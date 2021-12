SPOMÍNAME: Svet sa lúčil s Mekym Žbirkom i s princom Philipom

JANUÁR

Na archívnej snímke zo 16. decembra 1999 americký moderátor Larry King po rozhovore s Goergom W. Bushom. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Na archívnej snímke zo 17. júla 2020 Sir Thomas Moore pózuje po tom, čo ho britská kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu na zámku Windsor. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 18. decembra 1977 svetoznámy americký vydavateľ pornografických časopisov a bojovník za slobodu prejavu Larry Flynt. Foto: TASR/AP

MAREC

Na archívnej snímke z 8. júna 1999 Helena Fuchsová. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke šansonierka, speváčka, divadelná a filmová herečka HANA HEGEROVÁ. Foto: TASR/Vladimír Benko

APRÍL

Na archívnej snímke zo 7. októbra 2014 Isamu Akasaki reční na tlačovej konferencii v japonskom meste Nagoja. Foto: TASR/AP

Snímka kráľovského páru z kráľovninho súkromného alubmu. Foto: Twitter/The Royal Family

MÁJ

Na archívnej snímke z 15. októbra 2014 Olympia Dukasisová prichádza na premietanie filmu Big Driver. Foto: TASR/AP

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

Francúzsky herec Jean Paul Belmondo (vľavo) a herečka Monica Bellucciová pózujú fotografom pred 23. udeľovaním cien Lumieres v Paríži 5. februára 2018, foto z archívu. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

NOVEMBER

Na archívnej snímke z 18. septembra 2020 spevák a hudobník Miroslav Žbirka počas uvedenia novej knihy Miro Žbirka - Songbook a výberového albumu 3 CD The Best Of Miro Žbirka v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

DECEMBER

Na archívnej snímke Miroslav Zikmund. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava/Svet 25. decembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) prináša výberovú chronológiu úmrtí osobností vo svete v roku 2021. Chronológia je delená po polrokoch.- Tanya Robertsová (65), americká herečka; účinkovaním vo filme Vyhliadka na smrť z roku 1985 sa zapísala do dejín kinematografie ako jedno z tzv. Bondových dievčat (Bond Girls).- Colin Bell (74), niekdajší anglický futbalista; vo svojom klube Manchester City odohral 492 zápasov a strelil 152 gólov.- František Filip (90), český filmový a televízny režisér.- Isaak Chalatnikov (102), ruský teoretický fyzik, člen vedeckého tímu, ktorý vyvíjal prvú sovietsku atómovú bombu.- Sheldon Adelson (87), americký miliardár a majiteľ kasín, vplyvný podporovateľ a finančný sponzor prezidenta USA Donalda Trumpa a Republikánskej strany.- Kathleen Heddleová (55), trojnásobná olympijská šampiónka vo veslovaní.- Bernd Kannenberg (78), olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Mníchova 1972.– Phil Spector (81), americký hudobný producent, ktorý sa v 60. rokoch pričinil o zásadný prevrat v populárnej hudbe, ale neskôr skončil vo väzení za vraždu.- Lubomír Kaválek (77), československý šachový veľmajster, od roku 1970 žijúci v USA.- Larry King (87), legendárny americký moderátor.- Hana Maciuchová (75), česká divadelná a filmová herečka; účinkovala v množstve divadelných, televíznych a filmových úloh a bola dlhoročnou členkou pražského Divadla na Vinohradoch.- Cloris Leachmanová (94), americká filmová a televízna herečka; získala Oscara za vedľajšiu úlohu v dráme Posledné filmové predstavenie (1971).- Hilton Valentine (77), britský gitarista, jeden zo zakladajúcich členov rockovej hudobnej skupiny The Animals.- Ladislav Štaidl (75), český hudobník a skladateľ, dlhoročný blízky spolupracovník českého speváka Karla Gotta.- Ryszard Szurkowski (75), jeden z najúspešnejších poľských cyklistov.– Tom Moore (100), britský veterán, ktorý na jar 2020 počas koronavírusovej pandémie vyzbieral milióny libier pre britských zdravotníkov.- Christopher Plummer (91), kanadský filmový herec.- Leon Spinks (67), bývalý americký boxerský šampión v superťažkej váhe.– George P. Shultz (100), bývalý americký minister zahraničných vecí, ktorý sa väčšinu 80. rokov minulého storočia snažil zlepšovať vzťahy so ZSSR a rozvíjať mier na Blízkom východe.– Jean-Claude Carriere (89), francúzsky scenárista, herec a režisér, držiteľ čestného Oscara; známy najmä scenármi k filmom Luisa Buňuela, avšak spolupracoval napríklad aj s českým režisérom Milošom Formanom.– Chick Corea (79), americký džezový skladateľ a klavirista.– Larry Flynt (78), svetoznámy americký vydavateľ pornografických časopisov a bojovník za slobodu prejavu.– Jurij Vlasov (85), ruský vzpierač; počas kariéry získal v ťažkej váhe zlato na olympijských hrách v 1960 v Ríme.– Carlos Menem (90), argentínsky prezident v rokoch 1989 – 99.– Leopoldo Luque (71), bývalý argentínsky futbalista a majster sveta.- Jan Sokol (84), český filozof, vysokoškolský pedagóg a signatár Charty 77.- Otakar Černý (77), dlhoročný šéf športovej redakcie Českej televízie.– Rush Limbaugh (70), vplyvný americký konzervatívny rozhlasový moderátor a politický komentátor.– Djordje Balaševič (67), srbský spevák, ktorý zostal populárny na území celej bývalej Juhoslávie aj po vojnách z 90. rokov.- Lawrence Ferlinghetti (101), americký básnik, prozaik, prekladateľ, maliar, vydavateľ a posledný žijúci beatnik.– Hannu Mikkola (78), fínsky automobilový pretekár.– Ian St John (82), bývalý hráč futbalového FC Liverpool.- Bunny Wailer (73), legendárny reggae spevák; v 60. rokoch 20. storočia spolu s Bobom Marleym založil hudobnú skupinu The Wailers.- Radim Pařízek (67), český rockový hudobník, producent a podnikateľ, frontman heavymetalovej skupiny Citron.- Helena Kružíková (92), česká herečka; väčšinu kariéry strávila v činohre dnešného Národného divadla Brno.- James Levine (77), americký dirigent; v roku 2017 ho Metropolitná opera v New Yorku pre obvinenia zo sexuálneho obťažovania prepustila.- Jan Vodňanský (79), český básnik, spevák, herec, humorista a filozof.– Lou Ottens (94), holandský inžinier, ktorý vynašiel audiokazetu a podieľal sa aj na vývoji kompaktných diskov (CD).- Helena Fuchsová (55), bývalá česká atlétka.– Sabine Schmitzová (51), bývalá nemecká automobilová pretekárka, jediná ženská víťazka vytrvalostného podujatia 24 hodín Nürburgring.– John Magufuli, tanzánijský prezident od roku 2015.– Peter Lorimer (74), bývalý škótsky futbalista a historicky najlepší strelec Leedsu United.- Hana Hegerová (89), slovensko-česká šansoniérka.– George Segal (87), americký herec a hudobník; v roku 1966 získal nomináciu na Oscara za úlohu Nicka v adaptácii hry Edwarda Albeeho Kto sa bojí Virginie Woolfovej.– Tošihiko Koga (53), japonský olympijský víťaz v džude.– Bertrand Tavernier (79), francúzsky filmový režisér, producent, spisovateľ a scenárista.- Petr Kellner (56), český podnikateľ a finančník, tragicky zahynul pri havárii vrtuľníka na Aljaške.- Isamu Akasaki (92), japonský vedec, spolunositeľ Nobelovej ceny za fyziku za vynález efektívnych diód emitujúcich modré svetlo.– Hans Küng (93), švajčiarsky teológ a kritik, všeobecne považovaný za jedného z najväčších reformných mysliteľov katolíckej cirkvi.- František Řebíček (89), český zvukár a autor piesňových textov; medzi jeho najznámejšie diela patria texty k piesňam Céčka, sbírá céčka a Colu, pijeme colu z repertoáru Michala Davida.- Karel Pacner (85), český spisovateľ, novinár a vedecký publicista.- legendárny americký raper DMX, vlastným menom Earl Simmons.- princ Philip, vojvoda z Edinburghu (99), manžel britskej kráľovnej Alžbety II. Bol najdlhšie slúžiacim životným partnerom britského panovníka v dejinách a súčasne najstarším mužským členom kráľovskej rodiny všetkých čias.- Walter Mondale (93), viceprezident v administratíve prezidenta USA Jimmyho Cartera v rokoch 1977 – 81.– Idriss Déby (68), čadský prezident; zabili ho počas bojov s povstalcami, pri moci bol vyše 30 rokov.- Yves Rénier (78), francúzsky herec známy predovšetkým ako predstaviteľ komisára Moulina v rovnomennom televíznom seriáli.- Miroslav Fryčer (61), bývalý český hokejista, strávil sedem sezón (1981 – 1988) v tíme NHL Toronto Maple Leafs.- El Risitas, (65), španielsky herec a komik, vlastným menom Juan Joya Borja.- Michael Collins (90), bývalý americký astronaut, ktorý bol súčasťou posádky misie Apollo 11.– Olympia Dukakisová (89), americká charakterová herečka, ktorá získala prestížnu cenu Oscar za rolu matky v romantickej komédii Pod vplyvom splnu.– Nick Kamen (59), britský popový spevák a skladateľ, preslávil sa reklamou na džínsy značky Levi Strauss.- Jicchak Arad (94), izraelský historik, viac ako dve desaťročia riaditeľ izraelského pamätníka holokaustu Jad va-Šem v Jeruzaleme.- Jegor Ligačov (100), bývalý člen politbyra Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu, v posledných rokoch existencie ZSSR všeobecne považovaný za "pravú ruku" kremeľského vodcu Michaila Gorbačova.- Helmut Jahn (81), nemecko-americký architekt, tragicky zahynul pri dopravnej nehode v USA.– Norman Lloyd (106), najstarší žijúci herec na svete.- Jiří Feureisl (89), bývalý československý futbalový reprezentant i hokejista.– Lee Evans (74), americký atlét, dvojnásobný zlatý medailista z OH 1968 a svetový rekordér.- Jiřina Šiklová (85), česká sociologička; v roku 1995 získala cenu Žena Európy udeľovanú v Bruseli ženám, ktoré prispeli k integrácii Európy.– Max Mosley (81), niekdajší britský automobilový pretekár, v rokoch 1993 – 2009 prezident Formuly 1.– Poul Schlüter (92), dánsky premiér v rokoch 1982 – 1993.- Richard Ernst (87), švajčiarsky vedec, ktorému v roku 1991 udelili Nobelovu cenu za chémiu; ocenenie získal za výskum spektroskopie v oblasti jadrovej magnetickej rezonancie (NMR).- Friederike Mayröckerová (96), rakúska spisovateľka a poetka, označovaná za veľkú dámu experimentálnej literatúry.– Kenneth Kaunda (97), prvý zambijský prezident, jeden z posledných predstaviteľov generácie afrických lídrov, ktorí bojovali proti kolonializmu.- Nina Divíšková (84), česká divadelná a filmová herečka, známa napríklad rolou babičky zo seriálu Vyprávěj.– John McAfee (75), britsko-americký podnikateľ a zakladateľ softvérovej spoločnosti McAfee; bol nájdený mŕtvy vo väzenskej cele v Barcelone, kde bol uväznený za daňové úniky.- John Lawton (74), anglický rockový a bluesový spevák, niekdajší frontman rockovej skupiny Uriah Heep.- Donald Rumsfeld (88), americký minister obrany v rokoch 1975 – 77 a 2001 – 06; mal vedúcu úlohu pri amerických inváziách do Afganistanu a Iraku.- Vítězslav Vávra (68), populárny český hudobník, bývalý manžel zosnulej speváčky Věry Špinarovej.- Raffaella Carraová (78), talianska speváčka, herečka a televízna moderátorka.- Richard Donner (91), americký filmový režisér a producent, známy najmä filmovými hitmi zo 70. a 80. rokov ako pôvodný Superman či Smrtonosná zbraň.- Matiss Kivlenieks (24), lotyšský hokejový brankár; zomrel pri tragickej nehode.- Vladimir Meňšov (81), ruský herec a režisér; medzi jeho známe snímky patrí napríklad film Moskva slzám neverí z roku 1979, ktorý získal Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film.- Jovenel Moise, obchodník a podnikateľ v poľnohospodárstve, prezident Haiti; zavraždilo ho ozbrojené komando v jeho rezidencii.- Carlos Reutemann (79), bývalý argentínsky jazdec F1.- Ladislav Potměšil (75), český herec; často nakrúcal komédie, ale široké uplatnenie našiel i v divadle aj dabingu.– Shirley Fryová (94), bývalá americká tenistka; jedna z desiatich hráčok, ktoré dokázali získať kariérny grandslam, teda vyhrať na všetkých turnajoch "veľkej štvorky".- Peter de Vries (64), holandský investigatívny novinár, zastrelili ho v Amsterdame.- Vladimír Beneš (100), svetovo uznávaný český neurochirurg; venoval sa operáciám mozgu i problematike poranení miechy.- František Nedvěd (73), český spevák a gitarista, patril medzi osobnosti českej country hudby, folku a trampskej piesne.– Joey Jordison (46), bývalý bubeník a zakladajúci člen americkej heavymetalovej skupiny Slipknot.– Dusty Hill (72), basgitarista americkej rockovej skupiny ZZ Top.- Vladimír Marek (70), český herec, neprehliadnuteľný napríklad ako mafiánsky bos Pexeso v Perníkovej veži (2002) či manažér vo Fontáne pre Zuzanu 2 (1993).- Milan Stehlík (77), český filmový, divadelný, televízny a dabingový herec, člen činohry Národného divadla.- Sergej Kovaľov (91), jeden z najznámejších ruských obrancov ľudských práv a niekdajší sovietsky disident.- Tony Esposito (78), bývalý kanadsko-americký hokejový brankár; člen Hokejovej siene slávy, jeden z priekopníkov takzvaného motýlieho brankárskeho štýlu, ktorý je v dnešnej dobe štandardom.- Stanislav Hanzík (90), jeden z najuznávanejších českých sochárov; jeho diela zdobia interiéry aj verejné priestranstvá v mnohých mestách v ČR.- Gerd Müller (75), bývalý nemecký futbalový reprezentant, počas kariéry sa stal majstrom sveta i Európy a s 365 gólmi vytvoril strelecký rekord najvyššej nemeckej súťaže.- Don Everly (84), spevák a gitarista z amerického legendárneho rokenrolového súrodeneckého dua The Everly Brothers.- Eduard Hrubeš (84), moderátor známej českej televíznej relácie Tak neváhej a toč; bol aj spevákom, skladateľom, hercom, režisérom či scenáristom.– Rod Gilbert (80), bývalý legendárny kanadský útočník a člen Hokejovej siene slávy.- Jan Suchý (76), bývalý český hokejista; v roku 1968 získal na ZOH v Grenobli striebro, z MS mal v zbierke šesť medailí.- Radek Pobořil (75), český hudobník, dlhoročný člen skupiny Čechomor; hral na akordeón i dychové nástroje.- Hissene Habré (79), bývalý čadský prezident, ktorý si v Senegale odpykával doživotný trest za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.- Charlie Watts, britský bubeník, člen kapely The Rolling Stones.- Wilfried Van Moer (76), bývalý belgický futbalový reprezentant, niekdajší stredopoliar.- Zdenka Procházková (95), česká divadelná (najmä Mestské divadlá pražské) a filmová herečka; stvárnila napríklad Lídu Baarovú vo filme režiséra Filipa Renča.- Jacques Rogge (79), belgický chirurg, bývalý prezident Medzinárodného olympijského výboru (2001 – 13).– Mikis Theodorakis (96), svetoznámy grécky hudobný skladateľ; preslávil sa ako autor hudby k americkému filmu Grék Zorba (1964).- Jean-Paul Belmondo (88), francúzsky herec, považovaný za jedného z posledných žijúcich velikánov francúzskej kinematografie.- Michael K. Williams (54), americký herec známy zo seriálu The Wire, Špina Baltimoru, z produkcie HBO.– Jorge Sampaio (81), portugalský prezident v rokoch 1996 – 2006; do dejín svojej vlasti sa zapísal tým, že v roku 2005 využil svoje právomoci na to, aby rozpustil parlament a zvrhol nestabilnú väčšinovú vládu.- Abimael Guzmán (86), zakladateľ a vodca peruánskej partizánskej skupiny Sendero Luminoso (Svetlý chodník).- Ladislav Lubina (54), bývalý československý hokejový reprezentant; na ZOH 1992 v Albertville získal bronz, tri bronzové medaily mal aj z majstrovstiev sveta.- Jurij Sedych (66), bývalý sovietsky kladivár ukrajinského pôvodu; na majstrovstvách Európy 1986 v Stuttgarte hodil kladivo do vzdialenosti 86,74 metra a jeho zápis dodnes nikto neprekonal.- Jiří Mráz (77), český jazzový hráč na kontrabas; od roku 1968 žil a pôsobil v USA pod menom George Mraz.- Clive Sinclair (81), britský vynálezca a podnikateľ, známy najmä ako tvorca domáceho počítača ZX Spectrum, čím prispel k masovému rozšíreniu počítačov do domácností.– Abdal Azíz Buteflika (84), alžírsky politik a prezident v rokoch 1999 – 2019.- Mario Camus (86), španielsky filmový režisér a scenárista.– Jimmy Greaves (81), bývalý anglický futbalový reprezentant a majster sveta z roku 1966.– Alan Lancaster (72), basgitarista a zakladajúci člen britskej rockovej skupiny Status Quo.– Roger Hunt (83), bývalý kanonier futbalistov FC Liverpool a anglickej futbalovej reprezentácie.- Boris Valníček (94), český astrofyzik, astronóm, propagátor vedy a nestor českej a československej kozmonautiky, ktorý stál pri zrode československého kozmického výskumu.- Blanka Bohdanová (91), emeritná členka českého Národného divadla, herečka a držiteľka divadelného ocenenia Thália.- Bernard Tapie (78), podnikateľ a bývalý prezident francúzskeho futbalového klubu Olympique Marseille.- Lars Vilks (75), švédsky umelec, ktorý sa stal známym prostredníctvom kontroverznej kresby proroka Mohameda s telom psa.- Abol Hasan Baní Sadr (88), prvý prezident Iránskej islamskej republiky (1980 – 81).- Abdul Kádir Chán (85), pakistanský jadrový vedec, označovaný za otca pakistanskej atómovej bomby.– Paddy Moloney (83), írsky hudobník, ktorý so skupinou The Chieftains spopularizoval írsku hudbu.– Viktor Briuchanov (85), riaditeľ jadrovej elektrárne v Černobyli v čase jej havárie v roku 1986.- Colin Powell (84), americký politik a generál, v rokoch 2001 – 2005 minister zahraničných vecí USA.- Edita Gruberová (74), slovenská sopranistka, členka Viedenskej štátnej opery.– Bernard Haitink (92), legendárny holandský dirigent.– Alexandr Rogožkin (72), ruský režisér a scenárista, ktorý sa preslávil ironickými komédiami o osobitostiach rybačky a poľovačky v Rusku.- Jana Altmannová (77), česká herečka, dabérka a pedagogička.– Miroslav Žbirka (69), slovenský spevák a skladateľ žijúci v Prahe, moderátor hudobných podujatí, tvorca i propagátor hudby doma a v zahraničí.– Frederik Willem de Klerk (85), posledný prezident Juhoafrickej republiky z čias apartheidu, nositeľ Nobelovej ceny za mier.– Ron Flowers (87), člen víťaznej anglickej futbalovej reprezentácie z MS 1966.– Wilbur Smith (88), medzinárodne uznávaný juhoafrický spisovateľ.– Mick Rock (72), britský hudobný fotograf Mick Rock, ktorý sa preslávil snímkami umelcov ako David Bowie, Queen, Lou Reed, The Stooges či Sex Pistols.– Jiří Srnec (90), český divadelný režisér, choreograf, libretista, herec, výtvarník a manažér Čierneho divadla.– Frank Williams (79), zakladateľ a dlhoročný šéf rovnomennej stajne Formuly 1.– Cottrell James Hunter (52), americký guliar; získal zlato na MS 1999 v Seville a bronz na MS 1997 v Aténach.- Petr Uhl (80), český novinár, disident a politický väzeň.- Miroslav Zikmund (102), český cestovateľ a spisovateľ, preslávený v cestovateľskej dvojici s kolegom Jiřím Hanzelkom (1920 – 2003).– Horst Eckel (89), bývalý nemecký futbalový reprezentant; bol posledným žijúcim členom kádra, ktorý získal pre Nemecko v roku 1954 prvý titul majstra sveta. Do histórie výkon tohto mužstva vošiel ako "zázrak z Bernu".- Bob Dole (98), bývalý senátor za americký štát Kansas a prezidentský kandidát za Republikánsku stranu v roku 1996.- János Kóbor (78), maďarský spevák a gitarista, spoluzakladateľ jednej z najúspešnejších maďarských rockových skupín Omega.– Michael Nesmith (78), americký hudobník, ktorý sa preslávil ako člen rockovej skupiny The Monkees.- Anne Riceová (80), americká spisovateľka hororových a fantasy románov, známa najmä svojím románom Interview s upírom.- Manuel Santana (83), bývalý španielsky tenista; do histórie sa zapísal ako prvý Španiel, ktorý triumfoval na grandslamovom turnaji.