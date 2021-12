KAUZY OČISTEC, DOBYTKÁR I ZMENKY: Aké rozsudky padli v roku 2021?

Na archívnej snímke druhý zľava obžalovaný Marian K., vpravo obžalovaný Pavol R. a právni zástupcovia Michal Mandzák (vľavo) a Marek Para (druhý vpravo) počas vynesenia rozsudku na pojednávaní na Najvyššom súde SR, ktorý rozhoduje v kauze televíznych zmeniek v Bratislave 12. januára 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 26. decembra (TASR) - Súdy v tomto roku rozhodli vo viacerých známych kauzách. Rozsudky padli v prípade televíznych zmeniek, v mafiánskych vraždách a korupčných prípadoch. TASR prináša výberovú chronológiu súdnych rozhodnutí v známych kauzách v roku 2021.– Marian Kočner a Pavol Rusko boli uznaní za vinných v kauze falšovania televíznych zmeniek. Najvyšší súd SR im potvrdil 19-ročný trest nepodmienečne. Kočner dostal aj peňažný trest 10.000 eur. Rozsudok bol právoplatný.- Bývalá vyššia súdna úradníčka Okresného súdu (OS) Bratislava I Veronika Šumichrastová bola za distribúciu drog odsúdená na osemročný trest odňatia slobody. Rozhodol tak trojčlenný senát Krajského súdu (KS) v Bratislave.- Vrchný súd v Prahe zamietol odvolanie Jozefa Majského voči verdiktu Mestského súdu v Prahe, ktorý uznal rozsudok NS SR. Zvyšok deväťročného trestu odňatia slobody si podnikateľ odpyká v Českej republike.- Gabriela Hojsáka, vodiča člena východoslovenského gangu okoličányovcov Róberta Niguta, odsúdil Najvyšší súd SR za vraždu v štádiu pokusu spolupáchateľstvom na 15-ročný trest odňatia slobody.– NS SR zamietol odvolanie Ľubomíra Kudličku, považovaného za bosa skupiny takáčovcov. Obžalovaného odsúdil v novembri 2020 Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, na 25 rokov odňatia slobody za objednávku vraždy Romana Krajčiho v roku 2006. Verdikt bol právoplatný.- Exprednosta Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede Alexander Rácz obžalovaný z prijímania úplatku pôjde na tri roky do väzenia. Rozhodol o tom NS SR.- Senát NS SR zamietol odvolanie Antona Grňa, ktorý v máji 2018 pred pojednávacou miestnosťou na NS SR zvýšeným hlasom pozdravil "Na stráž!". Potvrdil tak verdikt Špecializovaného trestného súdu, ktorý obžalovaného odsúdil na peňažný trest 5000 eur.- Bývalý majiteľ pohrebníctva Jozef Király išiel za úkladnú vraždu Romana A. z roku 2019 na 23 rokov do väzenia. Rozhodol o tom senát NS SR. Vražda sa stala v roku 2019 v obci Šuňava v okrese Poprad.– Bývalého viceprezidenta finančnej správy Daniela Čecha, obvineného zo zločinu prijímania úplatku a zadržaného v rámci akcie Judáš v decembri 2020, odsúdil ŠTS na trojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na štyri roky. Rozsudok, ktorý mu uložil povinnosť zaplatiť aj 30.000 eur, bol právoplatný.- Podnikateľ s vínom Štefan Duč, obžalovaný zo subvenčného podvodu, bol odsúdený na desať rokov väzenia. Rozhodol o tom senát Najvyššieho súdu SR.– Košický okresný súd oslobodil spod obžaloby Leonarda H., ktorý bol spolu s ďalšími Rómami obžalovaný z krivého obvinenia a krivej výpovede v kauze policajnej razie z roku 2013 v osade v Moldave nad Bodvou.– Košický okresný súd oslobodil spod obžaloby Róberta Rybára, ktorý bol tiež obžalovaný v súvislosti s raziou v osade v Moldave nad Bodvou.– Bos bratislavskej skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák alias Piťo dostal 23-ročný trest odňatia slobody za vraždu Ľuboslava Velka, objednávku vraždy Jána Takáča a ďalšie trestné činy. Rozhodol tak ŠTS. Súd schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel obvinený s prokurátorom ÚŠP.- Bývalého šéfa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach Miroslava Uchnára odsúdil NS SR za korupciu na trojročný podmienečný trest odňatia slobody so štvorročnou skúšobnou dobou.– Bývalý námestník Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňa dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na päť rokov. Rozhodol o tom ŠTS, ktorý schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom ÚŠP a Beňom, obvineným za zločin prijímania úplatku a prečiny ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti.– KS v Košiciach zamietol odvolanie Ľuboša Lorenza, ktorého okresný súd odsúdil za hanobenie kultúrnej pamiatky. Lorenz v auguste 2017 odstránil z pamätníka padlých sovietskych vojakov v centre Košíc symboly kosáka a kladiva.– Košický okresný súd oslobodil spod obžaloby ďalších troch Rómov, ktorí boli obžalovaní z krivej výpovede proti policajtom zasahujúcim pri razii v roku 2013 v osade v Moldave nad Bodvou. Aj v prípade Milana Hudáka, Rolanda Danča a Júliusa Hudáka prokurátor ustúpil od obžaloby. Verdikt bol právoplatný.– NS SR zrušil rozsudok ŠTS zo septembra 2020, ktorým boli v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej spod obžaloby oslobodení Marian K. a Alena Zs. Vec vrátil na ŠTS tomu istému senátu. Zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného v prípade vraždy podnikateľa Petra Molnára.- Expolicajta Ľuboša T. sudkyňa OS Bratislava V opätovne odsúdila na trojročný podmienečný trest s odkladom na päť rokov. Verdikt nebol právoplatný. Pred súdom stál pre incident s dvoma ženami - matkou a dcérou - zastavenými pri cestnej kontrole v bratislavskej Petržalke v roku 2014. Voči vodičke mal použiť neprimerané donucovacie prostriedky.- OS Bratislava I odsúdil českého občana Pavla Ružičku na nepodmienečný trest odňatia slobody vo výške piatich rokov. Ružička sa zviditeľnil počas protestov v októbri 2020 pred Úradom vlády SR v Bratislave, keď hádzal dlažobné kocky do príslušníkov polície. Verdikt bol právoplatný.- Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol v prospech slovenského expolicajta Zoltána Vargu, ktorý žaloval štát vo veci odpočúvania SIS v jeho bratislavskom byte v rámci operácie Gorila. Žalobcovi ESĽP prisúdil odškodné vo výške 9750 eur a súdne trovy vo výške 5561,75 eura.– Sudca OS Bratislava III odsúdil svedka v policajných kauzách Csabu Dömötöra na podmienečný trest odňatia slobody vo výške 32 mesiacov s odkladom na päť rokov. Sudca schválil dohodu o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor s obvineným.- Bývalého šéfa Devín banky Ľubomíra Kanisa odsúdil trojčlenný senát NS SR na tri roky odňatia slobody. Verdikt bol právoplatný.- Ján Moncoľ a Michaela Krajčová dostali za vraždu českého manželského páru z januára 2018 v Písku 25-ročné tresty odňatia slobody. Rozhodol o tom NS SR.- Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. odsúdil ŠTS v Pezinku na úhrnný 14-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Vymeral mu aj trest prepadnutia majetku. Rozsudok nebol právoplatný.- Exriaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Adriána Szabóa odsúdil ŠTS na trojročný podmienečný trest s odkladom na päť rokov. Sudkyňa tak schválila dohodu o vine a treste, ktorú obvinený uzavrel s prokurátorom ÚŠP.- Na 13-ročný trest odňatia slobody odsúdil senát ŠTS v Pezinku Štefana Á., obžalovaného v kauze falšovania dvoch televíznych zmeniek TV Markíza. Rozsudok nebol právoplatný.– NS SR zamietol odvolania v prípade úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Súd tak potvrdil Alene Zsuzsovej 21-ročný trest za vraždu, rovnako ako ďalším obžalovaným Romanovi Ostružlíkovi a Vladimírovi Mosnárovi. NS tak potvrdil skorší rozsudok ŠTS.- Bývalého riaditeľa kontrarozviedky SIS Petra G. odsúdil ŠTS na 11-ročný nepodmienečný trest, bývalý policajt Ladislav V. dostal desaťročný nepodmienečný trest. Súd ich uznal za vinných z prijímania úplatku. Rozsudok nebol právoplatný.- Na peňažný trest 4000 eur odsúdil šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa senát NS SR. Verdikt bol právoplatný.- Vydavateľstvo šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa má zaplatiť poslancovi Jánovi Benčíkovi (SaS) odškodné vo výške 33.000 eur. Rozhodol tak OS Bratislava III v rámci civilného sporu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy. Predmetom sporu bol článok v časopise z marca 2017.– Odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka prepustil súd podmienečne na slobodu. Rozhodnutie nebolo právoplatné. Prokurátor podal sťažnosť.- Senát ŠTS v Pezinku odsúdil Lehela H., označovaného za hrobára zločineckej skupiny dunajskostredského gangu sátorovcov, na doživotný trest odňatia slobody.- Senát Okresného súdu Bratislava I oslobodil podnikateľa Mariana K. spod obžaloby v kauze motáky.- Starosta Dolného Chotára František D. dostal 25-ročný trest odňatia slobody. Rozhodol o tom senát ŠTS v Pezinku. Rovnaký trest dostali tiež jeho syn František D. ml. a Ladislav A. Roland Sz. bol už skôr odsúdený na 18 rokov. František D. bol vinný z objednávok viacerých vrážd, činnosti v prospech zločineckej skupiny sátorovcov i ekonomickej trestnej činnosti.- Zásada "ne bis in idem", teda nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát, nebráni vydaniu európskeho zatykača voči osobám obžalovaným z únosu syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča. Uviedol to v rozsudku Súdny dvor Európskej únie. Je tak možné pokračovať v trestnom konaní v súvislosti s touto kauzou.