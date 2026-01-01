Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
< sekcia Slovensko

Veda, šport aj umenie: Rok 2026 bude v znamení veľkých výročí

.
Kombosnímka. Foto: TASR

Teraz.sk prináša prehľad významných výročí narodení slovenských osobností v roku 2026.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. decembra (TASR) - Rok 2026 prinesie viacero významných výročí narodení slovenských osobností. Sú medzi nimi vplyvné postavy dávnejšej histórie i z odboja, ľudia z vedy, kinematografie, literatúry, modernej hudby, sopranistky či športovci.


JANUÁR





1. januára - Na Nový rok pred 100 rokmi (1926) sa vo Viedni narodila známa krasokorčuliarska trénerka Hilda Múdra. Ondreja Nepelu počas 15-ročnej spolupráce doviedla k olympijskému zlatu i k množstvu titulov na MS i ME. Zomrela 22. novembra 2021.



4. januára - Spisovateľ, publicista a filmový scenárista Dušan Dušek bude mať 80 rokov, narodil sa v roku 1946. Napísal scenáre k niekoľkým filmom Dušana Hanáka, Juraja Nvotu a Martina Šulíka. Dostal niekoľko ocenení, okrem iných aj štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.

Dušan Dušek.
Foto: TASR - Martin Baumann




26. januára - Pred 120 rokmi (1906) sa narodil popredný účastník protifašistického odboja a generál Ján Golian, ktorý bol počas SNP prvým veliteľom 1. československej armády na Slovensku. Zatkli ho v Pohronskom Bukovci 3. novembra 1944 a začiatkom roka 1945 ho pravdepodobne v nemeckom Flossenbürgu popravili.



FEBRUÁR





4. februára - Osemdesiatku bude mať dlhoročný šéf Slovenského olympijského hnutia (SOV) František Chmelár. Na čele SOV bol 17 rokov (1999 - 2016) a teraz je čestný prezident pretransformovaného Slovenského olympijského a športového výboru.



12. februára - Pred 160 rokmi (1866) sa narodil spisovateľ a lekár Ladislav Nádaši-Jégé. Vynikol najmä historickými prózami na čele so známym románom Adam Šangala. Zomrel 2. júla 1940.

Ladislav Nádaši-Jégé.
Foto: TASR Archív




12. februára - Storočnica uplynie od narodenia (1926) sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej, autorky sošky Igric symbolizujúcej cenu, ktorá sa udeľuje za diela v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Zomrela 25. júna 2008.



16. februára - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil herec Leopold Haverl, člen Činohry SND v Bratislave. Hral aj v množstve najmä televíznych filmov, stovku úloh dosiahol pred svojou štyridsiatkou. Zomrel 5. februára 2016.



18. februára - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil futbalista, tréner, vysokoškolský pedagóg a medzinárodne uznávaný odborník Jozef Vengloš. Ako asistent hlavného trénera sa podieľal na historickom titule federálnej reprezentácie na ME 1976, o štyri roky neskôr ju k bronzu doviedol ako šéftréner. Zomrel 26. januára 2021.



22. februára - Vo februári 1936 sa narodila aj významná osobnosť slovenských športových dejín Karol Divín, dvojnásobný majster Európy v krasokorčuľovaní, držiteľ striebornej medaily zo ZOH a ďalších cenných kovov z MS i ME. Zomrel 6. apríla 2022.

Karol Divín.
Foto: TASR - Martin Baumann




23. februára - Pred 130 rokmi (1896) sa narodil organizátor krajanského, kultúrneho a duchovného života v Argentíne, slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský. Je autorom zásadného románu Jozef Mak a detských kníh Smelý zajko či Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. júla 1960.



25. februára - V roku 1946 sa narodil a 80 rokov bude mať básnik, textár, publicista a prekladateľ Ján Štrasser. Bývalý šéfredaktor Slovenských pohľadov napísal niekoľko básnických zbierok (napríklad Odriekanie, Myš dobrej nádeje, Očné pozadie) a textovo spolupracoval najmä s tvorcami muzikálov na čele s Dežom Ursinym a Mariánom Vargom.



MAREC





5. marca - Okrúhle 700. výročie (rok 1326) si aj Slovensko pripomenie v súvislosti s narodením uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Jeho vláda predstavovala obdobie najväčšieho rozmachu vtedajšieho Uhorska. Zomrel 10. septembra 1382 v Trnave.



16. marca - Hudobný skladateľ Vladimír Godár (1956) bude mať 70 rokov. Okrem značného počtu klasických hudobných diel je známy aj ako autor hudby k filmom Martina Šulíka.

Vladimír Godár.
Foto: TASR - Jaroslav Novák




19. marca - Od narodenia populárneho divadelného a filmového herca Vlada Müllera uplynie 90 rokov (1936). Hral v mnohých úspešných seriáloch (Priatelia zeleného údolia, Straty a nálezy, Alžbetin dvor), inscenáciách i filmoch. Zomrel 20. júna 1996.



21. marca - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil horolezec, cestovateľ, geograf, výskumník a publicista František Kele. Zdolal takmer 100 končiarov v rôznych pohoriach sveta a ako cestovateľ prebrázdil všetky svetadiely vrátane Arktídy a Oceánie. Zomrel 19. októbra 2014.



27. marca - Pred 350 rokmi (1676) sa narodil František II. Rákoci, sedmohradské knieža a vodca protihabsburského stavovského povstania. Zomrel v tureckom exile na jar 1735, jeho telesné pozostatky previezli v roku 1906 do Košíc a uložili ich v Dóme sv. Alžbety.



APRÍL




17. apríla - Osemdesiatku oslávi maliar, grafik a fotograf Rudolf Sikora (1946). Jeden z popredných predstaviteľov konceptuálneho výtvarného umenia na Slovensku dostal aj štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.

Rudolf Sikora.
Foto: TASR - Jaroslav Novák




26. apríla - Pred 100 rokmi (1926) sa narodil známy výtvarný a módny fotograf Karol Kállay. Výrazne sa presadil aj v medzinárodnom meradle. Zomrel 4. augusta 2012.



MÁJ





1. mája - Uplynie 100 rokov od narodenia charizmatickej lekárky Evy Sirackej (1926). Výskumná pracovníčka, odborníčka v rádiológii, zakladateľka a tri desaťročia prezidentka Ligy proti rakovine bola držiteľkou vysokých štátnych vyznamenaní a v roku 2015 jej Európsky parlament udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014. Zomrela 21. februára 2023.



19. mája - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil bývalý československý futbalový reprezentant, vicemajster sveta 1962 Andrej Kvašňák. Na klubovej úrovni sa stal legendou Sparty Praha. Zomrel 18. apríla 2007.

Československý futbalový reprezentant Andrej. Kvašňák.
Foto: TASR - Šmátrala


JÚN





3. júna - Pred 80 rokmi (1946) sa narodila Soňa Valentová, divadelná a filmová herečka, dlhoročná členka Činohry SND v Bratislave. Zomrela 10. decembra 2022.



8. júna - Pred 80 rokmi (1946) sa narodila Jana Kocianová, univerzálna speváčka, ktorá svojou farbou hlasu i frázovaním špičkovo interpretovala džezovú, bluesovú, gospelovú i popovú produkciu. Zomrela 23. septembra 2018.

Na archívnej snímke je speváčka Jana Kocianová.
Foto: TASR - Miroslava Cibulková




23. júna - Od narodenia (1936) statočnej hlásateľky Slovenského rozhlasu Márie Mačákovej uplynie 90 rokov. V roku 1968 v čase obsadenia krajiny okupačnými vojskami sa postavila k udalostiam kriticky, za čo ju potrestali odstavením od rozhlasového mikrofónu na viac ako 20 rokov. Zomrela 5. septembra 2024.


JÚL





10. júla - Storočnica od narodenia (1926) Blanky Kovačovičovej-Puškárovej pripomenie dielo historičky umenia, pamiatkarky a publicistky, jednej zo zakladajúcich osobností moderných dejín ochrany pamiatok na Slovensku. Zomrela 25. januára 1999.



12. júla - Pred 150 rokmi (1876) sa narodil popredný básnik a publicista i prekladateľ Ivan Krasko. Na jeho počesť sa udeľuje literárna cena pre debutujúcich autorov. Zomrel 3. marca 1958.

Ivan Krasko, vlastným menom Ján Botto. Zomrel 3.3.1958.
Foto: TASR




25. júla - Medzinárodne etablovaná operná speváčka Magdaléna Hajóssyová (1946) oslávi 80 rokov. Slovenská sopranistka dlhé roky pôsobí v Prahe s úspechmi na významných scénach.



AUGUST





2. augusta - Pred 80 rokmi (1946) sa narodil významný predstaviteľ protikomunistického disentu a vydavateľ samizdatových časopisov Ján Langoš, popredný a aktívny činiteľ v Nežnej revolúcii. Zomrel tragicky 15. júna 2006.



5. augusta - Od narodenia Ján Michala Landerera (1726) uplynie 300 rokov. Známy kníhtlačiar vydával Pressburger Zeitung (Prešporské noviny). Zomrel 10. júla 1795 v Bratislave.



11. augusta - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský (1976) oslávi 50 rokov. Majster sveta, majiteľ kompletnej medailovej kolekcie z MS a účastník exhibície All-Star NHL v profilige ako popredný obranca nastrieľal 128 gólov a získal 495 bodov.

Ľubomír Višňovský, archívna snímka.
Foto: TASR Pavel Neubauer




SEPTEMBER





12. septembra - Speváčka a neskôr aj autorka Marika Gombitová (1956) oslávi 70. narodeniny. Postupne sa vypracovala medzi najpopulárnejšie hudobné osobnosti krajiny, v mladosti zažiarila v obľúbenom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú.



18. septembra - Sedemdesiat rokov oslávi Peter Šťastný (1956), hokejový reprezentant troch krajín (Československo, Kanada, SR) a najúspešnejší slovenský hráč v NHL. Člen Hokejovej siene slávy v Toronte ako prvý Európan dosiahol v NHL métu 1000 bodov (celkovo 1239).

Peter Šťastný.
Foto: TASR - Pavel Neubauer




24. septembra - Jubileum 80 rokov oslávi aj Mária Mračnová (1946), bývalá úspešná atlétka, dlhoročná šéfka Slovenského atletického zväzu a popredná predstaviteľka samostatného slovenského olympizmu. Bronzová skokanka do výšky z ME skvele reprezentovala aj na olympiádach, v roku 1968 obsadila šieste miesto a o štyri roky neskôr bola štvrtá.



OKTÓBER





9. októbra - Popredný slovenský básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek (1936) bude mať 90 rokov. Napísal viacero obľúbených detských kníh a ako scenárista vynikol v kultovej filmovej rozprávke Perinbaba.



13. októbra - Slovenská kinematografia si pripomenie storočnicu narodenia Martina Ťapáka (1926). Filmový režisér, tanečník a choreograf sa vyznamenal predovšetkým mimoriadnym dielom Pacho, hybský zbojník. Predtým sa ako herec predstavil v klasikách ako Vlčie diery, Dáždnik svätého Petra a Kapitán Dabač. Zomrel 1. februára 2015.



19. októbra - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil spisovateľ, scenárista a autor kníh pre deti Vincent Šikula. Svoj rozprávačský talent rozvinul v literárnych príbehoch novely S Rozarkou či románovej trilógie Majstri, Muškát a Vilma. Zomrel 16. júna 2001.



25. októbra - Popredný divadelný a filmový herec i recitátor Dušan Jamrich (1946) bude mať 80 rokov. Viedol SND a je laureátom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Na snímke herec Dušan Jamrich počas.
Foto: TASR - Dano Veselský




NOVEMBER





14. novembra - Slovenská kinematografia si pripomenie 120. výročie narodenia herca Martina Gregora (1906). Stal sa poprednou osobnosťou povojnovej generácie domácej kultúry. Zomrel 29. júna 1982.



DECEMBER





9. decembra - Literárna obec si spomenie na spisovateľa a publicistu Dušana Mitanu (1946), ktorý sa narodil pred 80 rokmi. Úspech dosiahol už knižným debutom Psie dni, neskôr napríklad novelou Patagónia a postmoderným románom Hľadanie strateného autora. Zomrel 22. mája 2019.

Spisovateľ Dušan Mitana.
Foto: TASR - Jakub Kotian




23. decembra - Pred 80 rokmi (1946) sa narodila Edita Gruberová, operná speváčka, dlhoročná členka Viedenskej štátnej opery. Renomovaná sopranistka vystupovala aj v newyorskej Metropolitan Opera, milánskej La Scale, v Royal Opera House v Londýne či v parížskej Národnej opere. Zomrela 18. októbra 2021.
.

Neprehliadnite

Blanár: SR vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner

Cestujete do hôr v zahraničí? Na túto vec nezabudnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?