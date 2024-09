Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal konanie voči viacerým osobám

Bratislava 18. septembra (TASR) - Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady (NR) SR začal konanie voči viacerým verejným funkcionárom v súvislosti s podozrením z porušenia zákona o ochrane verejného záujmu. Konanie začal voči bratislavskému primátorovi Matúšovi Vallovi, primátorovi Košíc Jaroslavovi Polačekovi, ako aj nezaradenej poslankyni NR SR Martine Holečkovej. Všetci čelia podnetom, podľa ktorých mali použiť svoju osobu na reklamu. Pre TASR to uviedla predsedníčka výboru Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Na podnet miestneho poslanca výbor začal konanie proti primátorovi Bratislavy. Týka sa údajnej propagácie bistra v bratislavskom Sade Janka Kráľa. Bratislavský magistrát s podaním podnetu nesúhlasí. Argumentoval, že primátor nepropagoval prevádzku bistra, verejnosť len informoval o zmene funkcie mestom vlastneného priestoru z erotického salónu na komunitný priestor pre kultúrne podujatia, gastroprevádzku a verejné toalety.



"V rovnakej veci bolo otvorené konanie voči primátorovi mesta Košice Jaroslavovi Polačekovi a poslankyni Martine Holečkovej," uviedla pre TASR Remišová. Voči Holečkovej podala podnet mimoparlamentná strana ĽSNS za to, že na sociálnej sieti uverejnila fotku s výtlačkami novín. Podľa strany propagovala a robila reklamu mediálnym organizáciám. Remišová priblížila, že Polaček mal podľa podnetu propagovať svoje výrobky z medu.



Na výbor predložila Remišová aj podnet nadácie Zastavme korupciu, ktorý namietal porušenie ústavného zákona pri ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS) a poslancovi Petrovi Kotlárovi (SNS). Mali robiť reklamu spoločnosti, ktorá ponúka jachtárske zájazdy. "Koaliční poslanci, ktorí majú vo výbore väčšinu, však konanie neotvorili, čo je vzhľadom na všetky ostatné podnety v rovnakej veci neférové a je to ukážkový príklad dvojakého metra pri spravodlivom prístupe, na ktorý má nárok každý verejný funkcionár," vyhlásila Remišová.



Kotlára riešil výbor aj v súvislosti so zákazom podnikania verejného funkcionára. "Verejný funkcionár nesmie podnikať s výnimkou zákonom ustanovených podmienok," uviedla šéfka výboru s tým, že Kotlár je konateľom firmy, ktorá sa okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti venuje aj maloobchodu, prenájmu hnuteľných vecí či ubytovacím službám. Poslanec mal podľa nej podnikateľské činnosti pri nástupe do funkcie zrušiť alebo si podnikanie s nimi pozastaviť.



Na predchádzajúcom zasadnutí výboru v júni dostal pokutu poslanec Peter Náhlik (Hlas-SD) vo výške trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára. V majetkovom priznaní za rok 2022 totiž neuviedol, že vlastní vilu v Bratislave.