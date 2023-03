Výbor pre kultúru a médiá sa opäť zaoberal situáciou v SND

Bratislava 23. marca (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá sa na štvrtkovom rokovaní opäť zaoberal situáciou v Slovenskom národnom divadle (SND). Poslanci reagovali na žiadosť časti interných zamestnancov. Tí chceli pred členmi kultúrneho výboru prezentovať svoj názor na vyjadrenia prepustených sólistov Opery SND, kritizujúcich manažment divadla za predchádzajúce a súčasné kroky, ktoré majú viesť k degradácii umeleckej i personálnej kvality.



Súčasný zástupca riaditeľa Opery SND Maroš Podhajský poprel problémy v prevádzke a oprávnenosť kritiky manažmentu divadla. Podľa jeho slov prišlo po organizačných zmenách k citeľnému zvýšeniu umeleckej kvality i zvýšeniu návštevnosti. Za mediálnymi atakmi na vedenie SND i súčasnú umeleckú kvalitu vníma aktivity troch interných a deviatich prepustených zamestnancov. "Možno ľudsky chápať situáciu, do ktorej sa dostali po prepustení, nemožno však rozumieť urážkam a osočovaniu, ktorým terčom sme my súčasní zamestnanci SND," upozornil Podhajský.



Podpredseda výboru Dušan Jarjabek (Smer-SD) vyzval, aby situáciu v divadle riešilo jeho vedenie, respektíve Ministerstvo kultúry (MK) SR ako jeho zriaďovateľ. "My tu sanujeme veci, pri ktorých MK chýba," zdôraznil. Priznal však, že má informácie o zlej atmosfére v umeleckých súboroch i hrozbe štrajkovej pohotovosti.



Podhajský deklaroval, že žiadna hrozba štrajkovej pohotovosti nehrozí, jeho slová podporil aj v súčasnosti poverený šéf SND Jozef Švolík. "Prevádzka divadla normálne funguje, divadlo plní všetky úlohy, ktoré ako inštitúcia má. Neprišlo k žiadaným udalostiam, ktoré by prevádzku narušili, ani v prípade umeleckej zložky opery," zdôraznil.



Členka výboru, nezaradená poslankyňa Ľubica Laššáková na výbore upozornila, že poslanci dostali vo štvrtok právnu analýzu, hodnotiacu prebiehajúci proces verejného vypočutia na nového generálneho riaditeľa SND ako nezákonný. Právna kancelária zdôvodňuje svoj názor tým, že proces verejného vypočutia, ktorý zvolilo ministerstvo kultúry na nájdenie nového šéfa divadla, nerešpektuje zákon určujúci dva spôsoby menovania generálneho riaditeľa SND, a to buď výberovým konaním, alebo priamym oslovením. Poslanci chcú preto žiadať o stanovisko ministerku kultúry Natáliu Milanovú.



"Tento materiál Ministerstvo kultúry SR eviduje, keď sa s ním oboznámime, zaujmeme stanovisko," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.



Podpredsedníčka výboru Jana Žitňanská i jeho člen Michal Luciak (SaS) v tejto súvislosti zdôraznili, že parlamentný výbor sa situáciou v SND zaoberá výhradne z dôvodu preverovania súladu opatrení so zákonom.



Člen výboru Róbert Halák zopakoval, že situácia, ktorá nastala v sólistickom súbore SND, mu pripomenula prípad konca operety v Divadle Nová Scéna na konci 90. rokov. "Preto ako súčasný člen kultúrneho výboru parlamentu cítim zodpovednosť. Aj preto sme si sem pozvali sólistov Opery SND, keď sme od nich dostali podnety. Rovnako sme však pozvali aj vás na základe vášho podnetu, aby sme si vypočuli váš názor," uviedol smerom k Podhajskému a ďalším zamestnancom SND prítomným na rokovaní.