Výberová komisia vypočula kandidátov na generálneho riaditeľa VšZP

Bratislava 3. mája (TASR) – Výberová komisia na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR v sobotu (2. 5.) vypočula kandidátov na post predsedu predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Vyplýva to z informácií, ktoré v nedeľu zverejnila na sociálnej sieti predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo a tiež členka výberovej komisie Jana Cigániková (SaS).



"Čas nás tlačil, pretože už 6. mája sa končí funkčné obdobie jednému z členov predstavenstva, a to sa tým stane neuznášaniaschopné. To si, samozrejme, najväčšia štátna poisťovňa nemôže dovoliť. V priebehu niekoľkých dní som si preto naozaj poctivo preštudovala projekty uchádzačov a včera sme s kolegami celý deň strávili ústnymi pohovormi," uviedla koaličná poslankyňa.



Zo zverejneného dokumentu vyplýva, že medzi uchádzačmi o post generálneho riaditeľa štátnej zdravotnej poisťovne sú napríklad jej bývalý šéf Miroslav Kočan či Vladimír Turček, ktorý VšZP vedie od 2. apríla po tom, čo šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) koncom marca odvolal generálnu riaditeľku VšZP Ľubicu Hlinkovú.



Cigániková tiež komentovala, že pri šéfovi VšZP ide o jednu z najdôležitejších pozícií v štáte. Zdôraznila, že generálny riaditeľ štátnej zdravotnej poisťovne bude mať na starosť viac ako trojmiliardový rozpočet, ďalej viac ako 2000 zamestnancov či zdravie a životy troch miliónov poistencov.



"V ťažkých časoch bude čeliť obrovským výzvam. Ani takýto astronomický rozpočet nebude stačiť na pokrytie všetkých potrieb poistencov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," dodala.