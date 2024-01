Referendum, rokovania a ratifikácia: Aká bola cesta Slovenska do EÚ?

1993

Vladimír Mečiar, archívne foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký

1994

Michal Kováč, archívne foto. Foto: TASR - Vladimír Benko

1995

Vladimír Mečiar, archívna snímka. Foto: TASR - Vladimír Benko

1996

Vladimír Mečiar a Hans van den Broek, archívne foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

1997

1998

Iba deň pred otvorením viedenského summitu Európskej únie (EÚ) rokoval 10. decembra predseda vlády Slovenskej republiky Mikuláš Dzurinda v hlavnom meste Rakúska s prezidentom Thomasom Klestilom, predsedom parlamentu Heinzom Fischerom a predsedom vlády spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Erwinom Pröllom. Foto: TASR - Pavol Funtál

1999

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda /4. zľava/ 11. decembra 1999 v Helsinkách počas spoločného fotografovania lídrov členských štátov Európskej únie a štátov usilujúcich sa o členstvo v EÚ na konci summitu EÚ. Foto: TASR - Pavel Neubauer

2000

Ján Figeľ a Hans van den Broek, archívne foto. Foto: TASR - Vladimír Benko

2001

Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda sa v dňoch 14. a 15. decembra 2001 zúčastnil na summite Európskej únie (EÚ) na kráľovskom zámku Laeken. Foto: TASR - Ivan Majerský

2002

Premiér Mikuláš Dzurinda (uprostred) sa v piatok 15. marca 2002 v španielskej Barcelone zúčastní na summite Európskej únie, čím vyvrcholí jeho dvojdňová návšteva Španielska. Foto: TASR - Ivan Majerský

Na snímke zľava: komisár Európskej únie pre rozšírenie Günter Verheugen, predseda Európskej komisie Romano Prodi, dánsky premiér Anders Fogh Rasmussen a vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana počas rokovania. Foto: TASR - Milan Kapusta

Slovenská delegácia na čele s premiérom Mikulášom Dzurindom sa v piatok 13. decembra 2002 zúčastnila na summite Európskej únie. Foto: TASR - Štefan Puškáš

2003

Účastníci Európskej konferencie pózujú pre rodinnú fotografiu 17. apríla 2003 po skončení summitu Európskej únie v Aténach. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Archívna snímka je z hlasovacej miestnosti v okrsku č. 8 okresu Košice I pol hodinu po jej otvorení. Foto: TASR - Svätopluk Písecký

2004

Slovenský eurokomisár Ján Figeľ na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu 4.mája 2004, archívne foto. Foto: TASR - Vladimír Benko

Na sn. zľava predseda Slovenského štatistického úradu Peter Mach , podpredsedníčka ÚVK pre voľby do EP Miloslava Čutková, predsedníčka ÚVK pre voľby do EP Blažena Novajsová a riaditeľka odboru volieb a referend MV SR Lívia Škultétyová na tlačovej konferencii k výsledkom eurovolieb 2004 v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave 14. júna 2004. Foto: TASR - Vladimír Benko

Bratislava 1. januára (TASR) - Po splnení politických a ekonomických kodanských kritérií a uzatvorení 31 negociačných kapitol vstúpila Slovenská republika 1. mája 2004 do Európskej únie. Išlo o vyvrcholenie desaťročného úsilia prístupového procesu a o medzník v transformácii Slovenska na moderný, demokratický štát.Od tohto zlomového okamihu uplynú na budúci rok dve desaťročia. TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu prístupového procesu Slovenska do EÚ.- Slovenská republika v zastúpení premiéra Vladimíra Mečiara podpísala v Luxemburgu dohodu o pridružení SR k Európskej únii (asociačná dohoda).- Európsky parlament v Štrasburgu ratifikoval Európsku dohodu o pridružení SR k EÚ.- Poslanci Národnej rady SR schválili dohodu o pridružení Slovenska k EÚ.- SR sa stala pridruženým partnerom Európskej únie.- Demarš EÚ odovzdali prezidentovi SR Michalovi Kováčovi, predsedovi NR SR Ivanovi Gašparovičovi a úradujúcemu premiérovi Jozefovi Moravčíkovi veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko Heinke Zenkerová a veľvyslanec Francúzska Michel Perrin. V demarši sa konštatovalo znepokojenie nad niektorými javmi povolebného politického vývoja, pričom EÚ vyslovila očakávanie, že Slovensko bude dôsledne pokračovať na ceste demokratických reforiem.- Do platnosti vstúpila asociačná dohoda o pridružení SR k EÚ.- V Bruseli sa uskutočnilo prvé zasadnutie Asociačnej rady SR - EÚ.- Na summite EÚ v Cannes odovzdala slovenská delegácia vedená premiérom Vladimírom Mečiarom oficiálnu žiadosť SR o prijatie za člena Európskej únie.- Premiér Vladimír Mečiar prijal zástupcov EÚ, ktorí mu odovzdali demarš vyjadrujúci znepokojenie nad politickými spormi na Slovensku. Podľa predstaviteľov vládnej koalície išlo o komuniké.- V Bratislave sa konalo ustanovujúce zasadnutie Spoločného parlamentného výboru Národnej rady SR a Európskeho parlamentu. (Do februára 1999 sa uskutočnilo sedem stretnutí.)- Komisár EÚ Hans van den Broek otvoril v Bratislave kanceláriu Delegácie Komisie Európskej únie.- Európska komisia oznámila, že nezaradila SR pre neplnenie politických kritérií medzi kandidátov, ktorí sú najlepšie pripravení na vstupné rozhovory o členstve v EÚ. Začatie prístupových rokovaní o rozšírení EÚ odporučila so šiestimi krajinami: Cyprom, Českou republikou, Estónskom, Maďarskom, Poľskom a Slovinskom.- Rada EÚ na summite v Luxemburgu potvrdila stanovisko Európskej komisie o začatí vstupných rokovaní so šiestimi kandidátskymi krajinami. Slovensko zaradili do druhej skupiny krajín, ktoré sa ešte len mali pripravovať na rozhovory. SR sa ocitla v skupine spolu s Bulharskom, Litvou, Lotyšskom a Rumunskom.- Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie a ich partneri z 11 kandidátskych krajín sa zišli v Bruseli, aby otvorili cestu vedúcu k rozšíreniu EÚ. SR a Európska komisia si odovzdali dokumenty Partnerstvo pre vstup a Národný program pre prijatie acquis communautaire v SR, čo sú základné dokumenty približovania sa SR k EÚ. Slovensko na stretnutí zastupoval podpredseda vlády a predseda Rady vlády SR pre integráciu SR do EÚ Jozef Kalman.- EÚ označila septembrové parlamentné voľby v SR, po ktorých vznikla vláda Mikuláša Dzurindu, za pozitívny krok k integrácii Slovenska do EÚ.- Európsky parlament prijal rezolúciu ku kandidatúre SR na vstup do EÚ. Viedenskému summitu odporučil prehodnotiť situáciu v SR po septembrových parlamentných voľbách a EK vypracovať novú správu o SR.- Hoci Európska rada ocenila na summite vo Viedni pozitívne zmeny na Slovensku, ktoré nastali po parlamentných voľbách, neodporučila začatie priamych rokovaní o vstupe do únie so žiadnou z kandidátskych krajín druhej skupiny.- Správa Európskej komisie o pokroku Slovenska na ceste k členstvu v EÚ konštatovala významný pokrok v mnohých oblastiach a zaradila Slovensko prakticky do prvej skupiny krajín, uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ.- V Helsinkách sa konal summit EÚ, na ktorom dostalo Slovensko spolu s ďalšími piatimi novými kandidátskymi štátmi (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Malta a Rumunsko) pozvanie na začatie rokovaní o vstupe do EÚ.- V Bruseli sa začali oficiálne rokovania o vstupe Slovenskej republiky do EÚ - tzv. Prístupová konferencia.- Hlavný vyjednávač SR pre vstup do Európskej únie Ján Figeľ odovzdal v Bruseli pozičné dokumenty na rokovania o vstupe Slovenska do EÚ v ôsmich kapitolách. Týmto krokom sa prakticky začali rozhovory o vstupe Slovenska do EÚ.- Európska komisia v hodnotiacej správe ocenila pokrok Slovenska na ceste do EÚ. SR sa prvýkrát dočkala ocenenia za fungujúcu trhovú ekonomiku, čím splnila jedno z ekonomických kritérií.- Európsky parlament schválil rezolúciu o pokroku SR v príprave na členstvo v EÚ. Dokument vítal dosiahnutý pokrok, upozorňoval však aj na nedostatky. Videl ich v oblasti finančnej kontroly, poľnohospodárstva, životného prostredia, spravodlivosti a vnútra.- Summit Európskej rady v belgickom Laekene bol z hľadiska integrácie SR do EÚ jedným z najvýznamnejších. Slovensko spomenul ako jednu z krajín, ktoré sa za predpokladu úspešného ukončenia prístupových rokovaní do konca roka 2002, budú môcť v roku 2004 už ako členovia EÚ zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu.- V Barcelone sa konal summit EÚ, ktorého hlavným programom boli opatrenia potrebné na modernizáciu európskej ekonomiky. Po prvý raz v histórii mali možnosť zúčastniť sa na pracovnej časti summitu aj zástupcovia krajín uchádzajúcich sa o členstvo v únii. SR reprezentoval premiér Mikuláš Dzurinda.- Európsky parlament schválil v Štrasburgu rezolúciu o rozšírení, v ktorej vyzdvihol dosiahnutý pokrok Slovenska v príprave na členstvo v EÚ, ale zároveň upozornil na problémy, najmä korupciu.- Európska komisia oficiálne odporučila prijať SR a ďalších deväť kandidátskych krajín do EÚ v roku 2004.Vedúci predstavitelia Európskej únie odporučili na summite v Bruseli prijať v roku 2004 do EÚ Slovensko a ďalších deväť kandidátskych krajín.Európsky parlament v Štrasburgu schválil výraznou väčšinou hlasov rezolúciu o rozšírení EÚ, v ktorej vyzval jej členské krajiny, aby na summite v Kodani stanovili ako najneskorší dátum rozšírenia únie 1. máj 2004. Za historickú rezolúciu europarlamentu hlasovalo 505 poslancov, proti boli 20 a 30 poslancov sa hlasovania zdržalo.- Najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ na summite v Kodani dosiahli dohodu o ukončení prístupových rokovaní s desiatimi kandidátskymi krajinami. K 15 členským štátom únie sa tak pripoja Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.- Prezident SR Rudolf Schuster vypísal na 16. a 17. mája 2003 referendum o vstupe krajiny do EÚ. Referendová otázka znela: "Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?"- Zahraničný výbor Európskeho parlamentu v Bruseli schválil prijatie SR do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 56 poslancov, jeden bol proti a dvaja sa zdržali.- Európsky parlament v Štrasburgu schválil prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ. Za vstup SR hlasovalo 521 poslancov, proti sa vyslovilo 21 a 25 sa hlasovania zdržalo.- Rada EÚ zložená z ministrov zahraničných vecí v Luxemburgu oficiálne schválila prijatie SR a ďalších deviatich krajín do EÚ.- Na summite EÚ v Aténach podpísali prezident SR Rudolf Schuster a premiér SR Mikuláš Dzurinda Zmluvu o pristúpení SR k EÚ.- Konalo sa referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. Zúčastnilo sa na ňom 52,15 percenta hlasujúcich, z ktorých sa 92,46 percent vyslovilo za vstup SR do EÚ.- Národná rada SR súhlasila so Zmluvou o pristúpení k EÚ. Na hlasovaní sa zúčastnilo 140 poslancov, z nich bolo za prijatie zmluvy 129. Proti hlasovalo desať poslancov a jeden sa hlasovania zdržal.- Prezident SR Rudolf Schuster podpísal ratifikačnú listinu k zmluve o pristúpení SR k EÚ. Prezidentským podpisom SR ratifikovala svoj vstup do EÚ.- Vláda SR schválila nomináciu bývalého hlavného vyjednávača Slovenska s EÚ Jána Figeľa na post eurokomisára.- Európska komisia sa po prvý raz zišla v rozšírenom zložení vrátane slovenského nominanta Jána Figeľa.- Úderom polnoci sa Slovenská republika stala plnoprávnym členom Európskej únie. Do EÚ vstúpili zároveň Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.- Na Slovensku sa uskutočnili prvé voľby 14 slovenských poslancov do Európskeho parlamentu.Ďalšiu fázu svojej integrácie do EÚ dosiahlo Slovensko 21. decembra 2007 začlenením sa do schengenského priestoru bez hraničných kontrol. O dva roky neskôr sa Slovensku podarilo splniť aj podmienky na vstup do eurozóny a od 1. januára 2009 začalo používať spoločnú menu euro.