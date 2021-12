Boj Slovenska proti koronavírusu: Ako sme sa v roku 2021 bránili?

JANUÁR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Prvý prípad výskytu nového koronavírusu na Slovensku sa potvrdil 6. marca 2020. K 19. decembru 2021 si ochorenie COVID-19 vyžiadalo 16.068 obetí a počet úmrtí "s covidom" bol 2865. TASR prináša výberovú chronológiu udalostí spojených s pandémiou a prijatými opatreniami.Na Slovensku začal platiť prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek. Opatrenie platilo do 24. januára. Kabinet výrazne zúžil okruh výnimiek z Vianoc, najzásadnejším bolo zrušenie stretávania sa s blízkymi v tzv. bubline. Výnimkou bola cesta do zamestnania, či nákup nevyhnutných životných potrieb.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre zdravotníckych pracovníkov.V Michalovciach potvrdili nový variant koronavírusu, ktorý sa šíril z južných oblastí Anglicka.Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa otvorila pre ľudí nad 85 rokov.V prieskume krajín EÚ uviedlo 70 percent Európanov a 62 percent Slovákov, že sa dá zaočkovať vakcínou proti COVID-19. Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré najmenej dôverovali vakcínam a ich bezpečnosti.Zaočkovať sa mohli už aj Slováci nad 75 rokov.- Na Slovensku pri skríningovom testovaní na ochorenie COVID-19 od 18. do 25. januára vykonali 2.588.578 antigénových testov. Z toho 30.566 bolo pozitívnych. Miera pozitivity bola na úrovni 1,18 percenta.Na Slovensku začali platiť nové pravidlá zákazu vychádzania. Doklad o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 bol potrebný aj pri ceste do práce či do banky, ako aj na pobyt v prírode.Začala sa kampaň ministerstva zdravotníctva za očkovanie proti COVID-19 s názvom Vakcína je sloboda, podporili ju aj prezidentka Zuzana Čaputová či spisovateľ Daniel Hevier.Vláda opäť predĺžila núdzový stav od 8. februára na ďalších 40 dní.Otvorili sa materské školy, prvý stupeň základných škôl a tiež končiace ročníky stredných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísnil COVID automat.Začalo sa s očkovaním vybraných 40.000 učiteľov, ktorí zabezpečovali prezenčnú výučbu na školách.Vláda prijala nové opatrenia, ktoré mali počas nasledujúcich troch týždňov od 1. do 21. marca znížiť mobilitu, spomaliť šírenie infekcie a zamedziť importu nových variantov vírusu.- Zrušila sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres. Od 20.00 do 1.00 h sa zachoval zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a nevyhnutné lekárske ošetrenie.Na Slovensku sa začalo očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca.– Na košické letisko priviezli prvú dodávku vakcíny Sputnik V. Vtedajší premiér Igor Matovič (OĽANO) oznámil, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov tejto vakcíny. Téma vyvolala vládnu krízu, ktorá viedla k rekonštrukcii kabinetu.Vláda schválila predĺženie núdzového stavu o 40 dní. Opozičný Smer-SD sa v súvislosti s tým 22. marca obrátil na Ústavný súd SR.Prezidentka SR Zuzana Čaputová poverila zostavením novej vlády Eduarda Hegera (OĽANO).Ústavný súd rozhodol, že uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu o ďalších 40 dní a o prijatých opatreniach zo 17. marca bolo v súlade s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu.Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala členov novej vlády na čele s premiérom Hegerom. Ministrom zdravotníctva sa stal Vladimír Lengvarský, nominant OĽANO.Ruská strana vypovedala so Slovenskom zmluvu a požiadala o vrátenie 200.000 kusov už dodaných vakcín Sputnik V.Otvorili sa všetky obchody a služby pod podmienkou dodržania 15 štvorcových metrov na jednu osobu. Umožnil sa opäť pohyb v prírode mimo okresu s podmienkou testu, bohoslužby, návšteva botanických a zoologických záhrad, múzeí, otvorili sa knižnice, hotely a penzióny, bez reštaurácií.Začali sa otvárať vonkajšie terasy prevádzok. Pri vstupe bol potrebný negatívny test.Očkovať vakcínami proti ochoreniu COVID-19 sa začali aj osoby nad 50 rokov. Od 8. mája sa znížila veková hranica na 45 rokov.MZ SR vyjadrilo očakávanie, že tretia vlna ochorenia COVID-19 bude miernejšia s tým, že by mala prísť na jeseň.Vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna sa začali očkovať ľudia od 35 rokov.Núdzový stav na Slovensku sa skončil, rozhodla o tom Vláda SR.Podľa COVID automatu nebol ani jeden okres v čiernej či bordovej fáze. Červené ostali tri okresy, v ružovej fáze ich bolo 11, v oranžovej 41 okresov a v žltej fáze 24.1. júna - Slovensko spustilo čakáreň na očkovanie Sputnikom V cez portál korona.gov.sk. Prvá osoba bola zaočkovaná v pondelok 7. júna.Na Slovensku sa spustilo prihlasovanie sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 u všeobecných lekárov.Slováci od tohto dňa mohli požiadať o Digitálne COVID preukazy EÚ. Požiadať o ne bolo možné cez internet a uložiť do štátnej aplikácie GreenPass vydanej spoločnosťou Slovensko IT.Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá od 9. júla stanovila povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko, ktorí nie sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.Všetky okresy boli od tohto dátumu v stupni monitoring, teda v zelenej farbe.Poslanci schválili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá dala Úradu verejného zdravotníctva možnosť prihliadať pri tvorbe protipandemických opatrení na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala.Konzílium odborníkov zverejnilo výzvu politikom, aby podporovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a prijímali opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti.Nový COVID automat, ktorý jednohlasne prijala vláda, mal po novom päť farieb a namiesto národného prístupu preferoval okresný, ktorý zohľadňoval mieru zaočkovanosti rizikových skupín v každom regióne. Zaviedol päť farieb rizikovosti okresov – od zelenej (monitoring), cez oranžovú (ostražitosť), červenú (1. stupeň ohrozenia), bordovú (2. stupeň ohrozenia), až po čiernu (3. stupeň ohrozenia).Verejné podujatia počas septembrovej návštevy pápeža Františka v Prešove, Košiciach a Šaštíne mali byť napokon dostupné v režime OTP (očkovaní, testovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19).Prostredníctvom 10.898 vykonaných RT-PCR testov odhalili na Slovensku za predošlý deň 1180 prípadov nákazy novým koronavírusom. Od apríla to bolo prvý raz opäť viac než 1000.Epidemiologická situácia sa mierne zhoršila, Slovensko vstúpilo do tretej vlny pandémie. Stúpol aj počet ľudí, ktorí mali záujem dať sa zaočkovať prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19.V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, bolo už 13 okresov. Červených bolo 39 okresov a oranžových 27. V stupni monitoringu, teda v zelenej farbe, nebol už ani jeden okres.Rezort zdravotníctva sprístupnil možnosť registrácie na podanie tretej dávky vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Prístupné bolo v prvej fáze najmä pre ľudí so zníženou imunitou.Na očkovanie treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa mohli prihlásiť ľudia vo veku nad 55 rokov po pol roku od podania druhej dávky očkovacej látky. Otvorila sa možnosť dať sa zaočkovať bez predošlej registrácie.Ústavný súd avizoval, že posúdi ústavnosť novely zákona, podľa ktorej môže Úrad verejného zdravotníctva SR pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Návrh skupiny opozičných poslancov NR SR prijal na ďalšie konanie, zároveň nevyhovel návrhu na pozastavenie účinnosti novely.Prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 už dostalo vyše 2,5 milióna Slovákov. Druhú dávku má za sebou viac ako 2,3 milióna ľudí. Posilňovacou treťou už zaočkovali vyše 50.000 osôb.Na Slovensku v tento deň pribudlo 6.713 prípadov nákazy novým koronavírusom. Počet prípadov prvý raz prekonal dovtedajšie maximum z druhej vlny, 6.315 prípadov z 30. decembra 2020.- Fakultná nemocnica v Nitre bola pripravená na liečbu pacientov, ktorí ochoreli na COVID-19, prostredníctvom monoklonálnych protilátok. Pridali sa aj ďalšie pracoviská.Konzílium odborníkov navrhlo obmedziť pohyb neočkovaných v čiernych okresoch. V červenej a horšej farbe okresu by sa mal podľa nich vyžadovať od zamestnancov test, potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní ochorenia. Konzílium navrhlo zvážiť povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre vybrané skupiny obyvateľov podobne ako v iných štátoch Európskej únie.Premiér Eduard Heger vyzval nezaočkovaných ľudí, aby sa poradili so svojim lekárom a ak môžu, dali sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Vyzval tiež ľudí, aby sa správali zodpovedne.Poslanci schválili legislatívne zmeny, na základe ktorých by sa mal zamestnanec pri vstupe do práce preukázať očkovaním proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o prekonaní ochorenia alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať totožnosť, nebudú musieť vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie.Na Slovensku bolo v čiernej farbe 52 okresov. V druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze 19 okresov. Osem okresov bolo v červenej farbe.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dal príkaz na obmedzenie bielej medicíny, teda plánovaných zákrokov. Dôvodom bola vážna situácia v slovenských nemocniciach.Vláda zaviedla lockdown pre nezaočkovaných. Nový COVID automat pre nich podľa premiéra Hegera výrazne sprísnil opatrenia. Nezaočkovaní ľudia sa na vstup do práce mali dvakrát do týždňa testovať. Hromadné podujatia boli takisto len pre zaočkovaných.Monoklonálne protilátky podali do tohto dňa takmer 3000 pacientom v 40 zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.Vláda schválila núdzový stav. Naposledy bol na Slovensku vyhlásený vlani od 1. októbra do 14. mája tohto roka.- Epidemickú situáciu na Slovensku vyhodnotili odborníci ako kritickú, dosiahla úroveň humanitárnej krízy. Chorobnosť na ochorenie COVID-19 bola vyššia než na vrchole druhej vlny pandémie.Po príchode na Slovensko bola od tohto dňa povinná karanténa pre všetky osoby, ktoré sa za posledných 14 dní vrátili z afrických krajín, Izraela, Hongkongu či Seychel. Vyplynulo to z novej vyhlášky ÚVZ SR, ktorá zareagovala na nový koronavírusový variant omikron.Prostredníctvom 42.403 vykonaných RT-PCR testov odhalili na Slovensku 15.278 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo bol dosiaľ historicky najvyšší počet. Pribudlo 90 obetí.V celom Bratislavskom kraji zatvorili pre zlú pandemickú situáciu 2. stupeň základných škôl a stredné školy. Školáci sa začali učiť dištančnou formou.- Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navrhol vláde predĺžiť lockdown do 16. decembra.Otvorili sa obchody pre zaočkovaných a tých, čo prekonali COVID-19.- U troch ľudí sa potvrdil omikron variant. Navštívili viacero rizikových krajín.Druhý stupeň základných škôl a stredné školy prešli na dištančné vzdelávanie. Naďalej platil zákaz vychádzania a núdzový stav. Na základe opatrení schválených vládou sa otvorili obchody a kostoly v režime OP (očkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19).- Podať posilňujúcu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku dalo od tohto dňa už po troch mesiacoch od druhej dávky.Vláda uvoľnila opatrenia s tým, že od piatka 17. decembra platí zákaz vychádzania len v čase od 20.00 do 5.00 h. Výnimkami z nočného zákazu vychádzania sa stala napríklad cesta do a zo zamestnania, zdravotná starostlivosť či cesta do obchodov.