Výbor pre kultúru a médiá zasadne k odvolaniu šéfov SND a SNG o týždeň

Bratislava 13. augusta (TASR) - Okolnosťami odvolania generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej sa bude Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá zaoberať o týždeň v utorok 20. augusta. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe parlamentu. Mimoriadne zasadnutie výboru žiadala opozícia.



Iniciovanie výboru avizovalo Progresívne Slovensko, ktoré oň požiadalo spolu s ďalšími opozičnými stranami. Pozvali naň ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) aj odvolaných riaditeľov kultúrnych inštitúcií.



V tomto týždni by mali opoziční poslanci podať aj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolanie Šimkovičovej z funkcie. Uskutočniť by sa mala na budúci týždeň.



Ministerka odvolala minulý týždeň riaditeľa SND Drličku a riaditeľku SNG Kusú. Obom vyčíta viaceré manažérske zlyhania. Odvolaní riaditelia obvinenia z profesionálneho pochybenia odmietajú.