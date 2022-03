Výbor neschválil pokutu R. Sulíkovi za neúplné majetkové priznanie

Bratislava 9. marca (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií neschválil uloženie pokuty ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS) v súvislosti s podaním neúplného majetkového priznania. Hrozila mu sankcia do výšky troch mesačných platov. Pre TASR to uviedol šéf výboru Boris Susko (Smer-SD). Dodal, že výbor v utorok (8. 3.) začal ďalšie konania na základe podnetov i v súvislosti s oznámeniami verejných funkcionárov.



Čo sa týka pokuty pre Sulíka, Susko ozrejmil, že na prijatie uznesenia bola potrebná trojpätinová väčšina hlasov vo výbore. Podľa jeho slov však poslanci koalície boli proti alebo sa zdržali, výbor tak nemal dosť hlasov na schválenie sankcie.



"V tomto prípade bol porušený zákon, lebo v oznámení ministra Sulíka neboli uvedené všetky údaje, ktoré v ňom uvedené byť mali. Je však zjavné, že z jeho strany nešlo o vedomú snahu niečo zatajovať, ale o chybu pri vypĺňaní oznámenia, keďže hypotekárny úver, ktorý v priznaní za rok 2020 neuviedol, uviedol v predošlom oznámení za rok 2019," reagoval pre TASR člen výboru Ondrej Dostál (SaS). Poznamenal, že keby bol pri hlasovaní, bol by za udelenie pokuty. Aj tento prípad však podľa neho potvrdzuje, že ústavný zákon je nastavený najmä na drakonické trestanie neúmyselných, často len formálnych a nepodstatných chýb vo vypĺňaní oznámení, zmeškaní termínov alebo za zlé pochopenie zákona.



Výbor tiež začal dve konania na základe podnetov. Jeden sa týkal poslankyne Vladimíry Marcinkovej (klub SaS) a súvisel s fotografiami na internete a možným porušením zásady, že verejný funkcionár sa má zdržať prejavov reklamy. Výbor si podľa slov Suska vyžiada stanovisko poslankyne a bude sa tým ďalej zaoberať. Druhé konanie sa týka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a porušenia zákona v súvislosti s povinnosťou nahlasovania údajov.



Konania voči poslancom Jánovi Richterovi (Smer-SD) a Jozefovi Šimkovi (nezaradený) odložili na ďalšie rokovanie.



Susko uviedol, že výbor začal aj viacero konaní za oneskorené podania priznaní verejných funkcionárov. Ozrejmil, že ide o tých funkcionárov, ktorí sú okrem majetkového priznania povinní podať aj ďalšie, a to ak poskytovali v posledných dvoch rokoch štátnu pomoc. Tento typ priznania podľa jeho slov mali podať do mesiaca po uplynutí roka po skončení výkonu verejnej funkcie.