Výbery na šéfov SND a SNG chcú vyhlásiť na prelome januára a febuára

Bratislava 27. decembra (TASR) - Výberové konania na posty generálnych riaditeľov Slovenského národného divadla (SND) a Slovenskej národnej galérie (SNG) vyhlási Ministerstvo kultúry (MK) SR na prelome januára a februára 2025. V rozhovore pre TASR o tom informovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Výberové konania budú podľa nej príležitosťou aj pre jej najväčších kritikov ponúknuť osobnosti do čela národných kultúrnych inštitúcií. "Ja som to povedala aj tým, ktorí o mne píšu klamlivé a nenávistné články, že môžu prísť s človekom, ktorý je podľa nich schopný a kompetentný. Bude zaradený do výberového konania, dvere sú otvorené," vyhlásila.



Za personálnymi zmenami v erbových inštitúciách si stojí. Odmieta zároveň s tým súvisiaci mediálny lynč, ktorý navyše ignoruje kompetencie, ale i precedensy z minulosti. "Svojho času pán (Milan, pozn. TASR) Kňažko na poste ministra kultúry urobil takéto personálne zmeny plošne a bez akéhokoľvek dôvodu. Ak sa niečo také stane v inom rezorte, nikto si to ani len nevšimne. V tomto prípade médiá spustili nenávistnú kampaň voči mne. Lenže zmeny, ktoré sme urobili my, boli absolútne potrebné," zdôraznila s odkazom na vnútorné audity a šetrenia manažérskych a odborných postupov.



Ako príklad uviedla situáciu v SNG, kde vnútorný audit zistil v analýze riadenia a hospodárenia roku 2023 celkom 26 pochybení, z toho päť závažných. "Bolo medzi nimi aj vyfakturovanie 5,5 milióna eur za stavebné práce bez akéhokoľvek právneho titulu, uzatváranie zmlúv v rozpore so zákonom," zdôraznila ministerka. Informovala tiež, že v SNG by sa mala na začiatku roka na základe auditu MK vykonať kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.