PROCES ROKA 2020: Rozsudok v kauze Kuciak prekvapil spoločnosť

Na snímke súdne spisy odvážajú zo súdnej siene po rozsudku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 3. septembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku otvoril hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v Pezinku v pondelok 13. januára 2020. Na snímke Miroslav Marček. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke Marian K. pred začiatkom pojednávania. Foto: EASYFOTO TASR - Adel Ghannam

Na snímke svedok Zoltán Andruskó. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke eskorta počas prestávky odvádza Alenu Zs. z pojednávacej miestnosti v budove Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici 1. decembra 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 22. decembra (TASR) – K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej došlo 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Ešte v tom roku obvinili v súvislosti s vraždou a jej prípravou štyri osoby. Miroslav Marček a Zoltán Andruskó sú už v súčasnosti odsúdení. Proces s Tomášom Sz., Alenou Zs. pokračuje. Z objednávky vraždy obvinili 4. marca 2019 aj Mariana K.Andruskóa odsúdili 30. decembra 2019 na 15-ročné väzenie. Miroslav Marček dostal 2. decembra tohto roka trest 25 rokov.TASR prináša stručnú chronológiu udalostí spojených s touto kauzou počas roka 2020.- Miroslav Marček sa na súde priznal k vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Priznal sa aj k vražde podnikateľa Petra Molnára.- Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vylúčil Marčekov prípad na samostatné konanie. Urobil tak pre urýchlenie konania vzhľadom na jeho priznanie.- Senát ŠTS odsúdil Marčeka na 23-ročný trest odňatia slobody v maximálnom stupni stráženia za vraždu Kuciaka a Kušnírovej a tiež podnikateľa Molnára. Pristúpil tak k mimoriadnemu zníženiu trestu pre jeho priznanie, spoluprácu a oľutovanie vrážd. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal odvolanie voči rozsudku.- Senát ŠTS zahrnul do rozsahu dokazovania v kauze vraždy správy zo šifrovanej aplikácie Threema vrátane správ medzi Marianom K. a Alenou Zs.– Na súde sa čítali SMS správy a prehrával telefonát medzi obžalovanou Alenou Zs. a už odsúdeným Zoltánom Andruskóom. Z pojednávania vylúčili verejnosť.- Andruskó vypovedal ako svedok, že mal pár dní pred zadržaním návštevu v mene nitrianskeho podnikateľa Norberta B., ktorý je v súčasnosti vo väzbe v kauze Dobytkár. Mal mu oznámiť, že v súvislosti s vraždou hľadajú v Maďarsku bieleho koňa.- Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pokračovalo na ŠTS v Pezinku prednesom záverečných rečí obhajoby a obžalovaných.- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal tri dni pred očakávaným vynesením rozsudku v kauze vraždy na ŠTS nový návrh na dokazovanie.– ŠTS v Pezinku vyniesol rozsudok v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs. spod obžaloby oslobodil.Tomáša Sz. uznal súd za vinného, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára, a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody.- O odvolaní v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej má rozhodovať senát 2T Najvyššieho súdu (NS) SR. Trestná vec napadla do senátu 2T, zloženie senátu sa môže ešte zmeniť.- Najvyšší súd SR určil na 2. decembra termín odvolacieho konania s Miroslavom Marčekom.– Miroslav Marček dostal za vraždu novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára trest odňatia slobody na 25 rokov s maximálnym stupňom stráženia. Senát NS SR mu tak zvýšil trest v porovnaní s pôvodným rozsudkom ŠTS.– Alenu Zs., ktorá čelila obvineniu v spojitosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, uznal ŠTS za vinnú v prípade úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova a krajského poslanca Lászlóa Basternáka († 54) z 9. júla 2010. Odsúdil ju na 21-ročný trest odňatia slobody.