Výber šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku sa zopakuje

Bratislava 17. februára (TASR) – Sedemčlenná komisia v stredu nevybrala žiadneho z uchádzačov na šéfa nového Úradu pre správu zaisteného majetku. Rezort spravodlivosti vypíše nové výberové konanie v krátkom čase. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.



„Do prvého výberového konania sa prihlásili štyria uchádzači, traja splnili podmienky a na výberovom konaní sa zúčastnili dvaja záujemcovia,“ spresnil hovorca. Záujemcov hodnotila komisia, kde mali okrem ministerstva spravodlivosti zastúpenie aj Špecializovaný trestný súd, Generálna prokuratúra a Ministerstvo financií SR.



„Od človeka, ktorý bude tento úrad viesť, bude závisieť celá činnosť tohto úradu. Je preto dôležité, aby to bol človek rozhľadený v agende súvisiacej s činnosťou tohto úradu, aby to bol človek, ktorý bude vedieť, ako naložiť s majetkom, ktorý bol zaistený na základe rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) s tým, že by malo ísť o človeka bez akýchkoľvek korupčných vplyvov.



Výberové konanie sa skladá z písomnej a ústnej časti. „Písomnú časť výberového konania tvorí odborný test predovšetkým zo základných znalostí právnych predpisov vo vzťahu k činnosti Úradu pre správu zaisteného majetku, test z cudzieho jazyka (alebo predloženie certifikátu) a prípadová štúdia,“ doplnilo ministerstvo. Ústna časť je zameraná na osobný pohovor, ktorého súčasťou je krátka prezentácia koncepcie riadenia úradu.



Nový Úrad pre správu zaisteného majetku vzniká na základe zákona k zaisťovaniu majetku, ktorý MS SR presadilo minulý rok. Podľa rezortu ide o dôležitú úpravu pre efektívny boj proti korupcii. Nový úrad má začať fungovať od 1. augusta 2021 a sídliť by mal vedľa Úradu vlády, v bývalom sídle Centra právnej pomoci. Dovtedy je potrebné zabezpečiť organizačno-personálnu, procesnú a materiálnu pripravenosť tohto úradu. S tým súvisí aj výber riaditeľa tohto úradu.