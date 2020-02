Výbor pre nedostatok členov nemohol rokovať o výrokoch A. Danka

Bratislava 4. februára (TASR) - Mandátový a imunitný výbor Národnej rady (NR) SR, ktorý sa mal zaoberať výrokmi predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) na adresu prezidentky SR Zuzany Čaputovej, nebol uznášaniaschopný. Poslanci tak nemohli prerokovať podnet, ktorý podal poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS).



Na rokovanie prišli okrem predsedu výboru Juraja Blanára (Smer-SD) z 15 členov len traja opoziční poslanci, podľa Blanára sa 10 členov výboru ospravedlnilo. Blanár naznačil, že neúčasť poslancov môže byť forma obštrukcie.



Výbor mal rokovať o tom, či začne v tejto veci disciplinárne konanie. Blanár neplánuje zvolať výbor opätovne. Ak by aj výbor začal disciplinárne konanie, nebolo by možné proces dokončiť do konca volebného obdobia, povedal šéf výboru.



Opoziční poslanci Viera Dubačová (nezaradená) a Branislav Gröhling (SaS), ktorí na výbor prišli, vyzvali Danka, aby sa prezidentke ospravedlnil. Blanár nechcel ich výroky komentovať. "Opozícia má svoj pohľad na vec, ja predovšetkým vnímam to, aby to urobil sám predseda Danko, ak uzná za vhodné," povedal novinárom.



Podnet na výbor podal Dostál po tom, ako Danko v pléne počas januárovej schôdze vyhlásil, že nemá úctu voči prezidentke. "Budem si ctiť Prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal nezaradenému poslancovi Martinovi Poliačikovi. Hovorca prezidentky Martin Strižinec pre TASR vtedy uviedol, že hlava štátu nevidí najmenší dôvod na výroky reagovať.