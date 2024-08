Výbor NR o situácii v kultúre nerokoval, neprišiel dostatok poslancov

Bratislava 15. augusta (TASR) - Výbor pre kultúru a médiá Národnej rady (NR) SR vo štvrtok o situácii v kultúre oficiálne nerokoval. Na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok členov výboru, takže nebol uznášaniaschopný. Výbor iniciovala opozícia. Pozvala naň ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) aj odvolaných riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Poslanci po ukončení výboru pokračovali v neformálnej diskusii.



Na rokovanie neprišiel žiaden koaličný člen výboru, chýbal aj jeden opozičný člen, viedla ho podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (PS). Nezúčastnila sa ho ani Šimkovičová, v jej zastúpení prišiel štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák. Na neformálnej diskusii sa nezúčastnil, poslanci tak diskutovali s bývalou riaditeľkou Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandrou Kusou a bývalým riaditeľom Slovenského národného divadla (SND) Matejom Drličkom.



Jaurová pripomenula, že výbor zvolala opozícia pre kroky Šimkovičovej, chceli od nej počuť vysvetlenia. Nie je to podľa nej prvýkrát, čo ministerka na kultúrny výbor neprišla. "Budeme sa sťažovať priamo predsedovi vlády Robertovi Ficovi. On je jediný, ktorý je ministerke nadriadený. Budeme ho žiadať, aby zabezpečil, aby ministri dodržiavali elementárnu dôstojnosť vzťahu NR SR a vlády, pretože parlament je kontrolným orgánom vlády," uviedla Jaurová.



Ministerka odvolala minulý týždeň riaditeľa SND Drličku a riaditeľku SNG Kusú. Obom vyčíta viaceré manažérske zlyhania. Odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú.



Šimkovičovej vyjadril podporu premiér Robert Fico (Smer-SD). Ministerka má podľa neho právo na personálne výmeny vo svojom rezorte a urobila ich v súlade so zákonom. Premiér nevidí dôvod na jej odvolanie. Vedenie MK si stojí za opodstatnenosťou svojich krokov v prípade odvolania riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Rezort kultúry teraz podľa Šimkovičovej spraví v oboch inštitúciách audity.