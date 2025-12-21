< sekcia Slovensko
Vyberáte si vianočné osvetlenie? Tieto majú nižšiu spotrebu
Pri vonkajšom osvetlení je dôležité používať výhradne svetlá určené do exteriéru, teda s označením IP44 a vyšším.
Autor TASR
Bratislava 21. decembra (TASR) - Najvhodnejším vianočným osvetlením sú LED svetlá, ktoré majú nižšiu spotrebu elektriny a dlhú životnosť. Ideálne je uprednostniť teplé biele svetlo, ktoré je príjemnejšie pre oči, menej rušivé pre prírodu a vytvára pokojnejšiu atmosféru. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová.
„Pri vianočnom osvetlení platí jednoduché pravidlo: svetlo má prinášať radosť, nie zbytočnú energetickú záťaž,“ podotkla Ábelová. Upozornila, že pri vonkajšom osvetlení je dôležité používať výhradne svetlá určené do exteriéru, teda s označením IP44 a vyšším. Zároveň odporúča držať sa zásady, že menej je viac, čiže obmedziť počet svetiel aj dobu ich svietenia. Za dobré riešenie považuje časovače alebo solárne osvetlenie, ktoré znižuje spotrebu energie.
Ábelová poukázala tiež na to, že o svetlá sa treba správne starať, aby vydržali čo najdlhšie. Po sviatkoch je potrebné ich jemne očistiť, zabaliť do kartónu alebo látky, nie do plastových obalov, a skladovať na suchom mieste. „Dôležité je zabrániť lámaniu káblov. Čím dlhšie budeme svetlá používať, tým menšiu záťaž vytvoríme pre životné prostredie,“ doplnila.
Znižovať spotrebu a ušetriť peniaze možno podľa nej počas vianočných sviatkov v energetických spoločenstvách. „Tie ukazujú, že energiu môžeme využívať rozumnejšie - lokálne, úsporne a spoločne. Či už ide o spoločné zdieľanie energie zo solárnych panelov v obci alebo bytovom dome alebo o spoločné rozhodovanie, ako energiou neplytvať, princíp je rovnaký ako pri vianočnom osvetlení: zodpovedné používanie namiesto nadmernej spotreby,“ priblížila hovorkyňa.
„Pri vianočnom osvetlení platí jednoduché pravidlo: svetlo má prinášať radosť, nie zbytočnú energetickú záťaž,“ podotkla Ábelová. Upozornila, že pri vonkajšom osvetlení je dôležité používať výhradne svetlá určené do exteriéru, teda s označením IP44 a vyšším. Zároveň odporúča držať sa zásady, že menej je viac, čiže obmedziť počet svetiel aj dobu ich svietenia. Za dobré riešenie považuje časovače alebo solárne osvetlenie, ktoré znižuje spotrebu energie.
Ábelová poukázala tiež na to, že o svetlá sa treba správne starať, aby vydržali čo najdlhšie. Po sviatkoch je potrebné ich jemne očistiť, zabaliť do kartónu alebo látky, nie do plastových obalov, a skladovať na suchom mieste. „Dôležité je zabrániť lámaniu káblov. Čím dlhšie budeme svetlá používať, tým menšiu záťaž vytvoríme pre životné prostredie,“ doplnila.
Znižovať spotrebu a ušetriť peniaze možno podľa nej počas vianočných sviatkov v energetických spoločenstvách. „Tie ukazujú, že energiu môžeme využívať rozumnejšie - lokálne, úsporne a spoločne. Či už ide o spoločné zdieľanie energie zo solárnych panelov v obci alebo bytovom dome alebo o spoločné rozhodovanie, ako energiou neplytvať, princíp je rovnaký ako pri vianočnom osvetlení: zodpovedné používanie namiesto nadmernej spotreby,“ priblížila hovorkyňa.