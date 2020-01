Výber firmy na odstránenie sudov s toxickými látkami bude trvať týždne

Strážske 30. januára (TASR) – Výber spoločnosti, ktorá bude z areálu bývalého štátneho podniku Chemko Strážske a jeho okolia odstraňovať, a prípadne i likvidovať, sudy s nebezpečným odpadom obsahujúcim PCB látky, bude trvať niekoľko týždňov. Pre TASR to uviedol hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov.



Podľa Lazarovových slov je výber spoločnosti, ktorá bude sudy s toxickým odpadom odstraňovať, proces, ktorý nie je vhodné neuvážene urýchľovať. Ako uviedol, dosiaľ malo záujem o zákazku prejaviť viacero spoločností zo Slovenska, ako aj zo zahraničia. "Aktuálne je proces v štádiu spracovania ponúk firmami a s tým súvisiacich organizačných a dokumentačných podkladov. Zároveň je potrebné overenie oprávnení a spôsobilostí záujemcov. Predpokladá sa, že výber spoločnosti bude výsledkom odporúčania Ministerstva životného prostredia SR v závislosti od výsledku overovania a posudzovania," doplnil s tým, že v súčasnosti nie je rozhodnuté, či sa nebezpečný odpad bude likvidovať alebo sa vyberie iný vhodný variant. "V prípade, že sa rozhodne o likvidácii, poverená firma bude zaviazaná vykonať likvidáciu tohto odpadu postupmi a metódami, ktoré budú schválené príslušnými orgánmi," dodal.



Na margo financovania výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie, ktorá má odstránenie zdroja kontaminácie vyriešiť, Lazarov uviedol, že sa bude realizovať "uvoľnením finančných prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do kapitoly Ministerstva vnútra SR". O akú sumu má ísť, v súčasnosti špecifikovať nedokázal. "Odhadnúť objem potreby finančných prostriedkov na záchranné práce bude možné až po vykonaní prieskumu," vysvetlil s tým, že odpad s obsahom PCB podlieha špeciálnemu režimu zneškodňovania.



Mimoriadnu situáciu v súvislosti s odstránením a likvidáciou nezabezpečených sudov s PCB látkami vyhlásili v stredu 22. januára prednostovia okresných úradov v sídlach oboch východoslovenských krajských miest. Ministerstvo vnútra tak reagovalo na potvrdenie existencie uloženého toxického odpadu v areáli bývalého Chemka Strážske a jeho okolí, ku ktorému došlo začiatkom minulého roka. Vykonať v areáli podniku oficiálnu kontrolu nebolo dovtedy štátnym orgánom umožnené. Aktuálne platný Štátny program sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021) uvádza v súvislosti s Chemkom tri iné envirozáťaže, časť výrobného areálu, odpadový kanál a odkalisko Poša. Tých sa vyhlásenie mimoriadnej situácie netýka, envirorezort však vyvíja kroky na ich postupnú rekultiváciu.