PÁD MATOVIČOVEJ VLÁDY I REFORMNÁ JESEŇ: Čím žila domáca politika?

JANUÁR

Na archívnej snímke členovia komisie k prešetreniu smrti bývalého policajného prezidenta zľava Denisa Saková (nezaradená), Milan Laurenčík (SaS) a členka Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť SR Anna Zemanová (SaS) pred začatím rokovania Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý zasadal k okolnostiam zranenia a úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského 7. januára 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke poslanci parlamentu SR za ĽSNS Milan Mazurek (druhý zľava) a Ondrej Ďurica (prvý sprava) prichádzajú na 23. schôdzu Národnej rady SR v Bratislave 26. januára 2021. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na archívnej snímke zľava minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO) a nový prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík počas tlačovej konferencie k jeho vymenovaniu 28. januára 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Jakub Kotian

FEBRUÁR

Novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic (vľavo) zložil svoj sľub do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (vpravo) 15. februára 2021 v Bratislave. Začalo mu plynúť sedemročné funkčné volebné obdobie na poste šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na archívnej snímke europoslankyňa za SaS a predsedníčka Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci Lucia Ďuriš Nicholsonová počas brífingu s novinármi na tému "Nevyužité fondy EÚ, musíme konať" 8. februára 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann

Na archívnej snímke kondolenčná kniha pri fotografii zosnulého poslanca NR SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD) počas 24. schôdze Národnej rady SR v Bratislave v stredu 24. februára Foto: TASR - Jaroslav Novák

MAREC

Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Archívna snímka. Foto: TASR František Iván

Na archívnej snímke zľava minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) podáva demisiu prezidentke SR Zuzane Čaputovej(vpravo), v pozadí vľavo vtedajší predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) v Prezidenstom paláci v Bratislave 12. marca 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke obvinený riaditeľ SIS Vladimír P., ktorého privážajú na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v nedeľu 14. marca 2021.. Foto: TASR Jaroslav Novák

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vpravo) prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) (vľavo), v Prezidentskom paláci 17. marca 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke sprava predseda strany SMK Krisztián Forró, predseda strany Most-Híd László Sólymos a predseda Spolupatričnosti Szabolcs Mózes počas tlačovej konferencie k vzniku nového politického subjektu Aliancia - Szövetség, ktorý vznikne zjednotením strán a hnutí SMK-MKP, Most-Híd a Összefogás-Spolupatričnosť v Bratislave 23. marca 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Na archívnej snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo odchádzajúci premiér SR Igor Matovič počas demisie 30. marca 2021 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

APRÍL

Na archívnej snímke v prvom rade zľava podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina), minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku SR Richard Sulík (SaS), predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO), podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí), minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO), v druhom rade zľava ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO), minister dopravy a výstavby SR a zastupujúci minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO), minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) a v treťom rade zľava minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO), minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS), minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO) a ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) počas spoločného fotenia na Úrade vlády SR v Bratislave 1. apríla 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

MÁJ

Na archívnej snímke vpravo členovia petičného výboru pri odovzdaní petičných hárkov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách v Prezidentskom paláci v Bratislave v pondelok 3. mája 2021. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na archívnej snímke uprostred Juraj Šeliga, tretia zľava Jana Žitňanská (Za ľudí) a predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka a ministerka investícií a regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová počas tlačovej konferencie 5. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR – Martina Kriková

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala na návrh vlády SR nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča 6. mája 2021 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

Na archívnej snímke poslanec NR SR Ján Herák pred vyhlásením k obvineniu zo zneužívania maloletej osoby v NR SR 26. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

JÚN

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu doterajšieho ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (vľavo) v utorok 8. júna 2021 v Bratislave. Za jeho nástupcu vymenovala Samuela Vlčana (druhý vľavo). Vpravo predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke zľava minister obrany SR Jaroslav Naď, minister vnútra SR Roman Mikulec a podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič po hlasovaní na 34. schôdzi NR SR o vyslovení nedôvery podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi Bratislave 30. júna 2021. Foto: TASR – Jaroslav Novák

JÚL

Na archívnej snímke Jaroslav Paška. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke účastníci protestného zhromaždenia proti opatreniam vlády v súvislosti s pandémiou koronavírusu zablokovali dopravu na Hodžovom námestí 29. júla 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Miroslav Košírer

AUGUST

Na archívnej snímke guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír prichádza do sídla Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vypovedať v súvislosti s kauzou Mýtnik III. V Bratislave 17. augusta 2021. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke prezident Policajného zboru Peter Kovařík počas tlačovej konferencie v Bratislave 31. augusta 2021. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke v popredí predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) počas tlačovej konferencie na tému Prepustenie Vladimíra Pčolinského, bezpečnostná situácia na Slovensku a závažné politické vyhlásenie 31. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

SEPTEMBER

Na archívnej snímke konflikt protestujúcich s policajnými zložkami po skončení protivládnych protestov na Hlavnej ulici v Košiciach 1. septembra 2021. Foto: TASR - Roman Hanc

Na archívnej snímke príchod Svätého Otca papamobilom na stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva v Košiciach 14. septembra 2021. Foto: TASR – Roman Hanc

Na archívnej snímke sprava dočasne poverený prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran a minister vnútra SR Roman Mikulec. Foto: TASR - Jakub Kotian

Novozvolený predseda strany Spolu - občianska demokracia (OD) Miroslav Kollár (uprostred) počas tlačovej konferencie v Bratislave v sobotu 25. septembra 2021. Vľavo podpredsednicka SPOLU-OD Andrea Letanovská, druhá sprava primátorka Prievidze a členka SPOLU-OD Katarína Macháčková a člen predsedníctva SPOLU-OD Erik Radačovský. Foto: TASR - Jakub Popelka

OKTÓBER

Na archívnej snímke predseda strany Smer-SD Robert Fico. Foto: TASR - Jaroslav Novák

NOVEMBER

Na archívnej snímke autobus spoločnosti Arriva, ktorá od dnešného dňa nahrádza autobusového dopravcu Slovak Lines v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) prichádza na autobusovú stanicu Mlynské Nivy, 15. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke zľava predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a bývalý poslanec NR SR Martin Fecko počas snemu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) pri príležitosti 10. výročia vzniku hnutia, 17. novembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

DECEMBER

Na archívnej snímke dolný rad zľava predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) pred hlasovaním 9. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Martina Kriková

Na archívnej snímke v pozadí zľava minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková (SaS) reagujú po schválení reformy nemocníc počas 51. schôdze Národnej rady SR 14. decembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke sprava politici, šéf mimoparlamentnej Dobrej voľby Tomáš Drucker a expredseda neparlamentného KDH Alojz Hlina počas tlačovej konferencie na tému Vianočná dohoda - Spájame sily v Bratislave 15. decembra 2021. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 28. decembra (TASR) - Politické dianie na Slovensku ovplyvňovala v prvom polroku 2021 pandémia ochorenia COVID-19, ale aj spory medzi predstaviteľmi vládnych strán, ktoré viedli k pádu vlády Igora Matoviča. Vystriedal ju kabinet Eduarda Hegera v takmer rovnakom zložení.Aj v druhom polroku 2021 ovplyvnila politické dianie pandémia nového koronavírusu a s ňou prijímané opatrenia. Pokračovali aj spory medzi vládnymi stranami, ktoré sa týkali reforiem národných parkov a nemocníc. Zo strany Za ľudí odišlo šesť poslancov parlamentu a aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v domácej politike.- Po prvý raz zasadala nezávislá kontrolná komisia, ktorá prešetrovala úmrtie bývalého prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského.- Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka dal pokyn na preverenie nákupu jedného milióna antigénových testov značky RaPiGen Správou štátnych hmotných rezerv za 3,9 milióna eur.- Mimoparlamentná strana Hlas-SD navrhla vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných voľbách.- Z Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) odišli europoslanec Milan Uhrík a poslanci Národnej rady (NR) SR Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš a Miroslav Urban. Odišli po zmene stanov, ktorá posilnila pozíciu predsedu Mariana Kotlebu.- Poslanci NR SR schválili Obrannú stratégiu SR. Posledná parlamentom schválená stratégia bola ešte z roku 2005.- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) vymenoval za prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka.- Poslanci NR SR zvolili vo verejnej voľbe za špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Zo 117 prítomných poslancov podporilo Lipšica 79, proti bolo 12 a hlasovania sa zdržalo 26 poslancov.- Petičný výbor za vyhlásenie referenda schválil znenie referendovej otázky o predčasných voľbách:- Nezaradený poslanec NR SR Tomáš Taraba premenoval svoju stranu Kresťanská demokracia - Život a prosperita (KDŽP) na Život - národná strana (ŽIVOT).- Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová odišla zo strany SaS po tom, ako v koalícii vyvolala napätie svojou tlačovou konferenciou o eurofondoch. Dostala sa ňou do konfliktu s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí).- Poslanec NR SR Miroslav Kollár odišiel zo strany Za ľudí i z vládnej koalície a ostal nezaradeným poslancom.- Vo veku 59 rokov zomrel poslanec NR SR a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák (Smer-SD).- Premiér Igor Matovič na košickom letisku informoval, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V.- Poslanec NR SR Tomáš Valášek odišiel zo strany Za ľudí i z vládnej koalície, vzdal sa aj postu predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Dôvodom boli okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V.- Prezidentka Zuzana Čaputová rokovala s predstaviteľmi SaS a Za ľudí, hovorili aj o rekonštrukcii vlády. Predseda SaS Richard Sulík po stretnutí uviedol, že rekonštrukcia vlády by mohla upokojiť a zlepšiť situáciu.- Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Riadením rezortu poverila ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO).- Obvinený a väzobne stíhaný riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský sa vzdal funkcie.- Strana SaS vyzvala Igora Matoviča na odchod z funkcie premiéra. Predseda SaS Richard Sulík nevylúčil odchod strany z vlády, ak Matovič neodstúpi. Na demisiu vyzvala Matoviča aj strana Za ľudí.- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Rezort dočasne prevzal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Riadením rezortu poverila ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Demisiu prijala aj od ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Rezort spravodlivosti dočasne prevzala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).- Mimoparlamentné maďarské strany SMK-MKP, Most-Híd a Összefogás-Spolupatričnosť sa dohodli na vzniku nového spoločného politického subjektu Aliancia - Szövetség.- Prezidentka prijala demisiu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Rezort diplomacie dočasne prevzal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Demisiu prijala aj od ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS). Riadením rezortu poverila ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO).- SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu.- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu premiéra Igora Matoviča a tým aj celej jeho vlády. Eduarda Hegera poverila zostavením novej vlády.- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu premiéra Eduarda Hegera. Zložením je takmer totožná s vládou Igora Matoviča (obaja OĽANO). Expremiér Matovič sa stal ministrom financií. Zmena nastala aj na poste ministra zdravotníctva, Mareka Krajčího vystriedal Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Milana Krajniaka (Sme rodina) za ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten sa do čela rezortu vrátil po viac ako troch týždňoch od podania demisie 15. marca.- Nezaradený poslanec NR SR a bývalý člen strany Za ľudí Tomáš Valášek vstúpil do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS).– Nezávislá kontrolná komisia potvrdila, že príčinou smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského bola samovražda.- Poslanec NR SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár vstúpil do mimoparlamentnej strany Spolu.- Zástupcovia petičného výboru odovzdali v prezidentskom paláci viac ako 585.000 podpisov pod petíciou za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.- Juraj Šeliga (Za ľudí) odstúpil z funkcie podpredsedu NR SR a poslankyňa Jana Žitňanská (Za ľudí) skončila ako šéfka parlamentného výboru pre sociálne veci. Funkcií sa vzdali po medializovaných informáciách, že boli v čase zákazu vychádzania v kaviarni, pričom platili pandemické opatrenia.- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala za nového riaditeľa SIS Michala Aláča.- Bývalá poslankyňa OĽANO Silvia Shahzad, ktorá v období rokov 2016 - 2020 zastupovala hnutie v NR SR, vstúpila do strany Spolu.- Poslanci NR SR neodvolali Máriu Kolíkovú z postu ministerky spravodlivosti. Za jej odvolanie hlasovalo 51 zo 117 prítomných poslancov. Návrh na odvolávanie Kolíkovej podala opozičná strana Smer-SD.- Prezidentka Zuzana Čaputová sa v súvislosti s petíciou za vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia obrátila na Ústavný súd SR.- V špeciálnej miestnosti SIS, ktorú nie je možné odpočúvať, sa stretli riaditeľ SIS Michal Aláč, prezidentka Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger, predseda parlamentu Boris Kollár, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, minister vnútra Roman Mikulec, generálny prokurátor Maroš Žilinka, špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, policajný prezident Peter Kovařík a šéf inšpekcie ministerstva vnútra Adrián Szabó.- Poslanec NR SR Ján Herák odišiel z poslaneckého klubu OĽANO. Urobil tak po medializovaní informácie o jeho obvinení zo zneužívania maloletej osoby.- Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová odvolala z funkcie generálneho manažéra strany Romana Krpelana. Časť členov strany okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vyslovila predsedníčke Remišovej nedôveru.- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽANO). Za jeho nástupcu vymenovala Samuela Vlčana.- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) ustál opozičný pokus o odvolanie z funkcie. Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 53 poslancov, všetci z opozície. Desiati poslanci sa zdržali, medzi nimi aj šiesti poslanci za koaličné hnutie Sme rodina. Dvaja z hnutia Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská nehlasovali.- Ján Herák z OĽANO sa vzdal mandátu poslanca NR SR. Na jeho miesto nastúpil Sebastián Kozarec (OĽANO).- Vláda sa ospravedlnila za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013 a za súvisiace udalosti, ktoré viedli ku kriminalizovaniu poškodených. Ospravedlnila sa za krivdu a utrpenie, ktoré obetiam a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy. Návrh predložili ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister vnútra Roman Mikulec.- Minister financií Igor Matovič čelil opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. V pozícii zostal, keďže za vyslovenie nedôvery bolo iba 51 zo 135 prítomných poslancov. Proti odvolaniu bol klub Sme rodina a OĽANO okrem Jána Krošláka, ktorý sa zdržal. Rovnako sa zdržalo päť poslancov Za ľudí. SaS sa pri hlasovaní zdržala.- Referendovú otázku o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR označil Ústavný súd SR za protiústavnú. Otázkou referenda malo byť:- Prezidentka SR Zuzana Čaputová uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by parlament rozhodol o zmene ústavy a následne prijal uznesenie, ktorým by požiadal o konanie referenda.- Vo veku 67 rokov zomrel Jaroslav Paška, ktorý pôsobil ako poslanec NR SR, minister školstva, bol podpredsedom Slovenskej národnej strany a tiež europoslancom.- Prezidentka Zuzana Čaputová udelila podmienečnú milosť v troch prípadoch. Zvyšok trestu odpustila matke štyroch maloletých detí aj odsúdenej matke samoživiteľke. Podmienečne zmiernila trest mužovi, ktorý bol odsúdený na desať rokov za prechovávanie marihuany.- Poslanca Martina Čepčeka definitívne vylúčili z klubu OĽANO. Dôvodom bolo pretrvávajúce nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov, ktoré boli v rozpore s programovým vyhlásením vlády.- Minister financií Igor Matovič sa zaočkoval prvou dávkou vakcíny Sputnik V.- Dav, ktorý protestoval proti pandemickým opatreniam, zablokoval cesty v okolí Hodžovho námestia v Bratislave a hlavnom meste bola ochromená verejná doprava. Viacerí verejní činitelia hovorili o zlyhaní polície.- Exšéfa Finančnej správy Františka I. prepustili z väzby. Rozhodol o tom špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.- Pracovať začal novozriadený Najvyšší správny súd (NSS) SR.- Ministerstvo financií spustilo stránku očkovacej lotérie www.bytzdravyjevyhra.sk.- Pozície riaditeľky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) sa ujala Eva Kurrayová. Nahradila Branislava Zuriana, ktorý odišiel na vlastnú žiadosť v polovici mája 2021.- Na NAKA vypovedal guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ktorého na odchod z funkcie vyzval predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský z OĽANO. Ako dôvod uvádzal informácie o korupcii na ministerstve financií a Finančnej správe v čase, keď stál Kažimír na čele rezortu financií. K výzve sa pridal aj podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.- Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila policajného prezidenta Petra Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Kovařík totiž dal pokyn na prerušenia zásahu Úradu inšpekčnej služby počas akcie NAKA pri zadržiavaní svedkov-kajúcnikov.- Peter Kovařík sa vzdal funkcie policajného prezidenta. Definitívne odstúpil 15. septembra.- Generálna prokuratúra zrušila na základe paragrafu 363 Trestného poriadku obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.- Bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského prepustili z väzby. Exriaditeľ tajnej služby bol obvinený z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40.000 eur.- Približne 6000 ľudí sa zúčastnilo na protivládnom proteste, ktorý v Košiciach organizoval Smer-SD.- Poslanci Vladimír Ledecký, Marek Hattas, Tomáš Lehotský, Vladimíra Marcinková, Michal Luciak a Ján Benčík odišli zo strany Za ľudí a vstúpili do klubu SaS. Zo strany odišla aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Kolíkovej frakcia sa v rámci SaS nazvala Platformou za spravodlivé Slovensko.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila milosť 31-ročnej žene, matke ťažko chorej dcéry.- Pápež František pricestoval na štvordňovú apoštolskú návštevu Slovenskej republiky, trvala do 15. septembra a Svätý otec navštívil okrem Bratislavy aj Košice, Prešov a Šaštín.- Minister vnútra Roman Mikulec vymenoval do funkcie dočasne povereného prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana.- Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) opäť čelil opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. V pozícii zotrval, keďže zo 136 prítomných poslancov hlasovalo za vyslovenie nedôvery 52, 69 bolo proti, 14 poslanci sa zdržali a jeden nehlasoval.- Novým predsedom mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia sa stal Miroslav Kollár.- Predsedom strany Aliancia-Szövetség sa stal doterajší predseda Strany maďarskej komunity (SMK) Krisztián Forró. Aliancia-Szövetség vznikla spojením zástupcov SMK, Mosta-Híd a hnutia Spolupatričnosť.- V 25 obciach na Slovensku sa konali doplňujúce voľby.- Dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Následne boli medializované videá z poľovníckej chaty s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, obhajcom bývalého policajného prezidenta Tibora G. Marekom Parom, podnikateľom Miroslavom Bödörom a synom Tibora G.- Romana Tabák (OĽANO) dostala za kúpanie sa v tatranskom horskom potoku pokutu 500 eur.- V Bratislavskom kraji začal pôsobiť nový dopravca, spoločnosť Arriva, pre chýbajúcich vodičov však bola doprava výrazne obmedzená.- Pri príležitosti 10. výročia vzniku hnutia OĽANO sa konal v Bratislave jeho snem. V pozícii predsedu potvrdil Igora Matoviča.- Opozičný Smer-SD mal snem, na ktorom predseda Robert Fico predstavil víziu strany do budúcna. Víťazstvo vo voľbách označil za reálny cieľ.- V Bratislave sa konalo viacero zhromaždení, vedenie Smeru položilo vence k pamätníku Alexandra Dubčeka. Ďalší protest sa konal v centre hlavného mesta, pred Úradom vlády SR boli zranení dvaja policajti. Celkovo polícia obmedzila na osobnej slobode deväť osôb.- Národná rada opätovne schválila novelu zákona o štátnej službe, ktorú vetovala prezidentka Zuzana Čaputová.– Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z dielne ministerstva financií. Na jej základe budú mať ľudia nad 60 rokov nárok na finančný príspevok za očkovanie.- Plénum NR SR schválilo štátny rozpočet na rok 2022. Hlasovalo zaň 91 zo 146 prítomných poslancov. Slovensko by malo v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu.- Poslanci schválili reformu národných parkov, podporilo ju 75 zo 76 prítomných hlasujúcich poslancov. Proti bol jeden, nikto sa nezdržal. Reformu nepodporili poslanci z klubu Sme rodina, pri hlasovaní vytiahli karty, systém ich vykázal ako neprítomných.- Parlament schválil reformu nemocníc, ktorú podporilo 76 zo 146 prítomných zákonodarcov, 68 bolo proti, dvaja sa zdržali. Proti reforme hlasovali koaliční poslanci hnutia Sme rodina.- Expredseda KDH Alojz Hlina sa spojil so šéfom Dobrej voľby Tomášom Druckerom. Hlina sa stal súčasťou strany, ktorá sa po novom bude volať Dobrá voľba a Umiernení.- Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že zásada "ne bis in idem" (nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát) nebráni vydaniu európskeho zatykača voči osobám obžalovaným z únosu syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča. Spor sa dostal na európsky súd po tom, ako Okresný súd Bratislava III oznámil, že na jedného z obžalovaných zvažuje vydanie európskeho zatykača. Slovenský súd chcel vedieť, či je vydanie zatykača i zrušenie amnestie v súlade s právom Únie.- Vláda odsúhlasila zdravotníkom a pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb jednorazovú odmenu 350 eur. Opatrenie prišlo po proteste zdravotníkov.