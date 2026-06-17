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Výbor k prešovskej nemocnici nerokoval, vedie sa neformálna diskusia
Nebol uznášaniaschopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove v stredu nerokoval. Nebol uznášaniaschopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) do parlamentu prišiel, s prítomnými zostal o téme neformálne diskutovať.
Mimoriadny výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem brannobezpečnostného výboru zvolali aj výbor pre zdravotníctvo a výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že dosiaľ je viacero neobjasnených informácií o výstavbe prešovskej nemocnice.
Mimoriadny výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem brannobezpečnostného výboru zvolali aj výbor pre zdravotníctvo a výbor na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že dosiaľ je viacero neobjasnených informácií o výstavbe prešovskej nemocnice.