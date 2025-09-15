< sekcia Slovensko
Výberové konanie na predsedu OS Žilina vyhrala Gabriela Panáková
Do výberového konania sa popri Gabriele Panákovej prihlásila aj Marcela Dolníková Žabková.
Autor TASR
Žilina 15. septembra (TASR) - Na predsedníckej stoličke Okresného súdu (OS) Žilina dôjde k zmene. Doterajší predseda Peter Hrnčiar sa k 1. júnu vzdal funkcie a výberové konanie na uvoľnenú pozíciu vyhrala Gabriela Panáková. Zápisnica z priebehu konkurzu už je zverejnená na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti. Rozhodnutie výberovej komisie musí ešte potvrdiť minister Boris Susko (Smer-SD), v ktorého právomoci je samotné vymenovanie predsedu súdu.
Do výberového konania sa popri Gabriele Panákovej prihlásila aj Marcela Dolníková Žabková. Obe záujemkyne o predsednícku funkciu majú dlhoročné sudcovské skúsenosti z OS Žilina. Marcela Dolníková Žabková tam pôsobí od roku 2007 a Gabriela Panáková od roku 2008, pričom aktuálne je zároveň podpredsedníčkou súdu.
Výberové konanie sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok (11. 9.) formou ústneho pohovoru päťčlennej výberovej komisie s uchádzačkami. Výberová komisia po vypočutí obe uchádzačky označila za úspešné a následne jej členovia pomerom hlasov 4:1 umiestnili na prvé miesto Gabrielu Panákovú.
Predseda komisie požiada Súdnu radu SR o vykonanie dohľadu nad splnením predpokladov sudcovskej spôsobilosti úspešných uchádzačiek a dňom doručenia uznesenia v danej veci Ministerstvu spravodlivosti SR začne ministrovi plynúť 30-dňová lehota na vymenovanie či nevymenovanie predsedu OS Žilina.
