Výbor na kontrolu SIS nerokoval o Pellegriniho ceste z roku 2020
Majerský považuje medializované informácie o návšteve Pellegriniho v Rusku za veľmi závažné.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) v stredu nerokovali o téme možného ovplyvňovania volieb v súvislosti so zahraničnou cestou vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho do Ruska v roku 2020. Na mimoriadnom zasadnutí výboru neschválili jeho program. Inicioval ho opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský (KDH). Podľa podpredsedu výboru Petra Šucu (Smer-SD), ktorý aktuálne výbor vedie, sa v tom čase nedialo žiadne ovplyvňovanie volieb zo strany Ruska alebo Maďarska.
„Poslanci sa rozhodli, že neschvaľujeme program rokovania výboru, preto sa neuskutočnil. A toto celé chápem ako osobnú aktivitu Františka Majerského vo vzťahu ku komunálnym voľbám. Nič iné na tom nie je,“ povedal novinárom Šuca s tým, že ide o nezmyselnú tému, ktorá slúži na propagáciu Majerského. Člen výboru Richard Glück (Smer-SD) doplnil, že po voľbách 2020 vládla súčasná opozícia a orgány mohli vyšetrovať toto podozrenie, a nič také sa neudialo, preto považuje za bezpredmetné riešiť to teraz.
Majerský považuje medializované informácie o návšteve Pellegriniho v Rusku za veľmi závažné. „Chceli sme sa opýtať pána riaditeľa, či mala Slovenská informačná služba tieto informácie a ako s nimi narábala. Ale, samozrejme, ako to funguje bežne v tejto koalícii, informácie nedostávame,“ skonštatoval. Odvoláva sa na medializované informácie, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó mal Pellegrinimu cestu do Moskvy vybavovať.
Opozícia zároveň kritizuje, že kontrolný výbor reálne nepracuje. „Máme tu štatistický výbor, ktorý z opozičných poslancov robí štatistov,“ povedala členka výboru Mária Kolíková (SaS).
Szijjártó mal podľa medializovaných informácií na žiadosť premiéra Maďarska Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“. Pellegrini ešte v marci pre TASR uviedol, že sa v roku 2020 zúčastnil na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. Opozícia cestu kritizovala. Hovorila o zásahu Ruska do volieb na Slovensku.
