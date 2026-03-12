Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výbor NRSR o správe NKÚ ku kontrole organizácií pod MK nerokoval

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

NKÚ zverejnil koncom februára zistenia z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie a riadenie Slovenského národné múzea a Slovenskej národnej galérie v období rokov 2022 - 2024.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá vo štvrtok nerokoval o správe Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR týkajúcej sa kontroly vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR. Nebol uznášaniaschopný, na jeho otvorenie nebolo dosť poslancov.

NKÚ zverejnil koncom februára zistenia z kontrolnej akcie zameranej na hospodárenie a riadenie Slovenského národné múzea a Slovenskej národnej galérie v období rokov 2022 - 2024. Na ich základe upozornil na nesystémové riadenie, ktoré ohrozuje hospodárenie aj ochranu kultúrneho dedičstva. Kontrolóri v záveroch odporučili systémovo prepojiť riadenie obnovy národných kultúrnych pamiatok s riadením veľkých investičných projektov rezortu kultúry, ministerstvo by malo takisto posilniť dohľad nad riadením oboch inštitúcií.
