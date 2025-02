Výberové konanie na šéfa VšZP má byť vo štvrtok

Bratislava 4. februára (TASR) - Výberové konanie na šéfa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a ďalších členov predstavenstva sa má uskutočniť vo štvrtok (6. 2.). TASR to potvrdili z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Výsledok výberu a mená členov výberovej komisie zverejní ministerstvo zdravotníctva spravidla v lehote do siedmich pracovných dní od výberu zástupcov štátu do štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti zo zoznamu uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam a splnili odborné znalosti, schopnosti a predpoklady, na internetovej stránke www.health.gov.sk," priblížili pre TASR.



Záujemcovia sa do výberového konania na predsedu a dvoch členov predstavenstva VšZP mohli prihlásiť do 13. februára. Mená záujemcov o funkcie rezort neuviedol.



Od novembra 2024 je riaditeľom a predsedom predstavenstva štátnej VšZP Matúš Jurových. Do funkcie ho vymenoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Jurových dočasne vykonáva funkciu jedného člena predstavenstva.