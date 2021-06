Výbor NRSR prerušil rozpravu o novele zabezpečovania kvality VŠ štúdia

Bratislava 14. júna (TASR) - Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v pondelok na svojom rokovaní prerušil rozpravu o návrhu novely zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania z dielne opozičného Smeru-SD. Ako pre TASR uviedol predseda školského parlamentného výboru Richard Vašečka (OĽANO), pozrie sa naň ešte Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a v pléne by sa o ňom malo rokovať až v septembri.



"My sme na výbore tento bod otvorili, ale prerušili sme o ňom rozpravu. Keď bude pozmeňujúci návrh, ktorý bude dohodnutý so SAAVŠ, pripravený, na septembrovom rokovaní výboru by sme ho schválili," povedal Vašečka s tým, že predpokladá dohodu. Ako dodal, konečné znenie, aké bude požadovať SAAVŠ, zatiaľ ešte známe nie je.



Novela zákona rátala s tým, že legislatívna úprava, podľa ktorej študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v študijnom programe, ktorý pozastavila SAAVŠ, by sa mohla zmeniť. Po novom by sa do tohto programu len nemali prijímať študenti. Cieľom návrhu je podľa slov predkladateľov z opozičného Smeru-SD vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom študenti nemôžu vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe, ak jeho uskutočňovanie agentúra pozastaví, a to aj napriek tomu, že zistený nedostatok je možné odstrániť úpravou študijného programu. Znenie zákona chcú preto poslanci zmeniť, aby sa neobmedzil výkon štátnej skúšky, ale prijímanie nových študentov.



Ustanovenie v legislatíve, že vysoká škola odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pozastavení uskutočňovania študijného programu nesmie "uskutočňovať štátne skúšky v príslušnom študijnom programe", sa má zmeniť na "nesmie prijímať uchádzačov na štúdium v príslušnom študijnom programe".