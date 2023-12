Úradnícka vláda, návrat Dzurindu i Fica. Aj takýto bol rok 2023

JANUÁR

Na snímke volič vhadzuje obálku z hlasovacím lístkom do volebnej schránky krátko po otvorení volebnej miestnosti v Trenčianskych Stankovciach, 21. januára 2023. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

FEBRUÁR

MAREC

Na snímke uprostred dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger počas tlačovej konferencie s partnermi k predstaveniu novej politickej strany Demokrati 7. marca 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

APRÍL

Na snímke uprostred Mikuláš Dzurinda počas tlačovej konferencie k zbieraniu a odovzdaniu podpisov a ďalším krokom v procese založenia strany Modrí - Európske Slovensko v Bratislave 6. apríla 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

MÁJ

Na snímke uprostred v popredí predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor stojí pred prezidentskou SR Zuzanou Čaputovou (nie je na snímke) počas vymenovania novej vlády odborníkov v Prezidentskom paláci v Bratislave v pondelok 15. mája 2023. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok vymenovala novú úradnícku vládu, ktorá nahradila dočasne poverený kabinet Eduarda Hegera. Heger požiadal 7. mája hlavu štátu o zbavenie poverenia viesť vládu. Foto: TASR Jaroslav Novák

JÚN

Na snímke zľava námestník ministerky obrany ČR Daniel Blažkovec, poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, minister obrany SR Martin Sklenár a maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky počas fototermínu ministrov obrany V4 v priestoroch Grand Hotel Kempinski na Štrbskom plese pred rokovaním ministrov obrany krajín Vyšehradskej skupiny. V Štrbe, okres Poprad 12. júna 2023. Foto: TASR Roman Hanc

JÚL

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas prehliadky čestnej stráže na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave v piatok 7. júla 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

AUGUST

Na snímke bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč odchádza po skončení Bezpečnostnej rady SR 27. apríla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

SEPTEMBER

Na snímke Slovenskí Rebeli z Komárna prišli voliť v krojoch z rôznych regiónov Slovenska vo volebnej miestnosti v Komárne 30. septembra 2023. Foto: TASR - Milan Drozd

OKTÓBER

Na snímke zľava predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, predseda Smer-SD Robert Fico a predseda strany SNS Andrej Danko sa usmievajú po podpise koaličnej dohody v Bratislave v pondelok 16. októbra 2023. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vládu SR, ktorú povedie Robert Fico (Smer-SD) (tretí zľava vpredu) v Prezidentskom paláci 25. októbra 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

NOVEMBER

Na snímke vľavo minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a vpravo podpredseda NR SR Michal Šimečka (PS) počas mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra vnútra SR 23. novembra 2023 v Bratislave. Foto: TASR Martin Baumann

DECEMBER

Na snímke spoločný protest opozície - hnutia Progresívne Slovensko, strany Sloboda a Solidarita a Kresťanskodemokratického hnutia proti rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry v Košiciach 19. decembra 2023. Foto: TASR - František Iván

Bratislava 30. decembra (TASR) - V prvom polroku 2023 padla vláda premiéra Eduarda Hegera, ktorú nahradila vláda odborníkov na čele s Ľudovítom Ódorom. Politické dianie ovplyvnili aj blížiace sa predčasné parlamentné voľby, vznikli nové strany, došlo k spájaniu strán, k návratu Mikuláša Dzurindu, Františka Mikloška či Bélu Bugára do politiky.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v domácej politike.- Prezidentka Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 28 osobnostiam, šiestim z nich in memoriam.- Na Slovensku sa konalo deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týkalo sa zmeny ústavy a voliči odpovedali na otázku, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady (NR) SR. Referendum bolo neplatné. Zúčastnilo sa na ňom 27,25 percenta voličov.- Strana Spolu zmenila názov na Modrá koalícia. Predtým podpísala s expremiérom Mikulášom Dzurindom memorandum o spoločnej politickej budúcnosti.- Zuzana Čaputová podala na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade paragrafu 363 Trestného poriadku s Ústavou SR a medzinárodnými dohovormi.- Poslanci NR SR odsúhlasili uznesenie o skrátení volebného obdobia. Predčasné parlamentné voľby sa konali 30. septembra 2023.- Ústavný súd SR prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov NR SR.- Zuzana Čaputová predniesla v NR SR mimoriadny prejav pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu, v ktorom uviedla, že akceptáciou rozpínavej politiky Ruska sa mier nedosiahne.- Zuzana Čaputová poverila vedením rezortu zdravotníctva dočasného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Urobila tak po odňatí poverenia Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO).- Eduard Heger oznámil odchod z hnutia OĽANO. O deň neskôr ohlásil vznik strany Demokrati, ktorej sa stal lídrom. Stranu predstavil s vtedajším poslancom Miroslavom Kollárom i viacerými dočasne poverenými ministrami Jánom Budajom, Jaroslavom Naďom, Rastislavom Káčerom či Karlom Hirmanom.– Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová predstavila stranu Jablko.- Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď podpísal s veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku Myroslavom Kastranom medzivládnu dohodu, ktorá sa týkala darovania stíhačiek Mig-29 a časti systému protivzdušnej obrany Kub.- Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu odporučil plénu neschváliť slovenského kandidáta Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov (EDA). Vláda Eduarda Hegera 28. marca napokon jeho nomináciu stiahla.- Vtedajší poslanci NR SR Juraj Šeliga a Jana Žitňanská odišli zo strany Za ľudí. Neskôr sa pridali k strane Demokrati.- Strana Modrí - Európske Slovensko požiadala o registráciu. Stranu založil expremiér Mikuláš Dzurinda, potom, ako sa rozišiel s Miroslavom Kollárom a nedohodol sa ani s Demokratmi.- SNS oznámila, že do predčasných volieb pôjde spoločne so stranou Život - Národná strana. Informovali o tom ich predsedovia Andrej Danko (SNS) a Tomáš Taraba (Život-NS).- Maďarské fórum (MF), Občianski demokrati Slovenska (ODS), Demokratická strana (DS), Strana rómskej koalície (SRK) a strana Za regióny sa spojili na jednej kandidátke v septembrových parlamentných voľbách.- Slovensko odovzdalo Ukrajine všetkých 13 avizovaných stíhačiek MiG-29.- Prezidentka Zuzana Čaputová odvolala po kauze postrelenej študentky z funkcie rektorku Akadémie Policajného zboru (PZ) Luciu Kurilovskú.- Dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti, ktorá dostala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpil z funkcie ministra.- Eduard Heger požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. O zbavenie poverenia požiadal po tom, ako ohlásili odchod ministri Samuel Vlčan i Rastislav Káčer a prezidentka neprijala ani jeden z jeho návrhov, ktoré považoval za stabilnejšie než vymenovanie úradníckej vlády.- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu odborníkov na čele s premiérom Ľudovítom Ódorom.- Platforma Most-Híd odišla z mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia. Dôvodom bol György Gyimesi a jeho miesto na kandidátke Aliancie. Gyimesi predtým v apríli odišiel z OĽANO.- Do Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) sa vrátil niekdajší šéf parlamentu a dlhoročný člen hnutia František Mikloško.- Most - Híd sa spojil so stranou Mikuláša Dzurindu Modrí - ES.- Demokrati sa spojili do septembrových volieb so stranou Jablko.- Béla Bugár opätovne vstúpil do strany Most-Híd, ktorú v rokoch 2009 – 2020 viedol ako jej predseda. Bol tiež trojnásobným podpredsedom parlamentu.- Začala sa volebná kampaň, skončila sa 48 hodín predo dňom konania predčasných parlamentných volieb. Voľby sa konali 30. septembra 2023.- Dobrá voľba sa spojila so stranou Hlas-SD, pričom Dobrá voľba zanikla a jej členovia mali možnosť stať sa členmi Hlasu-SD.- Minister obrany Martin Sklenár podpísal dohodu o ochrane vzdušného priestoru SR Poľskom, Maďarskom a Českom.- Vládny kabinet odborníkov pod vedením premiéra Ódora nezískal dôveru parlamentu. Za program vlády a dôveru hlasovalo 34 poslancov zo 136 prítomných.- Prezidentka Zuzana Čaputová poverila vládu Ľudovíta Ódora s obmedzenými kompetenciami vládnuť až do zostavenia nového kabinetu po predčasných parlamentných voľbách.- Zuzana Čaputová oznámila, že nebude opätovne kandidovať vo voľbách na post hlavy štátu.- Na Slovensko pricestoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Išlo o jeho druhú návštevu SR, ale prvú od začiatku ruskej vojenskej agresie na Ukrajine. Rokoval s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, premiérom Ľudovítom Ódorom či s predsedom NR SR Borisom Kollárom.- Zuzana Čaputová odobrala Ivanovi Šimkovi poverenie viesť ministerstvo vnútra. Dočasným riadením rezortu poverila premiéra Ľudovíta Ódora. Návrh na odobratie Šimkovho poverenia odôvodnil premiér naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície.- Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Rozuzlenie obvinila okrem ďalších osôb aj riaditeľa SIS Michala Aláča. Obvinenia v prípade sa týkali zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov či navodzovať dojem o manipulácii výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní.- Vláda Ľudovíta Ódora schválila návrh na odvolanie šéfa SIS Michala Aláča.- Zuzana Čaputová rozhodla o odvolaní riaditeľa SIS Michala Aláča. Jeho právomoci prevzal námestník SIS Tomáš Rulíšek.- Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia Ivan Korčok oznámil, že bude kandidovať v prezidentských voľbách ako občiansky kandidát.- V obci Lesenice v okrese Veľký Krtíš evidovali pohyb veľkého množstva nelegálnych migrantov. Neskôr hlásili nelegálnych migrantov aj z iných častí južného Slovenska.- Hlas-SD vyzval premiéra Ľudovíta Ódora i policajného prezidenta Štefana Harmana, aby začali riešiť situáciu s migrantmi.- Premiér Ľudovít Ódor po rokovaní vlády vyhlásil, že nelegálna migrácia nepredstavuje pre Slovensko bezprostrednú hrozbu.- Poslanci NR SR nerokovali o uznesení k nelegálnej migrácii, ktoré predložil Smer-SD. Schôdzu sa nepodarilo otvoriť, prezentovalo sa len 61 poslancov.- Prezidentka Zuzana Čaputová podala na súd žalobu na predsedu Smeru-SD Roberta Fica na ochranu osobnosti.- Líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič narušil tlačovú konferenciu Smeru-SD k migrácii pred úradom vlády a dostal sa do konfliktu s Robertom Kaliňákom (Smer-SD).- Zuzana Čaputová uviedla, že bezpečnosť či reputácia Slovenska nie sú v súvislosti s policajnou akciou Vírus ohrozené. Pripomenula, že obvinenia sa týkali skutkov spáchaných v minulosti a zo strany bývalých predstaviteľov Vojenského spravodajstva.- Konali sa predčasné parlamentné voľby. Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta, víťazom sa stala strana Smer-SD. Do parlamentu sa dostali aj Progresívne Slovensko, Hlas-SD, koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí, KDH, SaS a SNS.- Zuzana Čaputová odovzdala poverenie na zostavenie vlády predsedovi víťaznej strany Smer-SD Robertovi Ficovi.- Predsedom SNS ostal Andrej Danko aj po mimoriadnom sneme.- Rada Európskej únie vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA).- Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali memorandum o porozumení, dohodli sa na podpise koaličnej zmluvy a prerozdelení pozícií.- Bývalého prezidenta Andreja Kisku Okresný súd Poprad uznal za vinného v daňovej kauze. Rozsudok nie je právoplatný.- Lídri strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS podpísali koaličnú dohodu.- Slovenského europoslanca Martina Hojsíka (PS) zvolili za podpredsedu Európskeho parlamentu. Vo funkcii nahradil Michala Šimečku (PS), ktorý po parlamentných voľbách začal pôsobiť v slovenskej politike.- Zuzana Čaputová informovala Roberta Fica, že nevymenuje zvoleného poslanca parlamentu za SNS Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia.- Richard Sulík informoval, že skončí ako predseda SaS. Na kongrese strany v marci 2024 sa postu vzdá. Bude sa uchádzať o novú funkciu čestného predsedu strany a kandidovať chce do eurovolieb.- SNS nominovala na ministra životného prostredia Tomáša Tarabu.- Zuzana Čaputová vymenovala vládu premiéra Roberta Fica (Smer-SD).- Začala sa ustanovujúca schôdza NR SR. Novozvolení poslanci na nej zložili sľub a ujali sa mandátu. Predsedom NR SR sa stal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.- Hnutie OĽANO a priatelia zmenilo názov na Slovensko.- Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) odvolal prezidenta Policajného zboru Štefana Hamrana. Vedením polície dočasne poveril Rastislava Polakoviča.- Matúš Šutaj Eštok postavil obvinených policajtov NAKA Jána Čurillu a jeho kolegov mimo služby. Vydal aj organizačné opatrenie, ktorým zrušil pozície viceprezidentov Policajného zboru SR Branka Kišša a Damiána Imreho.- Novým riaditeľom Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) sa stal Branislav Zurian.- Vláda Roberta Fica neschválila štrnásty balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 40,3 milióna eur.- Kabinet Roberta Fica schválil svoje programové vyhlásenie.- Generálny prokurátor Maroš Žilinka odňal prípad tzv. čurillovcov Krajskej prokuratúre Bratislava a pridelil ho Krajskej prokuratúre Trnava.- Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok dočasne poveril funkciou prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka. Od 1. decembra ho do funkcie vymenoval.- Vláda Roberta Fica získala dôveru NR SR, koaliční poslanci odsúhlasili jej programové vyhlásenie.- Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ostal vo funkcii. Za návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hlasovalo v NR SR 61 poslancov zo 136 prítomných. Opozícia ho chcela odvolať za čistky v polícii, ako aj za porušovanie zákona pri postavení vyšetrovateľov mimo službu.- NR SR vyzvala predsedu SaS a bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil škodu, ktorú v súvislosti so slovenskou účasťou na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 konštatoval Najvyšší kontrolný úrad. Sulík má podľa uznesenia parlamentu zaplatiť 634.500 eur. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD.- Vláda schválila návrh novely Trestného zákona, ktorou sa má zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Kabinet zároveň parlamentu navrhol, aby sa legislatívna zmena prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní.- Pred Úradom vlády SR sa konal prvý protest proti rušeniu ÚŠP a ďalším krokom kabinetu Roberta Fica. Medzi rečníkmi vystúpili lídri opozičných strán a občianski aktivisti. Ďalší protest sa okrem Bratislavy konal 12. decembra aj v Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a v Nitre.- Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) schválil finančný príspevok vo výške 750.000 eur na nákup dvoch kusov odmínovacích systémov Božena 4+, určených na humanitárne odmínovanie na Ukrajine.- Hnutie Slovensko si za predsedu opätovne zvolilo Igora Matoviča. Rozhodlo o tom na sneme.- Členovia Súdnej rady SR neodvolali Jána Mazáka z funkcie jej predsedu.- Novým prezidentom Finančnej správy SR sa stal Jozef Kiss. Vo funkcii nahradil Jiřího Žežulku.