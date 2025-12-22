< sekcia Slovensko
Zmeny vo vláde a protesty: Aký bol prvý polrok 2025 v politike?
Teraz.sk prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí, ktoré sa udiali v domácej politike v prvom polroku 2025.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Politické dianie na Slovensku v prvom polroku 2025 ovplyvnilo vyvrcholenie krízy v koalícii. Menila sa preto koaličná zmluva a ministerské kreslá obsadili Samuel Migaľ a Rudolf Huliak. Konali sa aj protivládne protesty. Informačné systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra SR boli zasiahnuté rozsiahlym kybernetickým útokom zo zahraničia. Zarezonovali aj tvrdenia splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára o vakcínach proti ochoreniu COVID-19. Pozornosť vzbudilo tiež schvaľovanie novely zákona o neziskových organizáciách.
TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v domácej politike v roku 2025 za prvý polrok.
8. januára - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR potvrdil, že jeho informačné systémy zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov ostali preventívne dočasne zatvorené. Pre útok zasadala Bezpečnostná rada SR.
11. januára - Prezident SR Peter Pellegrini udelil štátne vyznamenania 18 osobnostiam spoločenského, kultúrneho a športového života, deviatim z nich in memoriam.
12. januára - Do Moskvy odcestovali dvaja podpredsedovia parlamentu Andrej Danko (SNS) a Tibor Gašpar (Smer-SD) a štyria poslanci Národnej rady (NR) SR Marián Kéry (Smer-SD), Ján Mažgút (Smer-SD), Richard Glück (Smer-SD) a Adam Lučanský (SNS).
16. januára - Do poslaneckého klubu SaS vstúpila nezaradená poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá v roku 2024 odišla z KDH. Počet poslancov za SaS sa zvýšil na 12.
20. januára - Predseda ÚGKK SR Juraj Celler sa vzdal funkcie.
23. januára - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po zasadaní Bezpečnostnej rady SR, ktorá sa konala na základe informácií Slovenskej informačnej služby (SIS), tvrdil, že na Slovensku hrozil prevrat.
24. januára - Koaličná strana Hlas-SD vylúčila poslancov NR SR Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo svojich radov.
- V Bratislave a v ďalších takmer 30 mestách na Slovensku i v zahraničí sa konali protesty Slovensko je Európa, ktoré organizovalo združenie Mier Ukrajine.
31. januára - Premiér Fico obvinil Gruzínsku národnú légiu a jej veliteľa Mamuku Mamulašviliho zo zapojenia sa do organizovania protestov na Slovensku. Na légiu boli podľa neho napojení opoziční predstavitelia aj nepolitickí organizátori protestov zo združenia Mier Ukrajine.
1. februára - Hlavná správa rozviedky ukrajinského ministerstva obrany (HUR) odmietla tvrdenia premiéra Fica. Ukrajinská vojenská rozviedka zdôraznila, že v štruktúre HUR nie je žiadna jednotka s názvom „Gruzínska národná légia“.
4. februára - Poslanec NR SR Roman Malatinec vystúpil z poslaneckého klubu Hlas-SD a avizoval aj odchod zo strany. Pridal sa k mimoparlamentnej strane Národná koalícia.
19. februára - Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenili sa pomery rozdelenia členov vlády. Smeru-SD pripadol rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a tiež ministerstvo cestovného ruchu a športu.
21. februára - Premiér Fico sa zúčastnil na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) vo Washingtone. Vo svojom prejave okrem iného uviedol, že Európa dnes potrebuje rozmanitosť názorov, pretože politika jediného správneho názoru ju ničí a tí, ktorí idú „proti prúdu“, sú odsúvaní na okraj a trestaní.
- Na výročie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa konali v Bratislave a v ďalších 46 slovenských mestách protivládne zhromaždenia.
27. februára - Premiér Fico predložil prezidentovi Pellegrinimu podpisy štyroch nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čím zabezpečil potrebných 76 hlasov koaličných poslancov a väčšinu v parlamente. Premiérov návrh sa týkal aj menovania Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu.
4. marca - Poslanec parlamentu Roman Malatinec (nezaradený) sa stal členom predsedníctva mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti aj tiež jej podpredsedom pre kultúru, regionálny rozvoj a samosprávu.
5. marca - Prezident vymenoval Rudolfa Huliaka za ministra cestovného ruchu a športu. Na tomto poste vystriedal Dušana Keketiho (nominant SNS), ktorého prezident odvolal.
13. marca - Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár požiadal generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby konal v súvislosti s výsledkami jeho analýzy šarží vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Tie podľa neho ukázali, že vo všetkých testovaných šaržiach mRNA vakcín sa nachádzala genetická informácia, ktorá má schopnosť modifikovať ľudské DNA.
- Opozičné strany vyzývali ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) aj premiéra Fica, aby zastavili Kotlára v šírení dezinformácií o vakcínach.
17. marca - SaS podala trestné oznámenie na splnomocnenca Kotlára pre podozrenie zo šírenia poplašnej správy.
14. marca - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) informoval, že neuviedol v majetkovom priznaní svojej manželky nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Chorvátsku, pretože chcel chrániť súkromie svojej rodiny.
19. marca - Prezident vymenoval Samuela Migaľa do funkcie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Zároveň prijal demisiu dovtedajšieho šéfa rezortu Richarda Rašiho (Hlas-SD).
21. marca - Novým štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa stal bývalý poslanec a člen Hlasu-SD Radomír Šalitroš. Do funkcie ho vymenovala vláda. Tá zároveň odvolala doterajších štátnych tajomníkov MIRRI Michala Kaliňáka a Ivana Ivančina. Vláda vymenovala aj nového generálneho tajomníka služobného úradu MIRRI, ktorým sa stal Michal Belák.
25. marca - Vláda vyhlásila pre nákazu slintačky a krívačky mimoriadnu situáciu pre územie celej SR.
26. marca - Predsedom NR SR sa stal podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. V tajnej voľbe získal hlas od všetkých 79 poslancov, ktorí boli prítomní na hlasovaní.
- Poslanci NR SR zvolili v tajnom hlasovaní nového šéfa Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Stal sa ním poslanec Ivan Ševčík (nezaradený). Na poste nahradil Rudolfa Huliaka, ktorý odišiel z parlamentu a stal sa ministrom cestovného ruchu a športu.
APRÍL
2. apríla - Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie dve stíhačky F-16 zo 14 objednaných pre Ozbrojené sily SR.
15. apríla - Novým generálnym riaditeľom Slovenskej národnej galérie (SNG) sa stal Juraj Králik.
16. apríla - Poslanci NR SR schválili novelu zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS. Pre organizácie sa napríklad zaviedla povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti a sprístupňovať informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami.
23. apríla - Vláda poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV) vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii.
25. apríla - Prezident vymenoval riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana, riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomíra Klištinca a štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti Michala Sedliaka do hodnosti generála.
MÁJ
5. mája - Zástupcovia mimoparlamentného Slovenského hnutia obrody (SHO) odovzdali do Kancelárie prezidenta SR petíciu občanov, ktorou žiadajú vyhlásenie referenda o neuplatňovaní sankcií voči Ruskej federácii. Vyzbierať sa im podarilo takmer 400.000 podpisov. Navrhovanou otázkou bolo: Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?
7. mája - Prezident podpísal novelu zákona o neziskových organizáciách.
- Novou generálnou riaditeľkou Slovenského národného múzea (SNM) sa stala Andrea Predajňová.
8. mája - Premiér odletel do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. V rámci návštevy sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia vyjadril nesúhlas s politikou tzv. novej železnej opony, ktorá podľa neho vzniká medzi Európskou úniou (EÚ) a Ruskou federáciou. V Moskve sa stretol aj s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom a prezidentom Brazílie Luizom Ináciom Lulom da Silvom.
12. mája - Novou generálnou riaditeľkou STVR sa stala Martina Flašíková.
21. mája - Prezident vymenoval za nového predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR Františka Moznera.
28. mája - Prezident predniesol v NR SR správu o stave republiky. Podľa prezidenta štátu chýba dlhodobá vízia, ktorú by rôzne vlády napĺňali. Vládu vyzval, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od partnerov v EÚ a NATO.
29. mája - Slovenské národné múzeum (SNM) v súčinnosti s Ministerstvom kultúry (MK) SR a Policajným zborom uskutočnilo prevoz busty Cecilie Gonzagovej zo Spišského múzea v Levoči na prísne chránené miesto. Dôvodom transportu bola podľa ministerstva adekvátna ochrana diela z 15. storočia, ktorého autorom mohol byť renesančný umelec Donatello.
JÚN
3. júna - Predsedníčka Monitorovacej skupiny pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) Sophie Wilmésová vyjadrila znepokojenie nad smerovaním Slovenska. V zisteniach poukázala na nevhodnú rétoriku vládnych predstaviteľov nielen voči opozícii, ale aj voči sudcom či médiám.
4. júna - Prezident oznámil, že referendum o sankciách voči Rusku nie je možné vyhlásiť. Zdôvodnil to tým, že nebola splnená niektorá z predpísaných ústavných a zákonných podmienok. Referendum iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody.
6. júna - Prezident vymenoval do funkcie nového predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta.
18. júna - Poslanci NR SR zvolili v tajnej voľbe na post podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska (PS). Zo 79 platných lístkov od poslancov hlasovalo za 78, nikto nebol proti a jeden poslanec sa zdržal.
