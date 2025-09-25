< sekcia Slovensko
Výbor k opozičnému uzneseniu k dôveryhodnosti SIS nerokoval
Kolíková vysvetlila, že uznesenie sa týka pochybností okolo majetkových pomerov šéfa tajnej služby aj možného úniku informácií zo SIS.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vo štvrtok o opozičnom návrhu uznesenia k dôveryhodnosti SIS pod vedením Pavla Gašpara nerokoval. Členovia totižto neschválili program rokovania.
„Považujem to ako súčasť divadla, ktoré robí táto koalícia, že tu sa proste nerešpektujú zákony a štandardný demokratický proces,“ skonštatovala poslankyňa Mária Kolíková (SaS), ktorá spolu s Jurajom Krúpom a Ondrejom Dostálom (obaja SaS) uznesenie do parlamentu predložila.
Kolíková vysvetlila, že uznesenie sa týka pochybností okolo majetkových pomerov šéfa tajnej služby aj možného úniku informácií zo SIS. Parlament ním má okrem iného vyzvať vládu, premiéra aj prezidenta o súčinnosť pri vyvodení politickej zodpovednosti voči Gašparovi, a to jeho odvolaním.
Nerokovanie na výbore o tomto uznesení skritizovala aj poslankyňa Zuzana Števulová (PS). „Máme za to, že vládna koalícia dlhodobo bojkotuje akokoľvek snahy o to, aby bola vyvodená zodpovednosť voči riaditeľovi SIS,“ podotkla. Informovala, že PS sa v tejto veci rozhodlo poslať list hlave štátu, v ktorom opisuje pomery na výbore, ako aj správanie a činnosť Gašpara. „Prezident je v tomto prípade aj vo vzťahu k rôznym disciplinárnym opatreniam nadriadený Gašpara,“ doplnila.
Koalícia kritiku odmietla. Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD) si myslí, že divadlo robí Kolíková. Tvrdí, že si pomýlila výbor so svojím tlačovým odborom. SIS je podľa neho dôveryhodná. Upozornil zároveň na to, že uznesenie sa aj tak bude preberať v pléne NR SR. „Budú mať všetci dostatočný priestor na to, aby sa vyrozprávali v pléne k tejto téme,“ dodal.
„Považujem to ako súčasť divadla, ktoré robí táto koalícia, že tu sa proste nerešpektujú zákony a štandardný demokratický proces,“ skonštatovala poslankyňa Mária Kolíková (SaS), ktorá spolu s Jurajom Krúpom a Ondrejom Dostálom (obaja SaS) uznesenie do parlamentu predložila.
Kolíková vysvetlila, že uznesenie sa týka pochybností okolo majetkových pomerov šéfa tajnej služby aj možného úniku informácií zo SIS. Parlament ním má okrem iného vyzvať vládu, premiéra aj prezidenta o súčinnosť pri vyvodení politickej zodpovednosti voči Gašparovi, a to jeho odvolaním.
Nerokovanie na výbore o tomto uznesení skritizovala aj poslankyňa Zuzana Števulová (PS). „Máme za to, že vládna koalícia dlhodobo bojkotuje akokoľvek snahy o to, aby bola vyvodená zodpovednosť voči riaditeľovi SIS,“ podotkla. Informovala, že PS sa v tejto veci rozhodlo poslať list hlave štátu, v ktorom opisuje pomery na výbore, ako aj správanie a činnosť Gašpara. „Prezident je v tomto prípade aj vo vzťahu k rôznym disciplinárnym opatreniam nadriadený Gašpara,“ doplnila.
Koalícia kritiku odmietla. Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD) si myslí, že divadlo robí Kolíková. Tvrdí, že si pomýlila výbor so svojím tlačovým odborom. SIS je podľa neho dôveryhodná. Upozornil zároveň na to, že uznesenie sa aj tak bude preberať v pléne NR SR. „Budú mať všetci dostatočný priestor na to, aby sa vyrozprávali v pléne k tejto téme,“ dodal.