ROK PO PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH: Aká bola cesta novej vlády k dôvere?

Bratislava 28. februára (TASR) – Pred rokom 29. februára 2020 sa konali parlamentné voľby. Občania v nich rozhodli o zložení Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a Vlády SR v súčasnom volebnom období.TASR prináša v tejto súvislosti stručnú rekapituláciu volebných výsledkov a výberovú chronológiu od volieb do okamihu, keď súčasná vláda premiéra Igora Matoviča (OĽANO) získala dôveru v parlamente.Volebná účasť v parlamentných voľbách 29. februára 2020 dosiahla 65,8 percenta.Zvíťazilo hnutie OĽANO (Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, NOVA, Kresťanská únia, Zmena zdola) so ziskom 25,02 percenta hlasov a 53 mandátov.Druhý bol Smer-SD (Smer-sociálna demokracia) so ziskom 18,29 percenta a 38 mandátov.Tretie skončilo hnutie Sme rodina – 8,24 %, 17 mandátov.Na štvrtom mieste bola ĽSNS (Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko) – 7,97 % a 17 mandátov.Piata skončila koalícia Progresívne Slovensko-Spolu (6,96 %), ktorá sa však nedostala do parlamentu, pretože neprekročila hranicu 7 percent potrebnú v prípade koalícií.Šiesta bola strana SaS (Sloboda a Solidarita) – 6,22 %, 13 mandátov.Ako siedma sa umiestnila strana Za ľudí – 5,77 % a získala 12 mandátov.Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán potvrdila oficiálne výsledky volieb – víťazom sa stalo hnutie OĽANO, do parlamentu sa dostalo šesť strán a hnutí.Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvala do Prezidentského paláca lídra OĽANO Igora Matoviča. Ďalej absolvovala stretnutie s lídrami Sme rodina, SaS a Za ľudí.- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nový vládny kabinet pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Matovič si prevzal od svojho predchodcu Petra Pellegriniho (Smer-SD) Úrad vlády SR.Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením vlády Igora Matoviča (OĽANO). Ako podotkla, všetci lídri budúcej možnej vládnej koalície jej 3. marca deklarovali jednoznačnú vôľu podieľať sa na rokovaniach o zostavení vlády.Strany a hnutia OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa dohodli na zostavení novej vlády. Novinárom to potvrdil líder OĽANO Igor Matovič.Andrej Danko (SNS) odovzdal vedenie schôdze NR SR svojmu nástupcovi, novému predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina). Za podpredsedov NR SR boli zvolení Gábor Grendel (OĽANO) a Juraj Šeliga (Za ľudí).OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí podpísali koaličnú dohodu, ktorou budú chcieť naplniť svoje predvolebné sľuby.Podpredsedami NR SR sa stali Milan Laurenčík (SaS) a Peter Pellegrini (Smer-SD).Premiér Igor Matovič (OĽANO) na rokovaní NR SR predložil poslancom programové vyhlásenie vlády (PVV). Plénum po jeho prerokovaní hlasovalo o vyslovení dôvery novej vláde.Vláda Igora Matoviča (OĽANO) získala dôveru poslancov Národnej rady SR. Za PVV, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 93 členov snemovne zo 141 prítomných. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.