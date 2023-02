Pred piatimi rokmi Slovenskom otriasla vražda Kuciaka a Kušnírovej

2018

Na snímke policajti a kriminalisti v obci Veľká Mača pri Galante, kde polícia krátko pred polnocou našla v rodinnom dome zastreleného novinára a jeho priateľku v pondelok 26. februára 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke je na stolíku milión eur, ktoré premiér sľúbil za relevantné informácie k vyšetrovaniu závažného prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice počas tlačovej konferencie premiéra Roberta Fica, prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky v Bratislave 27. februára 2018. Foto: TASR - Marko Erd

Na snímke zhromaždenie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave 9. marca 2018. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke zhromaždenie s názvom Postavme sa za slušné Slovensko v Košiciach 9. marca 2018. Foto: TASR/František Iván

Peter Pellegrini (vľavo) a Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR/Marko Erd

Na snímke polícia privádza jedného z obvinených (uprostred) do budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 30. septembra 2018, v ktorej sudca pre prípravné konanie začal rozhodovať o tom, či vezme do väzby Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A., obvinených z obzvlášť závažného zločinu dvojnásobnej úkladnej vraždy a ďalších trestných činov v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rozhoduje aj o štvrtej obvinenej v tejto kauze - tlmočníčke Alene Zs. Foto: TASR

2019

Na snímke obvinený Marian K. (vpravo) v budove Špecializovaného trestného senátu v Banskej Bystrici vo štvrtok 20. decembra 2018. Foto: TASR/Dušan Hein

Na archívnej snímke Alena Zs. Foto: TASR - Martin Baumann

2020

Senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku otvoril hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v Pezinku v pondelok 13. januára 2020. Na snímke Miroslav M. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke sprava právny zástupca poškodenej Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica, Jana Kuciaková a Jozef Kuciak, rodičia zavraždeného Jána Kuciaka a Zlatica Kušnírová, mama zavraždenej Martiny Kušnírovej počas hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka v Pezinku 19. júna 2020. Foto: TASR Jaroslav Novák

2021

Na snímke obžalovaný Marian K. odchádza z verejného zasadnutia na Najvyššom súde SR v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v Bratislave 15. júna 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

2022

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová si uctila pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej položením kvetov a zapálením sviečky pred domom vo Veľkej Mači (okres Galanta) v pondelok 21. februára 2022., kde boli pred štyrmi rokmi zavraždení. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke Marian K. a Alena Zs. počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 14. apríla 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke odsúdený Tomáš Sz. prichádza na pojednávanie vo veci objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v utorok 3. mája 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

2023

Na snímke zľava rodičia Jána Kuciaka Jozef a Jana Kuciakovci a mama Martiny Kušnírovej Zlatica Kušnírová a herečka Táňa Pauhofová počas zhromaždenia iniciatívy Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej pod názvom „Za Jána a Martinu, za slušnú krajinu“ na Námestí slobody v Bratislave 21. februára 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Veľká Mača/Bratislava 21. februára (TASR) - Pred piatimi rokmi, 21. februára 2018, vo Veľkej Mači zavraždili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.TASR v tejto súvislosti prináša výberovú chronológiu kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.- V rodinnom dome vo Veľkej Mači zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú.- Polícia našla mŕtve telá zavraždenej dvojice. Na druhý deň policajný prezident Tibor Gašpar informoval verejnosť o vražde.- Premiér Robert Fico (Smer-SD) za účasti ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a policajného prezidenta Gašpara sľúbil odmenu milión eur za informácie vedúce k odhaleniu páchateľa alebo páchateľov vraždy.- V Bratislave sa konalo prvé zhromaždenie Za slušné Slovensko, na ktorom sa zišli desaťtisíce ľudí. Účastníci žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy a novú, dôveryhodnú vládu.- Polícia zadržala talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu. Jeho meno sa spomínalo v poslednom článku zavraždeného Jána Kuciaka. Po jednom dni ho polícia prepustila.- Robert Fico skončil vo funkcii premiéra. Demisiu podala aj celá vláda.- Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ministerkou zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ministerkou kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD), ministrom spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).- Minister vnútra Tomáš Drucker oznámil rezignáciu po tom, ako sa mu nepodarilo odvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Nahradila ho dovtedajšia štátna tajomníčka rezortu Denisa Saková (Smer-SD).- Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podpísal v Haagu s partnermi z Talianska a zástupcami Eurojustu a Europolu vznik medzinárodného vyšetrovacieho tímu, ktorý pracoval na objasňovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.- Na post policajného prezidenta ministerka Denisa Saková vymenovala Milana Lučanského, ktorý od 1. júna nahradil Tibora Gašpara.- Polícia obvinila Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A. z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy a z ďalších trestných činov.- Policajné Lynx Commando zadržalo v Komárne Alenu Zs.– Prokurátor z Generálnej prokuratúry SR informoval, že objednávka vraždy novinára bola za sumu 50.000 eur a ďalších 20.000 eur predstavovalo odpustenie dlhu. Objednávateľ tak zaplatil minimálne 70.000 eur. Prokurátor zároveň potvrdil obvinenie voči Tomášovi Sz., Miroslavovi M., Zoltánovi A. a Alene Zs.- Zavraždených novinárov Daphne Caruanovú Galiziovú z Malty a Jána Kuciaka ocenili v Berlíne in memoriam nemeckou mediálnou cenou Goldene Victoria 2018.- Prezident SR Andrej Kiska udelil Jánovi Kuciakovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam.- Podnikateľa Mariana K. obvinili z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.- Miroslav M. sa priznal, že strieľal na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú.- Zoltán A., obvinený zo sprostredkovania Kuciakovej vraždy, uzavrel so špeciálnym prokurátorom dohodu o vine a treste.- Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku obžalobu v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Obžaloval Mariana K., Alenu Zs., Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A.- Senát ŠTS odsúdil Zoltána Andruskóa na 15 rokov odňatia slobody v strednom stupni stráženia za vraždu Jána Kuciaka. Rozsudok je právoplatný, lebo Andruskó súhlasil s dohodou o vine a treste.- Na ŠTS v Pezinku sa začal proces s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Miroslav M. sa priznal k vraždám Kuciaka, Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára. Marian K. sa priznal k nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami. Skutok bol súčasťou obžaloby vo veci vraždy Kuciaka a Kušnírovej.- Senát ŠTS vylúčil prípad obžalovaného Miroslava M. na samostatné konanie. Urobil tak pre urýchlenie konania vzhľadom na jeho priznanie, že zastrelil Jána Kuciaka, Martinu Kušnírovú a Petra Molnára.- Senát ŠTS zahrnul do rozsahu dokazovania správy zo šifrovanej aplikácie Threema vrátane správ medzi Marianom K. a Alenou Zs.- ŠTS v Pezinku vyniesol rozsudok v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Mariana K. a Alenu Zs. spod obžaloby oslobodil. Tomáša Sz. uznal vinným, a to aj v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára a odsúdil ho na 25-ročný trest odňatia slobody. Súd zároveň odsúdil Mariana K. na peňažný trest 5000 eur alebo na náhradný trest väzenia päť mesiacov za nedovolené ozbrojovanie. Prokurátor ÚŠP podal voči rozsudku odvolanie.- Miroslav Marček dostal za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a podnikateľa Petra Molnára trest odňatia slobody na 25 rokov s maximálnym stupňom stráženia. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu (NS) SR.- Najvyšší súd SR zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs. Vec vrátil späť na ŠTS tomu istému senátu.- Podnikateľa Mariana K. obvinili z objednávky prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a prokurátora Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho.- Na ŠTS v Pezinku sa opätovne začal proces v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ešte v ten deň proces prerušili. Najvyšší súd SR musel rozhodnúť o námietke zaujatosti podanej na sudkyňu Pamelu Záleskú.- Najvyšší súd SR vylúčil sudkyňu Pamelu Záleskú z rozhodovania v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a prípravy vrážd prokurátorov.- Na ŠTS v Pezinku sa opätovne začal proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a v prípade plánovanej vraždy prokurátorov.- Tomáša Sz. uznali za vinného z prípravy úkladných vrážd prokurátorov. Od uloženia súhrnného trestu senát ŠTS v Pezinku upustil. Za dostatočný považoval nepodmienečný 25-ročný trest odňatia slobody, ktorý si Tomáš Sz. odpykáva za účasť na vražde Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a tiež za spolupáchateľstvo v prípade úkladnej vraždy podnikateľa Petra Molnára. Rozhodnutie je právoplatné.- V prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze prípravy vrážd prokurátorov nariadil ŠTS v Pezinku nové termíny hlavného pojednávania na 9. februára, 17. a 28. marca a tiež na 5., 6., 21. a 24. apríla. Predsedníčka senátu ŠTS Ružena Sabová ešte 23. januára naznačila, že v apríli by mohol byť vyhlásený rozsudok.