Výbor k zdravotným predpisom by mohol pokračovať na októbrovej schôdzi

Bratislava 24. septembra (TASR) - Parlamentný výbor pre zdravotníctvo by mohol o aktualizovaných medzinárodných zdravotných predpisoch rokovať opäť počas októbrovej schôdze Národnej rady (NR) SR. Pre TASR to potvrdil šéf výboru Vladimír Baláž (Smer-SD).



"Náš výbor bude pokračovať po ukončení správy splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Po rozhovore s pánom poslancom Kotlárom predpokladám, že to bude na októbrovej schôdzi NR SR," poznamenal pre TASR.



Júnové rokovanie výboru k aktualizovaným predpisom, od prijatia ktorých sa SR verbálne disasociovala, bolo prerušené. Baláž vtedy avizoval, že výbor sa k téme vráti a bude v rokovaní pokračovať.



SR sa od prijatia balíku revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR) verbálne disasociovala, teda dištancovala, na júnovom stretnutí členských krajín Svetovej zdravotníckej organizácie. Postoj kritizovali viaceré zdravotnícke a pacientske organizácie aj opozícia.



Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.