Veda, šport aj umenie: Rok 2026 bude v znamení veľkých výročí
Teraz.sk prináša prehľad významných výročí narodení slovenských osobností v roku 2026.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Rok 2026 prinesie viacero významných výročí narodení slovenských osobností. Sú medzi nimi vplyvné postavy dávnejšej histórie i z odboja, ľudia z vedy, kinematografie, literatúry, modernej hudby, sopranistky či športovci.
JANUÁR
1. januára - Na Nový rok pred 100 rokmi (1926) sa vo Viedni narodila známa krasokorčuliarska trénerka Hilda Múdra. Ondreja Nepelu počas 15-ročnej spolupráce doviedla k olympijskému zlatu i k množstvu titulov na MS i ME. Zomrela 22. novembra 2021.
4. januára - Spisovateľ, publicista a filmový scenárista Dušan Dušek bude mať 80 rokov, narodil sa v roku 1946. Napísal scenáre k niekoľkým filmom Dušana Hanáka, Juraja Nvotu a Martina Šulíka. Dostal niekoľko ocenení, okrem iných aj štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.
26. januára - Pred 120 rokmi (1906) sa narodil popredný účastník protifašistického odboja a generál Ján Golian, ktorý bol počas SNP prvým veliteľom 1. československej armády na Slovensku. Zatkli ho v Pohronskom Bukovci 3. novembra 1944 a začiatkom roka 1945 ho pravdepodobne v nemeckom Flossenbürgu popravili.
FEBRUÁR
4. februára - Osemdesiatku bude mať dlhoročný šéf Slovenského olympijského hnutia (SOV) František Chmelár. Na čele SOV bol 17 rokov (1999 - 2016) a teraz je čestný prezident pretransformovaného Slovenského olympijského a športového výboru.
12. februára - Pred 160 rokmi (1866) sa narodil spisovateľ a lekár Ladislav Nádaši-Jégé. Vynikol najmä historickými prózami na čele so známym románom Adam Šangala. Zomrel 2. júla 1940.
12. februára - Storočnica uplynie od narodenia (1926) sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej, autorky sošky Igric symbolizujúcej cenu, ktorá sa udeľuje za diela v oblasti filmovej a televíznej tvorby. Zomrela 25. júna 2008.
16. februára - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil herec Leopold Haverl, člen Činohry SND v Bratislave. Hral aj v množstve najmä televíznych filmov, stovku úloh dosiahol pred svojou štyridsiatkou. Zomrel 5. februára 2016.
18. februára - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil futbalista, tréner, vysokoškolský pedagóg a medzinárodne uznávaný odborník Jozef Vengloš. Ako asistent hlavného trénera sa podieľal na historickom titule federálnej reprezentácie na ME 1976, o štyri roky neskôr ju k bronzu doviedol ako šéftréner. Zomrel 26. januára 2021.
22. februára - Vo februári 1936 sa narodila aj významná osobnosť slovenských športových dejín Karol Divín, dvojnásobný majster Európy v krasokorčuľovaní, držiteľ striebornej medaily zo ZOH a ďalších cenných kovov z MS i ME. Zomrel 6. apríla 2022.
23. februára - Pred 130 rokmi (1896) sa narodil organizátor krajanského, kultúrneho a duchovného života v Argentíne, slovenský spisovateľ, autor kníh pre deti a redaktor Jozef Cíger-Hronský. Je autorom zásadného románu Jozef Mak a detských kníh Smelý zajko či Budkáčik a Dubkáčik. Zomrel 13. júla 1960.
25. februára - V roku 1946 sa narodil a 80 rokov bude mať básnik, textár, publicista a prekladateľ Ján Štrasser. Bývalý šéfredaktor Slovenských pohľadov napísal niekoľko básnických zbierok (napríklad Odriekanie, Myš dobrej nádeje, Očné pozadie) a textovo spolupracoval najmä s tvorcami muzikálov na čele s Dežom Ursinym a Mariánom Vargom.
MAREC
5. marca - Okrúhle 700. výročie (rok 1326) si aj Slovensko pripomenie v súvislosti s narodením uhorského kráľa Ľudovíta I. Veľkého. Jeho vláda predstavovala obdobie najväčšieho rozmachu vtedajšieho Uhorska. Zomrel 10. septembra 1382 v Trnave.
16. marca - Hudobný skladateľ Vladimír Godár (1956) bude mať 70 rokov. Okrem značného počtu klasických hudobných diel je známy aj ako autor hudby k filmom Martina Šulíka.
19. marca - Od narodenia populárneho divadelného a filmového herca Vlada Müllera uplynie 90 rokov (1936). Hral v mnohých úspešných seriáloch (Priatelia zeleného údolia, Straty a nálezy, Alžbetin dvor), inscenáciách i filmoch. Zomrel 20. júna 1996.
21. marca - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil horolezec, cestovateľ, geograf, výskumník a publicista František Kele. Zdolal takmer 100 končiarov v rôznych pohoriach sveta a ako cestovateľ prebrázdil všetky svetadiely vrátane Arktídy a Oceánie. Zomrel 19. októbra 2014.
27. marca - Pred 350 rokmi (1676) sa narodil František II. Rákoci, sedmohradské knieža a vodca protihabsburského stavovského povstania. Zomrel v tureckom exile na jar 1735, jeho telesné pozostatky previezli v roku 1906 do Košíc a uložili ich v Dóme sv. Alžbety.
APRÍL
17. apríla - Osemdesiatku oslávi maliar, grafik a fotograf Rudolf Sikora (1946). Jeden z popredných predstaviteľov konceptuálneho výtvarného umenia na Slovensku dostal aj štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy.
26. apríla - Pred 100 rokmi (1926) sa narodil známy výtvarný a módny fotograf Karol Kállay. Výrazne sa presadil aj v medzinárodnom meradle. Zomrel 4. augusta 2012.
MÁJ
1. mája - Uplynie 100 rokov od narodenia charizmatickej lekárky Evy Sirackej (1926). Výskumná pracovníčka, odborníčka v rádiológii, zakladateľka a tri desaťročia prezidentka Ligy proti rakovine bola držiteľkou vysokých štátnych vyznamenaní a v roku 2015 jej Európsky parlament udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014. Zomrela 21. februára 2023.
19. mája - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil bývalý československý futbalový reprezentant, vicemajster sveta 1962 Andrej Kvašňák. Na klubovej úrovni sa stal legendou Sparty Praha. Zomrel 18. apríla 2007.
JÚN
3. júna - Pred 80 rokmi (1946) sa narodila Soňa Valentová, divadelná a filmová herečka, dlhoročná členka Činohry SND v Bratislave. Zomrela 10. decembra 2022.
8. júna - Pred 80 rokmi (1946) sa narodila Jana Kocianová, univerzálna speváčka, ktorá svojou farbou hlasu i frázovaním špičkovo interpretovala džezovú, bluesovú, gospelovú i popovú produkciu. Zomrela 23. septembra 2018.
23. júna - Od narodenia (1936) statočnej hlásateľky Slovenského rozhlasu Márie Mačákovej uplynie 90 rokov. V roku 1968 v čase obsadenia krajiny okupačnými vojskami sa postavila k udalostiam kriticky, za čo ju potrestali odstavením od rozhlasového mikrofónu na viac ako 20 rokov. Zomrela 5. septembra 2024.
JÚL
10. júla - Storočnica od narodenia (1926) Blanky Kovačovičovej-Puškárovej pripomenie dielo historičky umenia, pamiatkarky a publicistky, jednej zo zakladajúcich osobností moderných dejín ochrany pamiatok na Slovensku. Zomrela 25. januára 1999.
12. júla - Pred 150 rokmi (1876) sa narodil popredný básnik a publicista i prekladateľ Ivan Krasko. Na jeho počesť sa udeľuje literárna cena pre debutujúcich autorov. Zomrel 3. marca 1958.
25. júla - Medzinárodne etablovaná operná speváčka Magdaléna Hajóssyová (1946) oslávi 80 rokov. Slovenská sopranistka dlhé roky pôsobí v Prahe s úspechmi na významných scénach.
AUGUST
2. augusta - Pred 80 rokmi (1946) sa narodil významný predstaviteľ protikomunistického disentu a vydavateľ samizdatových časopisov Ján Langoš, popredný a aktívny činiteľ v Nežnej revolúcii. Zomrel tragicky 15. júna 2006.
5. augusta - Od narodenia Ján Michala Landerera (1726) uplynie 300 rokov. Známy kníhtlačiar vydával Pressburger Zeitung (Prešporské noviny). Zomrel 10. júla 1795 v Bratislave.
11. augusta - Bývalý slovenský hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský (1976) oslávi 50 rokov. Majster sveta, majiteľ kompletnej medailovej kolekcie z MS a účastník exhibície All-Star NHL v profilige ako popredný obranca nastrieľal 128 gólov a získal 495 bodov.
SEPTEMBER
12. septembra - Speváčka a neskôr aj autorka Marika Gombitová (1956) oslávi 70. narodeniny. Postupne sa vypracovala medzi najpopulárnejšie hudobné osobnosti krajiny, v mladosti zažiarila v obľúbenom filmovom muzikáli Neberte nám princeznú.
18. septembra - Sedemdesiat rokov oslávi Peter Šťastný (1956), hokejový reprezentant troch krajín (Československo, Kanada, SR) a najúspešnejší slovenský hráč v NHL. Člen Hokejovej siene slávy v Toronte ako prvý Európan dosiahol v NHL métu 1000 bodov (celkovo 1239).
24. septembra - Jubileum 80 rokov oslávi aj Mária Mračnová (1946), bývalá úspešná atlétka, dlhoročná šéfka Slovenského atletického zväzu a popredná predstaviteľka samostatného slovenského olympizmu. Bronzová skokanka do výšky z ME skvele reprezentovala aj na olympiádach, v roku 1968 obsadila šieste miesto a o štyri roky neskôr bola štvrtá.
OKTÓBER
9. októbra - Popredný slovenský básnik, prozaik, dramatik, esejista a prekladateľ Ľubomír Feldek (1936) bude mať 90 rokov. Napísal viacero obľúbených detských kníh a ako scenárista vynikol v kultovej filmovej rozprávke Perinbaba.
13. októbra - Slovenská kinematografia si pripomenie storočnicu narodenia Martina Ťapáka (1926). Filmový režisér, tanečník a choreograf sa vyznamenal predovšetkým mimoriadnym dielom Pacho, hybský zbojník. Predtým sa ako herec predstavil v klasikách ako Vlčie diery, Dáždnik svätého Petra a Kapitán Dabač. Zomrel 1. februára 2015.
19. októbra - Pred 90 rokmi (1936) sa narodil spisovateľ, scenárista a autor kníh pre deti Vincent Šikula. Svoj rozprávačský talent rozvinul v literárnych príbehoch novely S Rozarkou či románovej trilógie Majstri, Muškát a Vilma. Zomrel 16. júna 2001.
25. októbra - Popredný divadelný a filmový herec i recitátor Dušan Jamrich (1946) bude mať 80 rokov. Viedol SND a je laureátom štátneho vyznamenania Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.
NOVEMBER
14. novembra - Slovenská kinematografia si pripomenie 120. výročie narodenia herca Martina Gregora (1906). Stal sa poprednou osobnosťou povojnovej generácie domácej kultúry. Zomrel 29. júna 1982.
DECEMBER
9. decembra - Literárna obec si spomenie na spisovateľa a publicistu Dušana Mitanu (1946), ktorý sa narodil pred 80 rokmi. Úspech dosiahol už knižným debutom Psie dni, neskôr napríklad novelou Patagónia a postmoderným románom Hľadanie strateného autora. Zomrel 22. mája 2019.
23. decembra - Pred 80 rokmi (1946) sa narodila Edita Gruberová, operná speváčka, dlhoročná členka Viedenskej štátnej opery. Renomovaná sopranistka vystupovala aj v newyorskej Metropolitan Opera, milánskej La Scale, v Royal Opera House v Londýne či v parížskej Národnej opere. Zomrela 18. októbra 2021.