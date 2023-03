Výbor ministrov RE preveril nadmerné použitie sily voči Rómom

Brusel/Štrasburg 10. marca (TASR) - Výbor ministrov Rady Európy (RE) zverejnil v piatok rozhodnutia prijaté počas zasadnutia výboru 7. až 9. marca, s cieľom dohliadať na vykonávanie rozsudkov a rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Jedno z z nich sa týka prípadu skupiny R. D. proti Slovenskej republike, informuje spravodajca TASR.



Výbor ministrov ako najvyšší politický orgán RE spresnil, že išlo o nadmerné použitie sily pri policajnom zásahu v rómskej štvrti, neefektívne vyšetrovanie tejto udalosti a nedostatky vo vyšetrovaní údajných rasistických motívov pri plánovaní policajnej operácie.



Prípad sa týka aj nedostatočného vyšetrovania a nevyšetrenia možných rasistických motívov pri zaobchádzaní s maloletými rómskymi deťmi a skúma aj nevyšetrenie prvkov rasizmu pri trestných činoch spáchaných súkromnými osobami.



Rada Európy vzala na vedomie rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR o obnovení trestného stíhania vo veci R. R. a R. D.. Odkazuje na to, že orgány nevyšetrili údajné rasistické motívy pri plánovaní policajnej operácie a žiada informácie o prípadnom disciplinárnom stíhaní policajtov.



Výbor ministrov privítal ospravedlnenie vlády SR obetiam incidentu v rómskej štvrti v prípade R. R. a R. D. Ospravedlnenie sa zdá byť relevantné aj pre všeobecné opatrenia, keďže obsahuje záväzok Slovenska vyhnúť sa podobným porušeniam v budúcnosti. Víta aj projekt na používanie telesných kamier pri výkone funkcie policajtov, pravidelné kontroly prokurátorov v cele policajného zaistenia a oznamovanie zistených nedostatkov.



RE opätovne vyzvala slovenské orgány, aby policajti boli pravidelne upozorňovaní na nulovú toleranciu pri zlom zaobchádzaní so zadržanými a že automaticky musia byť hlásené vážnejšie zranenia pri použití donucovacích prostriedkov, aj lekárske nálezy o príznakoch zlého zaobchádzania so zadržanými osobami.



Výbor ministrov vyzval slovenské orgány, aby objasnili, ako je zabezpečená nezávislosť a nestrannosť interného vyšetrovania vyššími policajnými dôstojníkmi, ako aj to, či môžu sťažovatelia napadnúť ich závery. Išlo o vyšetrovanie možných rasistických motívov pri plánovaní policajných operácií. Pri vyšetrovaní možných rasistických motívov pri zlom zaobchádzaní zo strany polície Slovensko musí poskytnúť štatistiky a relevantné príklady a tiež správy o výsledku trestného konania. Ide o prípady, keď boli na súdy podané obžaloby a dohody o vine a treste, a poskytnúť k tomu aktualizované štatistické údaje.



Výbor ministrov RE upozornil, že obnoví preverovanie tejto skupiny slovenských prípadov na jednom zo svojich zasadnutí v roku 2024.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)