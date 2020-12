SLOVENSKO POD RÚŠKOM: Ako krajinu zasiahla pandémia?

PRVÁ VLNA:

Na archívnej snímke uprostred bývalý predseda vlády SR Peter Pellegrini, vľavo exministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a vpravo bývalý podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši na tlačovej konferencii po mimoriadnom rokovaní vlády SR v Bratislave 15. marca 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke zľava minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO), minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO), minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS), minister hospodárstva SR a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku SR Richard Sulík (SaS), minister financií SR Eduard Heger (OĽaNO), predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO), minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO), ministerka pre investície a regionálny rozvoj SR, podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová (Za ľudí), ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí), podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) a minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) počas prvého zasadnutia novovymenovanej vlády SR. Archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke personál nemocnice meria telesnú teplotu pacientky pred vstupom do Fakultnej nemocnice v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na archívnej snímke príslušník Ozbrojených síl SR počas testovania rómskych obyvateľov v rómskej osade v Trebišove v rámci preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia koronavírusu. V Trebišove 4. apríla 2020. Foto: TASR - Roman Hanc

Na archívnej snímke Prezidentský palác, ktorý bol na znak spolupatričnosti počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu každý večer symbolicky osvetlený vo farbách slovenskej trikolóry v Bratislave 1. apríla 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Na archívnej snímke oznam na dverách galantérie, ktorý upozorňuje, že do predajne môže vstúpiť len jedna osoba s rúskom na tvári vo Zvolene. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) počas tlačovej konferencie na tému Zdravotníctvo opäť začína naplno 18. mája 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke mobilný telefón so zobrazenou webovou stránkou eKarantény na slovensko - rakúskom hraničnom priechode Bratislava - Berg 23. mája 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke vpravo pani učiteľka meria teplotu dieťaťu na Základnej a materskej škole Andreja Kubinu v Trnave v pondelok 1. júna 2020. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ľudia sa prechádzajú v centre počas prvého promenádneho koncertu po koronakríze na pešej zóne v Trenčianskych Tepliciach 13. júna 2020. Archívna snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

DRUHÁ VLNA:

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke sprava hlavný hygienik SR Ján Mikas a minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) počas tlačovej konferencie po skončení rokovania konzília odborníkov 27. augusta 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre zaplnilo svoje hľadisko figurínami. Archívna snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na archívnej snímke zľava hlavný hygienik SR Ján Mikas a predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) počas tlačovej konferencie po skončení zasadnutia pandemickej komisie 25. septembra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Slovenskí vedci darovali 100.000 kusov PCR testov na ochorenie COVID-19 vo vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave 9. októbra 2020. Archívna snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke zľava minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a predseda vlády SR Igor Matovič prezentujú súhrn nových protiepidemických opatrení, ktoré prijal ústredný krízový štáb SR a ktoré nadobudnú platnosť od 15. októbra, počas tlačovej konferencie po zasadnutí ústredného krízového štábu SR, 11. októbra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke situácia pred Gymnáziom Grösslingová v Bratislave 12. októbra 2020. Foto: TASR - Dano Veselský

Na archívnej snímke protestujúci pred Úradom vlády SR počas neohlásenej protivládnej demonštrácie v Bratislave 17. októbra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí sám pomáhal pri testovaní na Základnej škole na Komenského ulici 23 v Bardejove 23. októbra 2020. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na archívnej snímke testovanie v obci Zborov, okres Bardejov, v sobotu 24. októbra 2020. Foto: TASR - František Iván

Na archívnej snímke predseda vlády SR Igor Matovič počas tlačovej konferencie na tému: Vyhodnotenie pilotného projektu plošného testovania na Orave a Bardejove v rámci operácie Spoločná zodpovednosť, 26. októbra 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke žena ukazuje certifikát s negatívnym výsledkom antigénového testu. Foto: TASR - František Iván

Na archívnej snímke testovanie v nedeľu 1. novembra 2020 v Prešove. Na odberové miesta prichádzali občania iba sporadicky. Na rozdiel od soboty v nedeľu sa nečakalo v radoch. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger, premiér SR Igor Matovič a minister vnútra SR Roman Mikulec (všetci OĽaNO) ukazujú certifikáty s negatívnym výsledkom z celopošného testovania na ochorenie COVID-19 počas 50. schôdze vlády SR v Bratislave v stredu 4. novembra 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke odberní pracovníci v telocvični na základnej škole na Školskej ulici v obci Vinosady, okres Pezinok 21. novembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO) počas tlačovej konferencie k protiepidemickým opatreniam v Bratislave 9. decembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke ženy so zabaleným jedlom na Štúrovej ulici v Bratislave 11. decembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke lyžiar čaká pred pokladňou s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 v lyžiarskom stredisku na Záhradišti na Donovaloch 14. decembra 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bratislava 21. decembra (TASR) – Prvý prípad výskytu nového koronavírusu na Slovensku sa potvrdil 6. marca 2020. Odvtedy v priebehu nasledujúcich viac než deviatich mesiacov malo pozitívny test približne 125.000 občanov Slovenska, viac než 1100 ochoreniu COVID-19 podľahlo.TASR prináša výberovú chronológiu udalostí spojených s pandémiou a prijatými opatreniami.- Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) zvolal krízový štáb na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR z dôvodu aktuálnej situácie s koronavírusom.- V SR sa potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zatvoril stredné školy vo svojej pôsobnosti, osemročné gymnáziá a základné školy.- V Bratislave hospitalizovali prvých troch pacientov. Išlo o 52-ročného muža, jeho syna i manželku.- Zakázali sa návštevy pacientov v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, väzniciach a detských domovoch. Začal platiť zákaz organizovania verejných športových či kultúrnych podujatí.- Konferencia biskupov Slovenska rešpektovala zákaz organizovania verejných podujatí a rozhodla, že sa v kostoloch neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby. O zrušení Služieb Božích informovala aj evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.- Od 6.00 h začala na celom území SR platiť mimoriadna situácia, vyhlásila ju vláda SR na rokovaní deň predtým. Školy začali zatvárať aj ďalšie kraje.- Školy a školské zariadenia sa zavreli na minimálne 14 dní. Informoval o tom dosluhujúci predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).- Vláda vyhlásila pre štátne nemocnice núdzový stav, ktorý začal platiť 16. marca o 6.00 h. Opatrenie malo umožniť presuny personálu, materiálu a techniky, zakazovalo štrajk. Núdzový stav sa dotkol 22 zdravotníckych zariadení na Slovensku.- Účinnosť nadobudli sprísnené opatrenia prijaté vládou, okrem iného zatvorenie predajní a prevádzok služieb s výnimkou potravín, lekární, predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, čerpacích staníc, poštových, bankových a poisťovacích služieb a niektorých ďalších prevádzok.- V Bratislave a ďalších mestách sa vo verejných dopravných prostriedkoch zaviedla povinnosť nosiť ochranné rúško.- Núdzový stav vyhlásený od pondelka 16. marca pre štátne nemocnice začal platiť pre ďalšie subjekty pôsobiace v zdravotníctve. Rozšírenie platnosti 18. marca schválila vláda.- Začal zasadať permanentný krízový štáb, ktorý sa začal zaoberať riešením situácie s novým koronavírusom.- Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá ostali každú nedeľu zatvorené. Pre seniorov nad 65 rokov sa určili špeciálne otváracie hodiny v obchodoch od 9.00 do 12.00 h.- Vyučovanie na školách sa prerušilo až do odvolania. Ako informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), písomné maturity sa v školskom roku neuskutočnia.- Zaviedlo sa povinné nosenie rúšok v exteriéri, dvojmetrové rozostupy v radoch a meranie teploty do nemocníc, obchodov či iných miest, kde sa hromadia ľudia.- Vláda SR vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy dôchodcov.- Pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie budú otvorené aj v nedeľu. Oznámil to hlavný hygienik SR Ján Mikas.- Štát začal masívne testovať obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.- Vláda navrhla obmedziť voľný pohyb osôb počas Veľkej noci od 8. do 13. apríla 2020. Opatrenia obmedzili napríklad cestovanie mimo hraníc okresu.- Na Slovensku sa oficiálne potvrdili prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19, prvým bola seniorka, ktorá zomrela 18. marca. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).- Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR povolil konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia.- Núdzový stav začal od soboty 18. apríla platiť aj pre ambulantných lekárov, všeobecných i špecialistov.- V rámci 1. fázy uvoľnenia sa otvorili viaceré prevádzky s plochou do 300 štvorcových metrov, musia však dodržiavať podmienky – povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie, dodržiavanie rozostupov dva metre, obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy. Pre seniorov nad 65 rokov boli vyhradené hodiny od 9.00 do 11.00 h od pondelka do piatka.- Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) avizoval, že hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov. Klasickú maturitu absolvujú iba študenti, ktorí s takto vychádzajúcou známkou nebudú súhlasiť.- V rámci fázy 2 a 3 z plánu otvárania prevádzok sa otvorili ďalšie služby a obchody, napr. krátkodobé ubytovanie bez spoločného stravovania, kaderníctva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické atrakcie, taxislužby. Umožnili sa opäť svadby. Pre obchody a služby neplatilo obmedzenie rozlohy, otvorili sa vonkajšie terasy verejného stravovania, múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene. Všetko za prísnych hygienických podmienok.- Bohoslužby sa opäť začali konať za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí. V kostoloch boli vyznačené miesta, kde môžu ľudia sedieť a stáť, odporúčané boli samostatné nedeľné bohoslužby pre seniorov.- Kvalitnými epidemiologickými opatreniami sa podarilo nový koronavírus takmer úplne eliminovať. Vojna s COVID-19 však nie je vyhratá, ale pokiaľ budú ľudia zodpovední, môžeme byť úspešní. Uviedol to minister zdravotníctva Marek Krajčí.- Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti časti novely telekomunikačného zákona, ktorá v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu umožnila sprístupňovanie dát od telekomunikačných operátorov Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.- V rámci ďalšej fázy uvoľňovania sa otvorili obchodné centrá pri dvojmetrových rozostupoch medzi ľuďmi, plocha na jedného zákazníka sa zmenšila na 15 štvorcových metrov. Otvorili sa kiná, divadlá a podujatia do 100 ľudí, vonkajšie športoviská. Pre služby verejného stravovania sa predĺžili otváracie hodiny do 22.00 h.- Zrušila sa podmienka 14-dňovej karantény pred plánovanými operačnými výkonmi. Testovanie pred plánovanou operáciou sa stalo nevyhnutným už len u rizikových pacientov.- Všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 h vstúpia na územie SR, nariadil Úrad verejného zdravotníctva izoláciu v štátnej karanténe alebo používanie mobilnej aplikácie eKaranténa. Aj vzhľadom na problémy so spustením aplikácie a nárast počtu ľudí na hraničných priechodoch, premiér Igor Matovič (OĽANO) požiadal ÚVZ, aby umožnili repatriantom pobyt v domácej karanténe.- Možnosť krátkodobo vycestovať do ôsmich krajín v zahraničí bez povinnej karantény pri návrate, ktorá doteraz platila na 24 hodín, sa predĺžila na 48 hodín. Kiná a divadlá od tohto dňa mohli byť otvorené i v nedeľu.- Otvorili sa brány niektorých školských zariadení – materských škôl, základných škôl 1. stupňa. Návšteva školy bola dobrovoľná. Školy fungovali v obmedzenom režime, v materských školách mohlo byť v triede maximálne 15 detí, v základných školách najviac 20 žiakov v triede. Podľa odhadu sa malo vrátiť od 60 do 70 percent žiakov. Obnovilo sa fungovanie jedální a školských klubov.- Začala platiť ďalšia fáza uvoľnenia opatrení. Zrušili sa napríklad špeciálne otváracie hodiny pre seniorov.- Všetky vonkajšie i vnútorné športoviská mohli otvoriť. Podmienkou boli dvojmetrové rozostupy alebo 15 metrov štvorcových na zákazníka. Cvičiť sa mohlo bez rúšok. Povinná bola dezinfekcia. Takisto sa otvorili prírodné i umelé kúpaliská, wellness, kúpele, masáže, kasína a vnútorné priestory zoo a botanických záhrad.- Od polnoci sa obnovil neobmedzený režim na hraniciach medzi Slovenskou a Českou republikou.- Počas prvého týždňa po umožnení obnoviť výchovno-vzdelávací proces otvorilo svoje brány 80,6 percenta materských a 90,5 percenta základných škôl. Do škôlok sa vrátilo približne 70.0000 detí (50 percent z celkového počtu), do lavíc ZŠ zasadlo 170.000 žiakov (63 percent).- Vláda schválila skončenie núdzového stavu uplynutím 13. júna. K tomuto dátumu sa zrušila pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zákaz uplatňovania práva na štrajk. Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať sa zrušil už od 10. júna. Opäť boli povolené hromadné podujatia do 500 osôb, od 1. júla do konca roka to malo byť 1000 osôb.- Od 7.00 h sa zrušila povinná karanténa a ekaranténa pre osoby, ktoré sa vrátili na Slovensko z 19 bezpečných krajín.- Zmenili sa podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Nosenie rúšok na verejnosti do vzdialenosti dva metre bolo len odporúčané, ak dôjde k stretnutiu s cudzími ľuďmi.- Núdzový stav sa skončil o polnoci zo soboty na nedeľu 14. júna. Nemocnice začali pracovať v štandardnom režime. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády z 11. marca ostala v platnosti aj naďalej.- Mesto Čadca uzavrelo základné a materské školy, športové zariadenia, mestskú plaváreň aj dom kultúry. Zastavuje aj letné aktivity centra voľného času. Dôvodom bola zhoršujúca sa epidemiologická situácia a nárast pozitívnych osôb s ochorením COVID-19. Podobné kroky urobili aj ďalšie mestá na Kysuciach.- Počas hromadných športových podujatí budú musieť organizátori vyčleniť každý druhý rad tak, aby ostal prázdny. Oznámil to premiér Igor Matovič (OĽANO) po zasadnutí konzília epidemiológov.- Slovensko nemusí nateraz pristupovať k celoplošným opatreniam pre zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Po zasadnutí konzília odborníkov to uviedol premiér Matovič.11. augusta - Slovensko má schválený nový pandemický plán. Odobrila ho Pandemická komisia vlády SR, ktorá zasadala na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR.- Po stretnutí minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) povedal, že aj keď je epidemiologická situácia aktuálne pod kontrolou, je už na Slovensku druhá vlna pandémie nového koronavírusu.- Rodičom vznikla povinnosť pri nástupe detí do školy odovzdávať čestné vyhlásenie, v rámci ktorého odpovedia, či bolo ich dieťa od 17. augusta mimo Slovenska alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí. Zároveň museli podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti.- Nosenie rúšok sa stalo povinným pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy aj v triedach. Ostatní žiaci ich mali mať povinné iba v spoločných priestoroch.- Školy sa od nového školského roka 2020/2021 začali riadiť troma fázami. Zelená fáza – bezpečná, oranžová pri podozrení na nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.- Hlavný hygienik Ján Mikas informoval, že hromadné podujatia nad 1000 ľudí, vrátane športových podujatí a interiérové podujatia nad 500 ľudí budú zakázané. Povinnosťou bude aj nosenie rúška.- Lokality, v ktorých je zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, teda červené a oranžové okresy v rámci Slovenska, by mali prijať prísnejšie protiepidemické opatrenia. Dotknúť by sa mali napríklad obmedzení v interiéri.- Povinnosť nosiť rúška aj v školách u žiakov druhého stupňa, na stredných a vysokých školách by sa mala predĺžiť minimálne do konca septembra 2020.- Podmienky pre organizovanie hromadných podujatí sa opäť začali sprísňovať. V exteriéri sa v zelených okresoch bude môcť zúčastniť najviac 200 ľudí, v interiéri 100. V oranžových a červených okresoch budú môcť mať exteriérové podujatia 100 a interiérové 50 účastníkov. Účasť na svadbách sa mala obmedziť na 30 ľudí.- Ústredný krízový štáb navrhol vláde opätovné vyhlásenie núdzového stavu z dôvodu pandémie nového koronavírusu.- Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave oznámili, že prejdú od 5. októbra na dištančnú výučbu. Obaja rektori vyzvali študentov, aby odišli z internátov.- Na Slovensku opäť začal platiť núdzový stav, vláda tento návrh schválila v stredu 30. septembra v súvislosti s druhou vlnou pandémie.- V obchodoch a obchodných domoch začali opäť platiť opatrenia – povinné rúška, dvojmetrové odstupy a dezinfekcia rúk. Začal platiť aj limitovaný počet osôb na prevádzku a plocha desať štvorcových metrov na zákazníka.- Najvyšší počet na všetkých hromadných podujatiach bol stanovený maximálne na 50 ľudí.- Slovenskí vedci vyvinuli komponenty pre PCR testy na nový koronavírus, ktoré sú citlivejšie a zároveň skôr dokážu odhaliť ochorenie. Na pôde vedeckého parku Univerzity Komenského o tom informoval predseda vlády za prítomnosti biochemika Pavla Čekana, virológa Borisa Klempu a vedca Roberta Mistríka. Vedci darovali štátu 100.000 kusov testov.- Slovensko sprísnilo protiepidemické opatrenia – povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, reštaurácie mohli podávať len zabalené jedlo. Zatvorili sa fitnescentrá, wellness, akvaparky, kúpaliská či sauny. Opäť sa vymedzil čas nákupu pre seniorov. Obmedzil sa počet ľudí v obchodoch a nákupných centrách. Stredoškoláci prešli na dištančné štúdium.- Stredné školy prešli na dištančnú formu vzdelávania.- Začal platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí. Výnimkou sú osoby žijúce v jednej domácnosti.- Uznesenie vlády o vyhlásení núdzového stavu od 1. októbra je v súlade s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Rozhodol o tom Ústavný súd SR.- Ultras fanúšikovia a ďalší občania sa pred Úradom vlády SR zišli na nepovolenej demonštrácii. Žiadali odstúpenie premiéra Matoviča, nesúhlasili s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu. Zasiahla proti nim polícia, ktorá použila slzný plyn a vodné delá. Vzhľadom na zákaz zhromaždení pre epidemiologickú situácia polícia niektorých účastníkov obvinila.- Vláda poverila Ozbrojené sily SR prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom. Už 17. októbra avizoval plošné testovanie premiér Matovič.- Ústredný krízový štáb potvrdil, že v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok (23. 10.) o 8.00 h začne pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledovať má plošné testovanie na ostatnom území SR.- Od tohto dňa do nedele 1. novembra začal na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobyt v prírode v okrese bydliska.- Na Orave a v okrese Bardejov otestovali 24. a 25. októbra počas pilotnej fázy celoplošného testovania na COVID-19 celkovo 140.945 ľudí, z nich bolo 5594 infekčných. Počet pozitívnych tak predstavoval 3,97 percenta.- Ústredný krízový štáb rozhodol, že celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.).- Aj na druhom stupni základných škôl (ZŠ) sa začalo vyučovať dištančne.- Ako oznámil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), počas plošného testovania na ochorenie COVID-19 sa cez nadchádzajúci víkend vytvorí viac ako 5000 odberných miest, pripravených bude 4901 odberných tímov.- Nové opatrenie od 2. do 8. novembra obmedzilo pohyb od 5.00 h do 1.00 h nasledujúceho dňa. Obmedzenie sa netýka osôb s potvrdením o aktuálnom negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom s negatívnym výsledkom antigénového testu od subjektu zapojeného do operácie Spoločná zodpovednosť.- Začalo sa celoplošné testovanie na Slovensku na ochorenie COVID-19. Nemuseli sa na ňom zúčastniť deti do desať rokov, autisti, onkologickí pacienti alebo pacienti, ktorým to neumožňuje zdravotný stav. Rovnako sa nemuseli dať testovať tí, ktorí v ostatných 90 dňoch boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Výnimka platila aj pre osoby nad 65 rokov v dobrovoľnej domácej karanténe.- Počas prvého dňa otestovali 2.581.113 ľudí. Pozitívnych z nich bolo 25.850, teda jedno percento.- Počas víkendového (30. 10. – 1. 11.) plošného testovania odhalili testy 38.359 nakazených osôb z celkovo testovaných 3.625.332 ľudí. To predstavuje 1,06 percenta.- Zákaz vychádzania sa predĺžil do 14. novembra. Neplatil v čase od 1.00 do 5.00 h. Obmedzenie pohybu sa nevzťahovalo na osoby s negatívnym testom RT-PCR alebo antigénovým testom. V okresoch, kde sa chystalo cez víkend (7. - 8. 11.) druhé kolo testovania, bol potrebný aktuálny test. V ostatných stačil test z predošlého víkendu.- Počas druhého kola plošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku otestovali 2.044.855 ľudí, odhalili 13.509 nakazených, čo predstavuje 0,66 percenta.- Vláda sa rozhodla predĺžiť núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou o ďalších 45 dní.- Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sa začali vzdelávať v malých skupinách v základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.- Otvorili sa kostoly, kiná, divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent, plavárne a fitnescentrá do šiestich osôb na 15 štvorcových metrov.- Tisícky ľudí sa zúčastnili na proteste proti vláde Igora Matoviča (OĽANO) a opatreniam prijatým pre pandémiu nového koronavírusu, a to napriek platnému núdzovému stavu a zákazu zhromažďovania sa. Protesty sa konali v Bratislave aj v ďalších mestách.- Počas víkendového testovania v 458 obciach a mestách sa dalo otestovať 110.609 ľudí. Pozitívne testy malo 2501 z nich, čo predstavuje 2,26 percenta.- Takzvaný lockdown bude na celom Slovensku platiť minimálne tri týždne v každom okrese. V regiónoch s najhoršou epidemiologickou situáciou to môže byť aj o niekoľko týždňov dlhšie.- Na Slovensku sa od 21. decembra zatvoria všetky obchody s výnimkou potravín, drogérií či lekární. Deťom sa začnú školské prázdniny.- Od 28. decembra podnikom nad 500 zamestnancov vznikne povinnosť pravidelne testovať svojich ľudí na nový koronavírus.- Pandemická komisia avizovala, že navrhne Ústrednému krízovému štábu zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce či napríklad na nákup potravín.- Slovensko prijalo stratégiu postupného očkovania proti COVID-19. Zaočkovaných by malo byť 65 percent populácie. Očkovať sa budú ľudia nad 18 rokov. Vakcinácia sa bude realizovať v štyroch vlnách.- Sprísnili sa podmienky pre hotely, vleky a lanovky. Vyžadovať sa začal negatívny test na prítomnosť nového koronavírusu nie starší ako 72 hodín.