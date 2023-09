Výbor EP odporučil Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov

Brusel 4. septembra (TASR) - Výbor pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu (EP) v pondelok popoludní po výmene názorov so slovenskou kandidátkou na pozíciu do Európskeho dvora audítorov (EDA) Katarínou Kaszasovou vydal kladné stanovisko v jej prospech. Informuje o tom spravodajca TASR.



Kaszasovú na členku Európskeho dvora audítorov nominovala vláda Slovenskej republiky. Jej kandidatúru podporilo jednomyseľne všetkých 24 poslancov rozpočtového výboru EP.



Katarína Kaszasová v súčasnosti pôsobí ako generálna riaditeľka Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Predtým zastávala riadiace funkcie v Európskej investičnej banke (EIB), Európskom investičnom fonde (EIF) a Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) v Luxemburgu, ktorý má na starosti zabezpečenie finančnej stability eurozóny ako celku.



Mandát predchádzajúceho slovenského člena EDA Ladislava Balka sa skončil 6. mája 2022.



Predošlého kandidáta SR Martina Klusa odmietli členovia rozpočtového výboru po jeho vypočutí v marci tohto roka, ten následne stiahol svoju kandidatúru.



V súlade so Zmluvou o EÚ každý členský štát navrhuje svojho kandidáta do EDA. Rada EÚ (ministri členských štátov) po porade s europarlamentom schvaľuje zoznam členov EDA na funkčné obdobie trvajúce šesť rokov.



Poslanci EP budú hlasovať o odporúčaní rozpočtového výboru na budúci týždeň na plenárnej schôdzi v Štrasburgu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)