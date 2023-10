Výbor EP zatiaľ neodporučil Šefčoviča ani Hoekstru na posty v EK

Štrasburg 3. októbra (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre životné prostredie (ENVI) v utorok predbežne nepodporil kandidatúru slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča na funkciu výkonného podpredsedu Európskej komisie (EK) zodpovedného za Európsku zelenú dohodu (Green Deal). Europoslanci zatiaľ neodporučili ani bývalého šéfa holandskej diplomacie Wopkeho Hoekstru na post eurokomisára pre klímu, informuje agentúra AFP.



EK koncom augusta zverila Šefčovičovi ako svojmu podpredsedovi klimatické portfólio po odchode Fransa Timmermansa, ktorý sa vrátil do holandskej politiky, pripomína TASR.



Europoslanci z ENVI vypočúvali Šefčoviča v utorok. Slovenský eurokomisár však nezískal potrebnú dvojtretinovú podporu členov výboru. Tí ho zároveň požiadali, aby im najneskôr v stredu o 07.00 h podal podrobné vysvetlenie svojho postoja k embargu Únie na dovoz energonosičov z Ruska, keďže uplynulý víkend na Slovensku zvíťazila v parlamentných voľbách strana, ktorá Šefčoviča nominovala a niektorí europoslanci ju považujú za prokremeľskú, píše server Dutch News.



Európska komisia koncom augusta navrhla, aby klimatickú agendu – ktorú dostal na starosť Šefčovič iba dočasne – prevzal po Holanďanovi Timmermansovi nastálo jeho krajan, donedávna minister zahraničných veci Wopke Hoekstra.



Hoekstru europoslanci z výboru vypočúvali ešte v pondelok večer, pričom sa zamerali na jeho dosiahnuté výsledky a kritizovali ho za nedostatok skúseností v oblasti klímy. ENVI nakoniec holandského diplomata nepodporil dostatočnou väčšinou a požiadal ho, aby taktiež do stredy rána poskytol podrobnejšie informácie týkajúce sa jeho 11-ročného pôsobenia v konzultantskej firme McKinsey. Predtým pracoval dva roky v ropnej spoločnosti Shell, za čo ho už kritizovali environmentálne skupiny.



Šefčovič s Hoekstrom by v prípade schválenia kandidatúry v EP spolupracovali na projektoch v Komisii. Ak ich kandidatúru ENVI v stredu podporí dvojtretinovou väčšinou, bude o nich vo štvrtok hlasovať plénum EP.



Dutch News poznamenáva, že osud oboch kandidátov je spojený: ak budú konzervatívci v europarlamente hlasovať proti Šefčovičovi, tak zas ľavicoví poslanci nepodporia Hoekstru.