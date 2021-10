Výbor odobril sankciu pre Š. Kuffu, ktorého vykázali zo sály

Bratislava 6. októbra (TASR) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kuffa (nezaradený) prišiel o polovicu augustovej výplaty, keďže bol dvakrát počas júla vykázaný z rokovacej sály za to, že nemal na sebe rúško. Poslanec nepodal námietku v súlade do zákonom, preto parlamentný mandátový a imunitný výbor odobril túto sankciu. Pre TASR to uviedla predsedníčka výboru Anna Andrejuvová (OĽANO).



"Výbor potvrdil rozhodnutie predsedu NR SR o tejto sankcii," povedala pre TASR Andrejuvová.



Členovia výboru v stredu prijali aj ďalšie podnety na disciplinárne konanie o previnení poslancov. Ide napríklad o podnet poslanca Mariana Kotlebu (ĽSNS) na poslanca Jozefa Pročka (OĽANO). Pročko počas aktuálnej schôdze vo svojom vystúpení uviedol: "(...) nekradol som ako Suja s Kotlebom na župe." Kotleba tvrdí, že výrok je nepravdivý a zároveň je "hrubým a absolútne ničím nepodloženým osočovaním" jeho osoby a krivým obviňovaním Kotlebu z krádeže. Výbor sa má týmto podnetom zaoberať na októbrovej schôdzi.