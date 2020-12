SLOVENSKO V ROKU 2020: Od volieb až po nového generálneho prokurátora

JANUÁR:

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vpravo) prijala demisiu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (uprostred) 28. januára 2020 v Bratislave. Vedením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dočasne poverila ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd). Vľavo predseda vlády Peter Pellegrini. Archívna snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

FEBRUÁR:

Na archívnej snímke poslanci Národnej rady SR, zľava Alan Suchánek, Viera Dubačová, Miroslav Beblavý, Simona Petrík, Martin Poliačik a Jozef Mihál počas zasadnutia mimoriadnej schôdze parlamentu v Bratislave 18. februára 2020. Foto: TASR - Jakub Kotian

MAREC:

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a líder OĽaNO Igor Matovič prichádzajú na brífing po spoločnom stretnutí k výsledkom volieb do NR SR v Bratislave 2. marca 2020. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič počas prijatia v Prezidentskom paláci 4. marca 2020 v Bratislave. Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila Igora Matoviča zostavením novej vlády. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke zľava líder hnutia Sme rodina Boris Kollár, líder hnutia OľaNo Igor Matovič, podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová a predseda strany SaS Richar Sulík. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR

Na archívnej snímke štvorica predstaviteľov politických strán sprava Richard Sulík (SaS), Igor Matovič (OĽaNO), Boris Kollár (Sme rodina) a Veronika Remišová (Za ľudí) počas podpisu koaličnej zmluvy 21. marca 2020 na Bratislavskom hrade v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

APRÍL:

Na archívnej snímke nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský počas vymenovania prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Bratislave 15. apríla 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke eskorta privádza exšéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. na Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Foto: TASR Ján Krošlák

MÁJ:

Slávnostné podpísanie Deklarácie o zahranično-politickom smerovaní SR najvyššími ústavnými činiteľmi SR. Na archívnej snímke zľava predseda NR SR Boris Kollár, prezidentka SR Zuzana Čaputová, predseda vlády SR Igor Matovič a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Bratislava, 9. mája 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Na archívnej snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá vystúpila v sále parlamentu, aby informovala o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vpravo v pozadí) vymenovala nového predsedu Najvyššieho súdu SR Jána Šikutu (vľavo chrbtom) 20. mája 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

JÚN:

Na archívnej snímke zľava člen predsedníctva mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ivan Štefunko, novozvolená predsedníčka Irena Bihariová, bývalý predseda hnutia Michal Truban a člen predsedníctva Martin Hojsík sa usmievajä po skončení tlačovej konferencie po sneme hnutia, na ktorom si delegáti zvolili nové vedenie v Bratislave 6. júna 2020. Snem sa uskutočnil elektronicky v dôsledku koronavírusovej pandémie. Foto: TASR - Dano Veselský

Peter Pellegrini (uprostred) oznamuje založenie novej politickej strany počas tlačovej konferencie v Bratislave v pondelok 29. júna 2020. Bude sa volať Hlas - Sociálna demokracia. Archívna snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Lučanský požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) jeho žiadosť prijal, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

JÚL:

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vpravo) poverila podpredsedníčku vlády SR Veroniku Remišovú (vľavo) riadením novovzniknutého Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 1. júla 2020 v Bratislave. Archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke zľava generálny manažér SMERu-SD Marián Saloň, podpredsedovia SMERu-SD Ľuboš Blaha, Richard Takáč, staronový predseda SMERu-SD Robert Fico, podpredsedovia SMERu-SD Erik Kaliňák, Ladislav Kamenický a Juraj Blanár. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke Vladimír Dolinay. Foto: MK SR

AUGUST:

Novozvolená predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (vľavo) prijíma gratuláciu k zvoleniu od Andreja Kisku počas snemu strany Za ľudí, 8. augusta 2020 v Trenčianskych Tepliciach. Archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

SEPTEMBER:

Na archívnej snímke Marian K. po rozsudku v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 3. septembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke zľava Ľubica Laššáková, Róbert Puci, Ján Ferenčák, Peter Žiga, Peter Pellegrini, Richard Raši, Matúš Šutaj Eštok a Ján Blcháč počas tlačovej konferencie strany HLAS - sociálna demokracia. Foto: TASR - Ján Krošlák

Róbert Kleštinec, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Na archívnej snímke Robert Šorl podpisuje vymenovací dekrét počas jeho vymenovania za sudcu Ústavného súdu SR prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci 30. septembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

OKTÓBER:

Na archívnej snímke Marián Kotleba po hlavnom pojednávaní v kauze rozdávania kontroverzných šekov na sumu 1488 eur. Foto: TASR – Ivan Kríž

Na archívnej snímke Dušan K., ktorého zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v Bratislave vo štvrtok 22. októbra 2020. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na archívnej snímke hasiči zasahujú počas dopravnej nehody predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina), ktorý havaroval za Slovnaftom na ulici Mramorova v Bratislave v sobotu 24. októbra 2020. Foto: TASR - Jakub Kotian

NOVEMBER:

Na archívnej snímke bývalý riaditeľ finančnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernard Slobodník. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke schôdza Ústavnoprávneho výboru NR SR, ktorý vypočúva kandidátov na generálneho prokurátora SR v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave vo štvrtok 19. novembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

DECEMBER:

V bratislavskom Digital Parku, kde sídli finančná skupina Penta, zasahovali ozbrojení policajti. Na archívnej snímke vľavo podnikateľ Jaroslav Haščák počas zadržania 1. decembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke eskorta počas prestávky odvádza Alenu Zs. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 19. decembra (TASR) - Udalosťou roka 2020 bola pandémia ochorenia COVID-19 a na Slovensku voľby do Národnej rady (NR) SR, ktoré sa konali 29. februára.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v prvom a druhom polroku 2020 v domácej politike.- Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik koncom roka 2019 zrušil uznesenie o obvinení expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) za výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka pre jeho vyjadrenia o Rómoch. Vyšetrovateľ má vo veci konať a rozhodnúť znova.- Minister životného prostredia a podpredseda vlády SR (Most-Híd) podal demisiu v reakcii na incident z predchádzajúceho dňa, v ktorom sa spoločne s bratom zapojili do roztržky v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici v Bratislave.- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Lászlóa Sólymosa a poverila riadením rezortu ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd).- Slovensko vyhostilo vietnamského diplomata v súvislosti s kauzou únosu Vietnamca. Štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička odovzdal verbálnu nótu vietnamskému veľvyslancovi.- Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) prerušil mimoriadnu schôdzu pléna do stredy 19. februára do 9.00 h., pretože jej rokovanie zablokovali nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého. Schôdzu označili za nezákonnú.- NR SR nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor). Poslanci tak rozhodli v utorkovom hlasovaní na mimoriadnej 58. schôdzi parlamentu.- Konali sa parlamentné voľby. Volebná účasť dosiahla 65,8 percenta. Zvíťazilo hnutie OĽANO so ziskom 25,02 percenta hlasov a 53 kresiel. Druhý bol Smer-SD (18,29 percenta a 38 kresiel), tretie skončilo hnutie Sme rodina (8,24 %, 17 kresiel), štvrtá ĽSNS (7,97 %, 17 kresiel), piata koalícia Progresívne Slovensko-Spolu (6,96 %), ktorá sa však nedostala do parlamentu, pretože neprekročila hranicu 7 percent. Šiesta bola SaS (6,22 %, 13 mandátov) a siedma strana Za ľudí (5,77 % a 12 kresiel v NR SR).- Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvala do Prezidentského paláca lídra OĽANO Igora Matoviča. Ďalej mala stretnutie s lídrami Sme rodina, SaS a Za ľudí.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády Igora Matoviča (OĽANO). Ako podotkla, všetci lídri budúcej možnej vládnej koalície jej 3. marca deklarovali jednoznačnú vôľu podieľať sa na rokovaniach o zostavení vlády.- Strany a hnutia OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na zostavení novej vlády. Novinárom to potvrdil líder OĽANO Igor Matovič.- Exprezident Andrej Kiska sa vzdal mandátu poslanca NR SR zo zdravotných dôvodov. Ostal predsedom strany Za ľudí.- Andrej Danko (SNS) odovzdal vedenie schôdze NR SR svojmu nástupcovi, novému predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina). Za podpredsedov NR SR boli zvolení Gábor Grendel (OĽANO) a Juraj Šeliga (Za ľudí).- OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podpísali koaličnú dohodu, ktorou budú chcieť naplniť svoje predvolebné sľuby.- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nový vládny kabinet pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Matovič si prevzal od svojho predchodcu Petra Pellegriniho (Smer-SD) Úrad vlády SR.- Podpredsedami NR SR sa stali Milan Laurenčík (SaS) a Peter Pellegrini (Smer-SD).- Novým šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) sa stal Vladimír Pčolinský. Na návrh vlády ho do funkcie vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Na poste vystriedal Antona Šafárika, ktorý stál na čele tajnej služby od júla 2016.- Premiér Igor Matovič (OĽANO) sa postavil pred poslancov NR SR a predložil programové vyhlásenie vlády (PVV). Plénum malo po jeho prerokovaní hlasovať o vyslovení dôvery novej vláde.- Polícia obvinila bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána Kičuru z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obvinenie súvisí s akciou Národnej kriminálnej agentúry s názvom Rezervy.- Vláda schválila Juraja Klimenta a Evu Mišíkovú za členov Súdnej rady SR.- Vláda Igora Matoviča (OĽANO) získala dôveru poslancov Národnej rady SR. Za PVV, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 93 členov snemovne zo 141 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.- Novým generálnym riaditeľom štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stal Richard Strapko.- Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Igor Matovič (OĽANO) podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom deklarovali vôľu, spoločnú zodpovednosť a záväzok spolupracovať pri výkone jednotnej a zodpovednej zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky SR.- Súdna rada zvolila Jána Šikutu za predsedu Najvyššieho súdu SR. Vo verejnej voľbe získal 12 hlasov zo 17 členov Súdnej rady, na zvolenie bolo potrebných 10. Za jeho protikandidáta Ivana Rumanu nehlasoval nikto.- Sudca Ústavného súdu (ÚS) SR Mojmír Mamojka sa vzdal funkcie. Predseda ÚS Ivan Fiačan zvažoval, či podá alebo nepodá návrh na začatie disciplinárneho konania proti Mamojkovi v súvislosti s medializovanými informáciami o jeho sporných kontaktoch s obžalovaným Marianom K.- Poslanci NR SR nevzali na vedomie správu ombudsmanky Márie Patakyovej za rok 2019. Proti prijatiu bolo 50 poslancov, správu podporilo 34 poslancov, zdržalo sa 46 poslancov.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala sudcu Jána Šikutu za predsedu NS SR.- Predsedníčkou hnutia Progresívne Slovensko (PS) sa stala Irena Bihariová. Zvolili ju delegáti hnutia na sneme, ktorý sa konal elektronicky. Protikandidátom bol Michal Truban.- Peter Pellegrini (Smer-SD) sa rozhodol, že nebude spájať svoju politickú budúcnosť so stranou Smer-SD. Vzdal sa funkcie podpredsedu strany a značku Smer-SD nechal predsedovi strany Robertovi Ficovi.- Poslankyňa NR SR Petra Krištúfková (Sme rodina) sa vzdala funkcie splnomocnenkyne vlády pre rodinu.- Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) avizoval, že nebude vyzývať predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) na odstúpenie v súvislosti s podozrením z plagiátorstva diplomovej práce.- Peter Pellegrini si začal zakladať novú politickú stranu s názvom Hlas - sociálna demokracia. Prípravný výbor strany oznámil zber podpisov potrebných na jej registráciu Ministerstvu vnútra (MV) SR.- Prezident Policajného zboru Milan Lučanský odstúpil z funkcie.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila Veroniku Remišovú (Za ľudí) riadením nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.- Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) poslanci v tajnom hlasovaní neodvolali. Kollár návrh na svoje odvolanie podal sám. Odvolávanie súviselo s kauzou jeho diplomovej práce.- Generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa skončilo sedemročné funkčné obdobie. O štyri dni neskôr požiadal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. Prezidentka jeho žiadosť akceptovala.- Predsedom Smeru-SD sa opätovne stal Robert Fico. Do funkcie ho zvolili delegáti na pracovnom sneme. Podpredsedami sa stali Juraj Blanár, Ladislav Kamenický, Richard Takáč, Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák.- Novým predsedom mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) sa po voľbe na sneme stal Krisztián Forró. Za podpredsedov zvolili Józsefa Berényiho, Ivána Farkasa a Zoltána Cziprusza.- Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) ostal vo funkcii. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery v spojitosti s jeho diplomovou prácou podporilo v NR SR 47 zo 125 prítomných poslancov.- Pri tragickej dopravnej nehode zahynul štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Vladimír Dolinay.- Lukáš Kyselica odstúpil z postu štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR. Rozhodol sa tak po zverejnení informácií o jeho pôsobení vo Vojenskom spravodajstve v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO.- Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vo štvrtok vymenovala Jána Hrubalu za predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).- Predsedníčkou strany Za ľudí sa stala vicepremiérka Veronika Remišová. Vo voľbe na sneme zvíťazila nad poslancom NR SR Miroslavom Kollárom. Za nové podpredsedníčky delegáti zvolili ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, poslankyne NR SR Vieru Leščákovú a Miriam Šutekovú.- Mimoparlamentné strany SMK, Most-Híd a Spolupatričnosť podpísali deklaráciu o vytvorení spoločnej maďarskej strany.- Na sneme KDH delegáti zvolili predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského za predsedu hnutia. Predchádzajúci predseda KDH Alojz Hlina sa vzdal vedenia po parlamentných voľbách, v ktorých hnutie získalo 4,65 percenta hlasov.- Milanovi Lučanskému skončil mandát na funkciu policajného prezidenta. K tomuto dňu požiadal aj o uvoľnenie zo služobného pomeru. Dočasným prezidentom Policajného zboru SR sa stal Peter Kovařík, do funkcie nastúpil 1. septembra.- Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obžalovaných Mariana K. a Alenu Zs. Obžalovaného Tomáša Sz. súd uznal vinným a vymeral mu trest 25 rokov odňatia slobody. Rozsudok ešte nie je právoplatný.- Vláda SR odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne (SP) Ľubomíra Vážneho, ktorý je aj poslanec NR SR za Smer-SD. Na čelo SP vymenovala Juraja Káčera, viceprimátora Bratislavy. Novou viceprimátorkou sa po Káčerovom odchode stala Zdenka Zaťovičová.- Ministerstvo vnútra SR zaregistrovalo stranu Petra Pellegriniho Hlas - sociálna demokracia. Strana požiadala o registráciu v polovici augusta. Na ministerstvo odovzdala vyše 94.000 vyzbieraných podpisov od občanov.- Predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) sa opätovne stal Andrej Danko, rozhodli o tom delegáti na straníckom sneme. Danko porazil vo voľbách Antona Hrnka.- Novým riaditeľom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa stal Miroslav Homola a generálnym riaditeľom sekcie informatiky finančnej správy sa Lukáš Sojka.- Bývalý poslanec NR SR Anton Hrnko sa stal poradcom predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina).- Expremiér Peter Pellegrini avizoval, že odstúpi z funkcie podpredsedu NR SR k 30. septembru.- Novým riaditeľom Vojenského spravodajstva (VS) sa stal brigádny generál Róbert Kleštinec, ktorý predtým pôsobil vo funkcii zástupcu veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. Predstavil ho minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).- Novým predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa stal ekonomický expert a bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska Ján Tóth.- Poslanci NR SR okolo Petra Pellegriniho nebudú mať vlastný poslanecký klub. Plénum odmietlo návrh na jeho zriadenie v utorkovom hlasovaní.- Sudcom Ústavného súdu SR sa stal Robert Šorl. Vymenovala ho prezidentka SR Zuzana Čaputová. Miesto na Ústavnom súde sa uvoľnilo po tom, ako sa Mojmír Mamojka vzdal funkcie.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová rozhodla na návrh Súdnej rady SR o odvolaní 63 sudcov, ktorí dovŕšili vek 65 rokov. V prípade ďalších 20 sudcov adresovali predsedovia súdov a predseda Súdnej rady prezidentke žiadosť o zváženie odkladu ich odvolania. Šiestim sudcom prezidentka predĺžila výkon funkcie.- Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd. V kauze kontroverzných šekov pre chudobných so sumou 1488 eur ho odsúdila na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody. Verdikt ŠTS nie je právoplatný.- Oblasť potratov sa novelizovať nebude. Poslanci NR SR odmietli novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽANO). Z prítomných 117 poslancov bolo za 58, proti 45, 12 sa zdržali a dvaja nehlasovali.- NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana K. Spolu s ním aj vysoko postaveného policajného funkcionára špeciálneho útvaru Norberta P. V súčasnosti sú obidvaja väzobne stíhaní.- Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) mal v Bratislave vážnu autonehodu, pri ktorej utrpel zlomeninu druhého krčného stavca. Pri nehode sa zranil aj jeho osobný ochranca a vodič Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a bývalá misska Miroslava Fabušová, ktorá sa viezla spolu s predsedom parlamentu.- Bývalý generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár sa vzdal funkcie prokurátora Generálnej prokuratúry GP SR.- Počas akcie Očistec NAKA zadržala bývalého policajného prezidenta Tibora G., bývalého šéfa NAKA Petra H., bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda S., bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta K. a Marián Z., šéfa odposluchov SIS.- Väzobne stíhaný špeciálny prokurátor Dušan K. sa vzdal svojej funkcie.- Strana Hlas-SD spustila internetovú anketu o predčasnom ukončení volebného obdobia NR SR i o možnej podpore vyhlásenia referenda.- Členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR začali vypočúvať kandidátov na generálneho prokurátora. O post generálneho prokurátora sa uchádzali Jozef Čentéš, Tomáš Honz, Ján Hrivnák, Juraj Kliment, Ján Šanta, Rastislav Remeta a Maroš Žilinka.- Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o vysokých školách, ktorá rieši otázku odoberania akademických titulov. Niektoré ustanovenia nie sú podľa nej v súlade s ústavou.- V bratislavskom Digital Parku, kde sídli finančná skupina Penta, zasahovali ozbrojení policajti. Jaroslava Haščáka obvinil policajný vyšetrovateľ z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Malo ísť o zásah v súvislosti s kauzou Gorila.- Jaroslav Haščák, spolumajiteľ investičnej skupiny Penta, sa vzdal všetkých výkonných pozícií v Pente.- Poslanci NR SR zvolili za generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Vo voľbe ho podporilo 132 poslancov zo 147 prítomných.- NAKA v rámci akcie Judáš zadržala bývalého policajného prezidenta Milana L. Od 6. decembra je väzobne stíhaný.- Špecializovaný trestný súd uznal Alenu Zs. za vinnú v kauze úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova a krajského poslanca Lászlóa Basternáka. Odsúdil ju na 21-ročný trest odňatia slobody.- Poslanci NR SR schválili reformu zloženia Ústavného súdu SR, Súdnej rady, zriadenie Najvyššieho správneho súdu či previerky majetkových pomerov všetkých sudcov. Zmeny si vyžadovali aj úpravu Ústavy SR, ktorú poslanci tiež schválili.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala Maroša Žilinku do funkcie generálenho prokurátora.- Košický krajský súd potvrdil oslobodzujúci rozsudok pre desať policajtov v kauze šikanovania rómskych chlapcov, ku ktorému malo dôjsť na policajnej stanici v Košiciach v marci 2009.