PZ tak budú vybavené o ďalších 55 kusov automatických externých defibrilátorov. Určené sú pre policajné hliadky, ktoré sú často na mieste udalosti ako prvé," priblížil policajný prezident Ľubomír Solák. Defibrilátory sú určené pre policajtov, ktorí vykonávajú služobnú činnosť na miestach s vyššou koncentráciou ľudí.



Krajskí policajti v Bratislave budú mať šesť kusov defibrilátorov. Trnavskí krajskí policajti majú päť kusov, krajské riaditeľstvo v Trenčíne štyri kusy. Nitrianski krajskí policajti dostanú sedem defibrilátorov. V Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji bude po osem kusov. Krajská polícia v Košiciach dostane deväť defibrilátorov.



PZ v súvislosti so zavedením defibrilátorov spolupracuje so Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov. V súčinnosti so záchranármi plánuje viacero odborných školení. Počas nich budú policajti preškolení z použitia defibrilátorov. "Našou snahou je vybaviť týmto zariadením čo najviac vozidiel, avšak vzhľadom na finančnú náročnosť tohto projektu pôjde o dlhodobý a postupný proces," povedal Solák.



Polícia nákup uskutočnila z alokovaných osobitných prostriedkov z odvodu časti poistného vo výške 100.000 eur. Súčasťou dodávky sú aj dva sety náhradných elektród na každé krajské riaditeľstvo PZ.