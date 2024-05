Výbor o zmenách v polícii nerokoval, poslanci neschválili program

Bratislava 7. mája (TASR) - Parlamentný brannobezpečnostný výbor v utorok nerokoval o zmenách v Policajnom zbore. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze iniciovanej opozíciou. Predseda výboru Tibor Gašpar (Smer-SD) považuje rokovanie o téme aktuálne za predčasné. Člen výboru Juraj Krúpa (SaS) hovorí o marení výkonu fungovania výboru.



"Počkajme si na to, keď bude známa konečná organizačná štruktúra Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), alebo aj Národnej centrály osobitných druhov kriminality (NCODK), potom môžeme o tom začať diskutovať," uviedol Gašpar. Myslí si, že otázka bola nastolená predčasne. Výbor je podľa neho pripravený sa témou zaoberať, pokiaľ by zmeny priniesli negatívne zmeny v činnosti polície, prípadne by sa nimi porušovali zákony či predpisy.



Krúpa zdôvodnil žiadosť o zvolanie výboru obavami, či ide reforma správnym smerom. Namieta neschválenie programu. Pýta sa, kto iný ako brannobezpečnostný výbor by sa mal zmenami v polícii zaoberať. Pripomenul tiež, že o reorganizácii NAKA už výbor diskutoval vo februári. Ako upozornil, poslanci dosiaľ nedostali požadovaní analýzu, na základe ktorej rezort vnútra pristúpil k príprave reformy. "Žiadne informácie sme nedostali a odmietajú s nami komunikovať," vyhlásil.



Policajný viceprezident Rastislav Polakovič nechcel poskytovať k reorganizácii čiastkové informácie. "Ak bude reorganizácia kompletná, určite budú prezentované jej výsledky a závery," deklaroval. Malo by k nej prísť k prvému júnu.



Štátna tajomníčka Ministerstva vnútra (MV) SR Lucia Kurilovská deklarovala, že budú zachované všetky vyšetrovania závažnej trestnej činnosti. "Na policajnom prezídiu bude najzávažnejšia trestná činnosť, ktorú deklarujeme aj v súvislosti s agendou európskej prokuratúry," načrtla. Vyšetrovatelia majú zároveň pokračovať vo svojich začatých trestných konaniach.



Predmetom výboru malo byť podanie vysvetlenia ministrom vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorého prišla zastúpiť Kurilovská, a policajným viceprezidentom k medializovaným informáciám o reorganizácii Policajného zboru, osobitne NAKA a NCODK.