Výbor nerokoval k odvolávaniu Dolinkovej, nebol uznášaniaschopný

Bratislava 24. septembra (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo v utorok nerokoval o návrhu na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Nebol uznášaniaschopný, neprišlo dostatok poslancov.



Odvolávanie Dolinkovej iniciovali opoziční poslanci. Tí skritizovali, že sa o návrhu v utorok nerokovalo. Tomáš Szalay (SaS) to označil za predlžovanie utrpenia. "Rozumiem, že ministerka a koaliční poslanci neprišli, lebo sa snažia oddialiť čas, kedy bude musieť odísť," podotkol.



Petra Stachuru (KDH) to mrzí. Myslí si, že si na výbore mohli v "komornejšej atmosfére" vydiskutovať dôvody, prečo chcú Dolinkovú odvolať. Oskar Dvořák (PS) avizoval, že kritiku je pripravený predstaviť v pléne. "Keď nechcú diskutovať na výbore, keď nás nechcú pustiť do nemocnice, tak ja im to celé prednesiem v pléne NR SR," doplnil. Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) dúfa, že aj vládna koalícia sa zamyslí nad tým, či stojí na čele rezortu zdravotníctva správna osoba.



Návrh na odvolanie Dolinkovej podala opozícia 11. septembra. Skritizovali ju okrem iného za stav v trenčianskej nemocnici a manažérske zlyhania pri projektoch financovaných z plánu obnovy. Ministerke vyčítali i negatívne hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Dolinková kritiku a dôvody jej odvolávania odmietla. Je pripravená obhajovať sa v pléne NR SR. To má o návrhu na jej odvolanie rokovať na záver aktuálnej 19. schôdze.