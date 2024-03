Výberové konania k ambulantným pohotovostiam vyhlásia v blízkej dobe

Bratislava 21. marca (TASR) - Výberové konania na prevádzkovanie ambulantných pohotovostí vyhlási Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v najbližších dňoch. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia rezortu v reakcii na opozičnú SaS, ktorá na urýchlené vyhlásenie vo štvrtok vyzvala.



Na margo návrhov SaS k ambulantným pohotovostiam rezort reagoval, že ide o čisté politikárčenie. "Štvrtkové výroky sú obyčajnou kópiou rokovania vedenia MZ SR so zástupcami pediatrov a ZMOS, o ktorom sme informovali ešte v pondelok (18. 3.)," dodal.



Poslanci parlamentu za SaS Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay vo štvrtok vyzvali na urýchlené vyhlásenie výberových konaní. Upozornili na to, že ak sa do stanoveného termínu nestihnú vyhlásiť a vyhodnotiť, hrozí od 1. júla kolaps drvivej väčšiny ambulantných pohotovostí. Poukázali tiež na to, že situácia si vyžaduje komplex riešení. Okrem plánovej konsolidácie siete sú podľa nich potrebné aj presun kompetencií, zavedenie poplatkov či zriadenie sociálneho taxíku.