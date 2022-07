Výberové konania na šéfov správnych súdov majú byť 28. júla

Bratislava 17. júla (TASR) - Výberové konania na predsedov novovznikajúcich správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sa majú uskutočniť 28. júla v sídle Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. TASR to potvrdil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla.



Na pozíciu predsedu banskobystrického správneho súdu sú dvaja uchádzači. Podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica Daniel Ivanko a predseda senátu správneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici Peter Molčan. Jediným uchádzačom na šéfa bratislavského správneho súdu je sudkyňa Krajského súdu v Trnave Eva Behranová.



Košickému správnemu súdu by chceli šéfovať dvaja uchádzači, a to predsedníčka Okresného súdu Košice – okolie Nicola Kuzmiaková a hosťujúci sudca v obvode Krajského súdu v Košiciach Peter Melichárek.



Výberový proces sa vykoná formou pohovorov. Rezort spravodlivosti spresnil, že v prvej časti uchádzač prednesie vlastnú prezentáciu. V druhej časti pohovoru majú klásť členovia komisie uchádzačom otázky. Výberovú komisiu vo všetkých troch konaniach tvoria Viliam Karas, Pavol Naď, Marián Trenčan, Elena Berthotyová a Ján Mazák.



Správne súdnictvo sa na prvom stupni presunie od januára 2023 zo všeobecných súdov na tri špecializované správne súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Ich vytvorenie schválil parlament a odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová na jar 2022.