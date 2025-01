Výbor NRSR pre kultúru nerokoval o Rade FPU, nebol uznášaniaschopný

Bratislava 14. januára (TASR) - Mimoriadny výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá nerokoval v utorok poobede o situácii v Rade Fondu na podporu umenia (FPU). Nebol uznášaniaschopný, neprišlo dostatok poslancov.



Body, ktorými sa v utorok mali zaoberať, sa tak presunú na riadne rokovanie výboru. Predmetom rokovania malo byť najmä schválenie poslaneckého prieskumu vo fonde. "Členovia výboru aj ďalší poslanci dostali množstvo sťažností od žiadateľov FPU na fungovanie fondu v ostatných mesiacoch, keď rada fondu veľakrát nebola uznášaniaschopná," povedala podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (PS). Dodala, že Rada fondu na poslednom stretnutí schválila rokovací poriadok a predložila návrh nového štatútu FPU, ktoré sú podľa nej v rozpore so zákonom.



Člen výboru Jozef Hajko (KDH) poukázal na to, že na súčasnú situáciu v rade doplácajú kultúrne organizácie, ktorých umelecká činnosť je od príspevkov FPU závislá. "Nemôžu ju tak plánovať, dostávajú sa do časovej tiesne, bez akejkoľvek právnej istoty toho, či vôbec, kedy a v akej výške podporu dostanú," upozornil Hajko.



Ak bude súčasný stav pretrvávať, prihovára sa za čo najskoršiu novelizáciu zákona o FPU. "Aby sa na princípe odbornosti, naprieč politickým spektrom, vytvoril zákon, ktorý by zamedzil svojvôli v spravovaní verejných zdrojov určených na podporu umenia a zároveň by sa stal spravodlivým nástrojom na podporu čo najširšieho spektra umeleckej činnosti," dodal.



Zvolanie mimoriadneho rokovania parlamentného výboru iniciovali opoziční poslanci, zdôvodnili ho nielen samotnou situáciou vo fonde a jeho rade, ktorá podľa nich smeruje k zámernej deštrukcii verejnoprávnej inštitúcie zo strany ministerstva kultúry, ale aj výzvou odbornej verejnosti, samospráv i akademickej obce, ktorí varujú, že plánované zmeny v štatúte FPU môžu poškodiť doterajší grantový systém a výrazne negatívne zasiahnuť aj regionálnu kultúru.



Opoziční poslanci tiež poukazujú na to, že viacerí nominanti ministerstva kultúry mohli byť nominovaní protiprávne, keďže chýbajú doklady, preukazujúce splnenie podmienok na výkon funkcie v Rade FPU.



V pondelok (13. 1.) zverejnili stanovisko aj šiesti nominanti ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS), ktorí opozičných poslancov obvinili z politizácie činnosti fondu, rovnako i z toho, že v spolupráci s časťou kultúrnej obce chcú zmariť zmeny a konzervovať predchádzajúc systém prideľovania dotácií. Ten títo členovia považujú za netransparentný a nespravodlivý.