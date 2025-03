Výbor na kontrolu SIS o Blahovom stretnutí s Naryškinom nerokoval

Bratislava 26. marca (TASR) - Osobitný kontrolný výbor Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) v stredu neotvoril mimoriadne rokovanie na tému stretnutia europoslanca za Smer-SD Ľuboša Blahu so šéfom Služby zahraničnej rozviedky Ruskej federácie Sergejom Naryškinom. Poslanci za Smer-SD tvrdia, že by sa výbor takýmito témami zaoberať nemal. Opoziční členovia výboru majú iný názor.



"Výbor na kontrolu činnosti SIS, čiže náš výbor, kontroluje činnosť SIS, nie Ľuboša Blahu," uviedol poslanec NR SR Marián Saloň (Smer-SD). "Mali zavolať páni kolegovia pána Blahu, aby im o tom asi povedal viac," dodal podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD).



Opozičný poslanec Martin Dubéci (PS) sa bráni, že aj takáto diskusia na pôdu výboru patrí, pretože návšteva Blahu v Moskve má presah aj na tajné služby. "Je zrejmé, že pán Blaha vedel, s kým sa stretáva," vyhlásil. Nie je podľa neho relevantné, že sa Blaha s Naryškinom nestretol ako s riaditeľom tajnej služby. Schôdzku považuje za bezpečnostné riziko.



Poslanec KDH František Majerský, ktorý rokovanie výboru inicioval, označil neochotu rokovať o tejto téme za scestnú. Avizoval, že na štvrtkovom (27. 3.) riadnom zasadnutí výboru sa pokúsi tému opätovne otvoriť.



Riaditeľ SIS Pavol Gašpar odmietol, že by bolo stretnutie Blahu bezpečnostnou hrozbou. "Nešlo o stretnutie europoslanca a šéfa tajnej služby, myslím si, že sa tam išlo o nejaký historický spolok, ktorý pôsobí v rámci Ruskej federácie už od roku 2012," uviedol Gašpar.