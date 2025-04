Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií začal nové konania voči R. Kaliňákovi

Bratislava 10. apríla (TASR) - Výbor Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií začal vo štvrtok ďalšie dve konania voči ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) v súvislosti s domom v Chorvátsku. Pre TASR to uviedla šéfka výboru Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Podnety sa týkali neuvedenia vlastníctva vily v majetkových priznaniach za roky 2022, 2023 a 2018. Podnety podľa Remišovej podal Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ). O konaniach voči Kaliňákovi v súvislosti s vilou v Chorvátsku i voči Remišovej by mal výbor rozhodovať začiatkom júna na ďalšom zasadnutí.



Podnety na Kaliňáka sa týkajú neuvedenia vily jeho manželky v Chorvátsku do majetkového priznania. Tým mal porušiť ústavný zákon, podľa ktorého je povinný uviesť majetok v majetkovom priznaní. Minister už skôr vysvetlil, že nehnuteľnosť jeho manželky v majetkovom priznaní neuviedol, pretože chcel chrániť súkromie rodiny. Poznamenal, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť.



Remišová mala podľa podnetu porušiť zákon, keď mala prezradiť neverejné informácie o rodinnom príslušníkovi Kaliňáka na politické ciele. Poslankyňa opakovane hovorí, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala a Kaliňák sa k vlastníctvu priznal verejne sám.