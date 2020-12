ZÁSAHY NAKA V ROKU 2020: Ľady sa pohli, medzi zadržanými známe mená

1. POLROK

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka vo štvrtok 16. januára 2020 vypovedal viac ako osem hodín pred vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v Nitre. Trnku priviezli na nitriansku expozitúru NAKA pred deviatou hodinou ráno po tom, ako bol zadržaný v jeho dome v Hamuliakove. Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku (uprostred) hneď po výsluchu po 17.15 h policajná eskorta z budovy NAKA odviezla, archívne foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke budova nemocnice v Poprade 23. apríla 2019, archívne foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Na snímke eskorta privádza nitrianskeho podnikateľa Norberta B. na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici v nedeľu 5. júla 2020. Špecializovaný trestný súd rozhoduje o prípadnom väzobnom stíhaní Norberta B., ktorý je obvinený z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v kauze Dobytkár. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke Mariana K. predvádzajú na nitriansku pobočku Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo štvrtok 23. apríla 2020. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke príslušníci NAKA počas akcie Rezervy. Foto: TASR - Polícia Slovenskej republiky

2. POLROK

Na snímke obvinený nitriansky podnikateľ Norbert B. odchádza s putami na rukách po verejnom zasadnutí Najvyššieho súdu SR (NS SR) 9. júla 2020 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Foto: TASR - Pavol Zachar

rezident Policajného zboru Milan Lučanský počas tlačovej konferencie v Bratislave v utorok 30. júna 2020. Lučanský odstupuje z funkcie. Požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 31. augustu. Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) jeho žiadosť prijal. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. decembra (TASR) - Národná kriminálna agentúra (NAKA) len za prvý polrok roka 2020 obvinila 26 verejných činiteľov. Realizovala 96 akcií, najvýznamnejším korupčným prípadom z tohto obdobia bola akcia Dobytkár, kde úplatky dosiahli výšku 10,5 milióna eur.TASR prináša výberovú chronológiu zásahov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) počas celého roku 2020.- NAKA zadržala bývalého generálneho prokurátora Dobroslava T. v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie vzniesli v decembri 2019, lebo neodovzdal orgánom činným v trestnom konaní nahrávku z kauzy Gorila.- NAKA zasahovala v popradskej nemocnici a zadržala 18 osôb. Medzi nimi aj riaditeľa popradskej nemocnice.- NAKA zasahovala v rámci akcie Sporiteľňa na viacerých miestach západného Slovenska. Zásahy súviseli s korupciou a majetkovou trestnou činnosťou.- Policajti NAKA počas medzinárodnej policajnej akcie Bossanova zadržali šesť mužov a jednu ženu. Obvinili ich zo zločinu neoprávneného zaobchádzania s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami a zo zločinu neoprávneného podnikania.- NAKA v rámci akcie Tiger zadržala 24 osôb. Zásah súvisel so zločinom neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom spáchaným organizovanou skupinou a s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti. V súvislosti s touto akciou polícia 21. februára obvinila 12 osôb a dve obchodné spoločnosti.- Päť osôb počas protikorupčnej akcie Stavbár zadržala NAKA. Akcia súvisela s korupčnou trestnou činnosťou na Stavebnom úrade vo Veľkom Mederi.- Špecializovaný vyšetrovací tím s názvom Elektro spolu s policajtmi z NAKA zasahoval v areáli jadrovej elektrárne Mochovce počas akcie Atóm. Akcia súvisela s trestným konaním vedeným za obzvlášť závažný zločin podvodu, ktorý súvisel s dostavbou 3. a 4. bloku elektrárne.- V rámci akcie Dobytkár NAKA zadržala v súvislosti s korupciou a legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z prostredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) deväť osôb, zaistila aj finančnú hotovosť vo výške takmer 100.000 eur a veci rôznej povahy v hodnote najmenej 800.000 eur.- NAKA počas akcie Veža zasahovala v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Po zásahu vyšetrovateľ 6. marca obvinil Ladislava L., Veroniku Š., Jozefa H. a Andreu F., ktorí sa mali zaoberať predajom kokaínu. Väzobne stíhaní sú Andrea F. a Jozef H. a tiež už bývalá vyššia súdna úradníčka Okresného súdu (OS) Bratislava I Veronika Š.- NAKA v rámci akcie Búrka zadržala 18 osôb, z toho 13 sudcov. Obvinila ich z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Akciu vykonával vyšetrovací tím s názvom Hmla, ktorý vyšetruje sudcov z Threemy Mariana Kočnera. Zadržaní sudcovia ako Monika J., Eugen P., Denisa C., Richard M. či Miroslav M. sú od 20. marca stíhaní väzobne.- Počas akcie Lyna NAKA v spolupráci s Europolom zadržala šesť osôb. Akcia bola zameraná proti medzinárodnej organizovanej skupine, ktorá sa zaoberala nelegálnou výrobou zbraní a obchodovaním s nimi.- V rámci akcie Dobytkár zasahovala NAKA v Bratislavskom kraji. Zadržala bývalého vysokopostaveného člena PPA Ľubomíra P. a bývalého riaditeľa rezortnej sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb na Ministerstve pôdohospodárstva SR Mareka K.- NAKA zadržala v rámci akcie Dobytkár ďalších sedem osôb podozrivých zo spáchania korupčnej trestnej činnosti.- Počas akcie Rezervy zasahovala NAKA v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v súvislosti s korupčnou trestnou činnosťou z prostredia Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR. Polícia obvinila bývalého šéfa SŠHR SR a sudcu s prerušeným výkonom funkcie (od roku 2012) Kajetána K. z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Ten je od 23. apríla väzobne stíhaný.- NAKA zadržala v rámci akcie Dobytkár Martina K., finančníka investičnej skupiny Slavia Capital, a Juraja K., bývalého šéfa PPA. Obidvaja sú od 25. apríla väzobne stíhaní.- Policajti z NAKA obvinili v rámci akcie Partneri z prečinu nepriamej korupcie osobu Mareka K., ktorá mala prijať úplatok 50.000 eur v hotovosti a je stíhaná aj v kauze Dobytkár.- NAKA zadržala počas akcie Staviteľ v Malackách dve osoby, a to Juraja Ř. a Mária L.- NAKA počas akcie Poľana zadržala tri osoby v súvislosti s drogovou činnosťou.- Príslušníci NAKA zasahovali v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES). Zadržali štyri osoby, ktoré neskôr prepustili.– NAKA opäť zasahovala v rámci akcie Dobytkár a zadržala podnikateľa Norberta B. Sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban ho nezobral do väzby. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči Trubanovmu rozhodnutiu a Norberta B. vzal do väzby.- Na viacerých miestach Slovenska zasahovala NAKA proti extrémizmu v rámci akcie s názvom Šašovia, zadržala deväť osôb.- NAKA zadržala počas protidrogovej akcie VENAL 4 sedem osôb a zaistila 84.000 eur. Vyšetrovateľ obvinil 14 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.- NAKA spustila na strednom Slovensku rozsiahlu akciu s názvom Plevel. V rámci akcie zadržala predsedníčku Krajského súdu Žilina, sudcu Okresného súdu Žilina, ktorý mal pozastavený výkon funkcie, ďalšieho sudcu a emeritného sudcu Krajského súdu Žilina.- NAKA zadržala bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta M., ktorého obvinili z obmedzovania osobnej slobody a vydierania. Od 13. novembra je trestne stíhaný na slobode.- NAKA zasahovala v sídle Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Vo zväze vykonávala procesné úkony v súvislosti s verejným obstarávaním.- Počas protidrogovej akcie s názvom Rajec zasahovala NAKA v spolupráci s maďarskými kolegami v Bratislave a Rajke, zadržala tri osoby.- NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana K. Spolu s ním aj vysokopostaveného policajného funkcionára špeciálneho útvaru Norberta P. Obidvaja sú väzobne stíhaní. Špeciálny prokurátor Dušan K. sa 12. novembra vzdal svojej funkcie.- Počas akcie Víchrica zadržala NAKA podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava K., bývalú podpredsedníčku NS SR Jarmilu U. a expodpredsedu Okresného súdu Bratislava III Davida L. Obvinili ich zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. Všetci sú po rozhodnutí Senátu 4T NS SR z 12. novembra väzobne stíhaní.– Počas akcie Očistec zasahovala NAKA v dome bývalého policajného prezidenta Tibora G., bývalého šéfa NAKA Petra H., bývalého vysokopostaveného policajného funkcionára Bernarda S. Na Prezídium Policajného zboru (PZ) v Bratislave priviezla aj bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Róberta K. Medzi zadržanými bol aj Marián Z., šéf odposluchov Slovenskej informačnej služby (SIS). Tibor G., Peter H., Róbert K. a aj Marián Z. sú stíhaní väzobne.- NAKA zasahovala v bratislavskom Digital Parku, kde sídli spoločnosť Penta. Zadržala dve osoby a tri osoby vyšetrovatelia obvinili zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa vo viacčinnom súbehu s obzvlášť závažným zločinom prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti formou spolupáchateľstva. Medzi zadržanými a obvinenými bol aj spolumajiteľ finančnej skupiny Penta Jaroslav H.- V rámci akcie Judáš vyšetrovateľ NAKA obvinil osem osôb, medzi nimi aj väzobne stíhaného podnikateľa Norberta B.- NAKA v rámci akcie Judáš zadržala bývalého policajného prezidenta Milana L. Ten je od 6. decembra spolu s ďalšími štyrmi osobami z akcie Judáš väzobne stíhaný.- Policajný vyšetrovateľ obvinil sedem osôb vrátane viacerých starostov z obcí Bratislavského kraja. Zadržaní boli NAKA v rámci akcie Konzultant, ktorá súvisí s vyšetrovaním trestných činov machinácie pri verejnej dražbe i verejnom obstarávaní a poškodzovania finančných záujmov EÚ.