Výbor odsudzuje prejavy neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie

Bratislava 8. novembra (TASR) - Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (VRAX) odsudzuje všetky prejavy neznášanlivosti, xenofóbie a intolerancie, ktoré sa objavujú v slovenskej spoločnosti. Skonštatoval to v utorok na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa týkalo bezpečnostnej situácie na Slovensku, a to aj v súvislosti s októbrovou dvojnásobnou vraždou LGBTI+ ľudí na Zámockej ulici v Bratislave.



"Všetky takéto prejavy sú nebezpečné a v konečnom dôsledku môžu viesť k tak závažným a radikálnym činom, akým je aj smrteľný útok na dvoch mladých, nevinných ľudí na Zámockej ulici. Nebol to len útok na LGBT komunitu, tento útok je výsledkom radikalizácie mladých ľudí a spoločnosti," zdôraznil minister vnútra a predseda výboru Roman Mikulec (OĽANO).



V poslednom období sa podľa výboru preniesli extrémistické prejavy do virtuálneho sveta internetu, kde je identifikácia páchateľov zložitejšia. Čoraz väčší podiel trestných činov sa pácha práve na internete a iba represia v týchto prípadoch nestačí. Členovia výboru sa preto zhodli na prijatí ďalších krokov pre jednotlivé zodpovedné rezorty. Rozpracované budú v najbližšom období.



Výbor bol zriadený v roku 2011 ako jeden z výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Do pôsobnosti Ministerstva vnútra (MV) SR prešiel uznesením vlády zo dňa 20. júna 2012. Jeho predsedom je vždy minister vnútra SR. Verejnosť môže svoje podnety, týkajúce sa pôsobnosti výboru, adresovať na vrax@minv.sk.