Výbor bude riešiť podnety týkajúce sa R.Fica a Ľ.Gogu v júli

Bratislava 14. júna (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií sa bude zaoberať podnetmi súvisiacimi s využívaním kaštieľa poslancom Robertom Ficom (Smer-SD) a majetkovým priznaním poslanca Ľudovíta Gogu (Sme rodina) na svojom zasadnutí počas júlovej schôdze parlamentu. Pre TASR to povedal predseda výboru Richard Raši (Smer-SD). Podnety podala Nadácia Zastavme korupciu.



Podnet týkajúci sa predsedu Smeru-SD sa týka jeho využívania kaštieľa neďaleko Bratislavy. Fico nedávno povedal, že v objekte vo Vinosadoch využíva jeho rehabilitačnú časť, ktorú mu ponúkli známi. Nadácia tvrdí, že z Ficových vyjadrení nie je jasné, či a ako presne prebehla odplata za pobyt v kaštieli. "Využitie rehabilitačnej časti kaštieľa sa tak javí ako dar, ktorý poslanec Robert Fico mohol prijať neoprávnene," upozorňuje nadácia a pripomína, že podľa zákona verejný funkcionár nesmie prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie. Preto žiada výbor o prešetrenie daru vo forme využitia služieb súkromného kaštieľa vo Vinosadoch.



Nadácia tiež žiada výbor, aby preveril majetkové priznanie poslanca Gogu. V poslednom zverejnenom majetkovom priznaní totiž uviedol, že nevykonáva podnikateľskú činnosť, no nadácia tvrdí, že podľa rakúskeho obchodného registra bol jediným majiteľom aj konateľom firmy so sídlom vo Viedni. "Poslanec absenciu tohto údaju v majetkovom priznaní vysvetľoval novinárom tým, že na obchodnú spoločnosť zabudol. Spoločnosť má byť podľa jeho slov tiež niekoľko rokov neaktívna," priblížila nadácia s tým, že ešte v januári tohto roka mal Goga robiť za firmu úkony. "Aj ďalšie verejne dostupné dokumenty dosvedčujú, že poslanec podnikal už vo funkcii poslanca, no v majetkových priznaniach to zabudol uviesť," uzavrela nadácia.